ডিসি পুলিশ ফেডারেল টেকওভার নিয়ে ইউনিয়ন স্টেশনে বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছিল

ওয়াশিংটন ডিসি -তে পুলিশিংয়ের ফেডারেল টেকওভার বৃহস্পতিবার রাতে ইউনিয়ন স্টেশনের কাছে বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছিল, বিক্ষোভকারীরা পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ড অফিসারদের “নাৎসি” বলে ডেকেছিল।

“আপনি ছেলেরা এখানে নিরাপদে? আপনি ছেলেরা নিরাপদ? আপনি কি খুন হচ্ছে?” একজন প্রতিবাদকারীকে কটাক্ষ করে অফিসারদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। অন্যরা বলেছিলেন যে তারা দেশকে “বিশ্বাসঘাতকতা” করছে এবং “সম্প্রদায়কে আতঙ্কিত করছে”।

“আপনি কখনই শান্তির মুহূর্তটি জানতে পারবেন না,” একজন ব্যক্তি অফিসারদের “নাৎসি” বলে অভিযোগ করে বলেছিলেন।

“স্যাড ইনসেল গাড়ি। স্যাড ইনকেল গাড়ি, এটি দেখুন,” টেসলা সাইবারট্রাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে একজন মহিলা চিৎকার করেছিলেন।

ডিসি-র নরম-অন-অপরাধী নেতাদের কিশোরদের বুনো চালাতে দাও, ট্রাম্প টেকওভারের জন্য দরজা খোলা: পুলিশ গ্রুপ

একটি পুলিশ গাড়ি একটি হলুদ টেপের পিছনে পার্ক করা হয়েছে যেখানে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 22 মে, 2025 সালে রাজধানী ইহুদি যাদুঘরের কাছে দু’জন ইস্রায়েলি দূতাবাসের কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। (রয়টার্স/এভলিন হকস্টেইন)

ট্র্যাফিক স্টপ চলাকালীন একজন বিক্ষোভকারী অফিসারদের কাছে চিৎকার করে বলেছিলেন, “আমাদের দেশটি উতরাইয়ের কারণেই আপনি সকলেই।”

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার এই পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং ন্যাশনাল গার্ড এবং আইসিই এবং এফবিআই সহ বিভিন্ন ফেডারেল এজেন্সিগুলি পুরো শহর জুড়ে টহল দিচ্ছে এবং অভিযান পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে কয়েক ডজন অবৈধ অভিবাসী সহ কিছু গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি প্রাথমিকভাবে আদেশ দিয়েছিলেন যে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টেরি কোলকে “জরুরি পুলিশ কমিশনার” হিসাবে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন, যদিও কোলে মেয়র মুরিয়েল বাউসারের সাথে কাজ করেছেন তা নিশ্চিত করার জন্য সেই নির্দেশিকা পরিবর্তন করা হয়েছিল। বন্ডি স্থানীয় পুলিশ এবং ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে আরও সম্মতির আদেশও দিয়েছেন।

‘র‌্যাডিক্যাল’ ডিসি কর্মকর্তারা কর্মকর্তাদের সাথে চিকিত্সা করেছেন ‘ক্রেপের মতো,’ পুলিশ নেতা বলেছেন – trump টি আক্রমণ যা ট্রাম্পকে গ্রহণের দিকে পরিচালিত করে

ইউএস ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ (এমপিডি) ওয়াশিংটন ডিসির মার্কিন ক্যাপিটলের কাছে ট্র্যাফিক স্টপ পরিচালনা করে। 14 আগস্ট, 2025। (কায়লা বার্টকোভস্কি/গেটি চিত্র)

ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক ঘোষিত “অপরাধ জরুরী” সমাপ্ত করার জন্য কংগ্রেসের সদস্যরা একটি প্রস্তাব চেয়েছিলেন বলে ডেমোক্র্যাটরা এই গ্রহণের সমালোচনা করেছেন।

“কয়েক দশক ধরে ডিসি হোম রুলে ডিসি -র বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আক্রমণগুলির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হামলার মধ্যে রয়েছে। ডিসি বাসিন্দারা আমেরিকান, রাজ্যের বাসিন্দাদের দেওয়া একই স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য,” রেপ।

“আমাদের স্থানীয় পুলিশ বাহিনী, ডিসি বাসিন্দাদের দ্বারা প্রদত্ত, ফেডারেলাইজেশনের অধীন হওয়া উচিত নয়, এমন একটি পদক্ষেপ যা দেশের অন্য কোনও পুলিশ বিভাগের পক্ষে সম্ভব হবে না। ডিসিতে কোনও জরুরি অবস্থা নেই যে রাষ্ট্রপতি নিজেকে তৈরি করেন নি, এবং তিনি আইন অনুসারে ফেডারেল উদ্দেশ্যে ডিসি পুলিশ ব্যবহার করছেন না,” তিনি যোগ করেছেন।

ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ‘সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে’ অপরাধকে সম্বোধন করার জন্য ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের সক্রিয় করেছেন

বুধবার, ২৩ শে জুলাই, ২০২৫ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি হাউস ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাব কমিটি শুনানির সময় কলম্বিয়া জেলার একজন ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি এলিয়েনর হোমস নরটন। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে গ্রিম স্লোয়ান/ব্লুমবার্গ)

এদিকে, হোয়াইট হাউস এই রেজোলিউশনটি ব্লাস্ট করেছে, কারণ ট্রাম্প প্রশাসন বলেছে যে রাজধানী শহরে অপরাধ কমিয়ে আনার উদ্দেশ্য।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগাইল জ্যাকসনকে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “তবে ডিসি আবার নিরাপদ করার জন্য দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা কী হওয়া উচিত তা সমর্থন করার পরিবর্তে ডেমোক্র্যাটরা বালিতে মাথা কবর দিচ্ছেন, কোনও সমস্যা আছে তা অস্বীকার করছেন এবং বিপজ্জনক অপরাধীদের জন্য মশাল বহন করছেন যা ডিসি সম্প্রদায়ের সন্ত্রস্ত করে।”

“ডিসি বাসিন্দারা মাটিতে বাস্তবতা জানেন – অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের ক্রিয়াকলাপ শহরটিকে আরও নিরাপদ করে তুলছে। আমেরিকান জনগণের সাথে ব্যাপক জনপ্রিয় বিষয়গুলিকে সমর্থন করতে বামদের অস্বীকার – যেমন সহিংস অপরাধ বন্ধ করা – কেন তাদের অনুমোদনের রেটিংগুলি historic তিহাসিক নিম্নে রয়েছে এবং এটি ট্যাঙ্ক অব্যাহত রাখবে,” তিনি যোগ করেছেন।

শহরটি এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মামলা করছে, যুক্তি দিচ্ছে যে এটি জেলার স্ব-গভর্নর ক্ষমতাকে বাধা দেয়।

“আমরা ফেডারেল সরকার ডিসি পুলিশকে আটকাতে বাধা দেওয়ার জন্য মামলা করছি। অবৈধভাবে এমপিডি গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে প্রশাসন আইনের অধীনে তার অস্থায়ী, সীমিত কর্তৃত্বকে গালি দিচ্ছে। ডিসি এর মুখোমুখি হওয়া হোম রুলের জন্য এটিই সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি, এবং আমরা এটি বন্ধ করার জন্য লড়াই করছি,” ডিসি অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়ালব শুক্রবার এক্সে পোস্ট করেছেন।

“ডিসির উপর ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা নিখুঁত নয়, এবং এটি যেমন ব্যবহার করা উচিত নয়। হোম রুল আইনের 740 ধারা রাষ্ট্রপতিকে এমপিডির পরিষেবার জন্য অনুরোধ করার অনুমতি দেয়। তবে এটি কেবল সাময়িকভাবে, বিশেষ জরুরী পরিস্থিতিতে এবং কেবলমাত্র ফেডারেল উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে,” তিনি যোগ করেছেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের অ্যালেক্স নিতজবার্গ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।

ক্যামেরন আর্কান্দ ওয়াশিংটনের ফক্স নিউজ ডিজিটালের একজন রাজনীতি লেখক গল্পের গল্পের টিপসগুলি ক্যামেরন.আরসিআরএন্ড @fox.com এবং টুইটারে প্রেরণ করা যেতে পারে: @ক্যামেরন_আরক্যান্ড

