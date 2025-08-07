ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত বিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে নালোক্সোন কিটস, ডিফিব্রিলিটরগুলির প্রয়োজন হবে

বছরের শেষের দিকে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নালোক্সোন কিটস এবং ডিফিব্রিলিটরগুলির প্রয়োজন হবে।
এই পরিবর্তনটি প্রদেশ থেকে একটি আপডেট হওয়া স্বাস্থ্যকর জরুরী নীতিমালার অংশ যা সেপ্টেম্বরে শুরু করে জিম ক্লাস চলাকালীন প্রাথমিক চিকিত্সার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রেড 10 এর শিক্ষার্থীদেরও দেখতে পাবে।
শিক্ষার্থীদের সিপিআর শেখানো হবে এবং কীভাবে স্বয়ংক্রিয় বাহ্যিক ডিফিব্রিলিটর (এইডিএস) ব্যবহার করবেন, তবে স্কুলগুলি নালোক্সোন প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, শিক্ষা ও শিশু যত্ন মন্ত্রকের মতে।
টোবিয়াস জাং পরিবর্তনগুলি নিয়ে খুশি। ভ্যানকুভারের পয়েন্ট গ্রে মাধ্যমিকের 12 ম গ্রেডের শিক্ষার্থী তিন বছর আগে স্কুলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে যাওয়ার পরে তার বন্ধু মারা যাওয়ার পরে স্কুলগুলিতে এইডিএসের পক্ষে একজন উকিল ছিলেন।
তিনি বলেন, “আমার বন্ধুকে যখন তার প্রয়োজন হবে তখন বাঁচাতে সহায়তা করার কোনও এইডি ছিল না।”
তার বন্ধু মারা যাওয়ার এক বছর পরে, জাং তার স্কুলে একটি এইডি স্থাপনের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
তিনি বলেছেন যে ভ্যানকুভার স্কুল বোর্ডের জন্য স্কুল বোর্ডের চেয়ারগুলির সাথে তার গ্রুপের অনুদানকে প্রায় 14,000 ডলার অনুদান গ্রহণ করতে আরও এক বছর সময় লেগেছে। মে মাসে, বোর্ড সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলার সমস্ত সুবিধাগুলিতে এইডি কেনা এবং ইনস্টল করতে নিজস্ব বাজেটের $ 250,000 ডলার নির্ধারণ করেছিল।
আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
মমসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা লেসলি ম্যাকবাইন নালোক্সোন কিট সহ স্কুলগুলিকে স্টক করার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন।
তিনি বলেন, “যদি কেউ চেতনা হারাতে বা বিষাক্ত ওষুধের অতিরিক্ত মাত্রা থেকে নীচে নেমে যায় তবে তাদের জীবন সম্ভবত নালোক্সোন দিয়ে বাঁচানো যেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
তবে, তিনি বলেছেন যে তিনি হতাশ হয়েছেন যে স্কুলগুলি কীভাবে জীবন রক্ষাকারী কিটগুলি ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।
তিনি বলেছেন যে অনুনাসিক নালোক্সোন দেওয়া জটিল নয়, প্রশিক্ষণ অপরিহার্য কারণ যখন কেউ অতিরিক্ত মাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জন করে তখন প্রতিটি দ্বিতীয় গণনা করা হয়।
তিনি বলেন, “যতক্ষণ না আমরা ওষুধের বিভিন্ন পরিবর্তনে নিরাপদ সরবরাহ পাই, ততক্ষণ এই বিষাক্ত ওষুধগুলি সেখানে চলে যাবে এবং অতিরিক্ত মাত্রা একটি সম্ভাব্য ফলাফল,” তিনি বলেছিলেন।
বিসি ২০১ 2016 সালে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসাবে ঘোষণা করার পর থেকে বিষাক্ত ওষুধের সংকটে ১ 16,০০০ এরও বেশি লোক মারা গেছেন, তাদের মধ্যে 200 বছরের কম বয়সী 19 বছরের কম বয়সী।
ম্যাকবাইন বলেছেন যে তিনি মনে করেন নালোক্সোন প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের পদার্থ ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে আরও সজাগ করতে পারে এবং অতিরিক্ত মাত্রা রোধে শিক্ষামূলক হস্তক্ষেপ হিসাবে কাজ করতে পারে।
অ্যাবটসফোর্ড আরও এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে
অ্যাবটসফোর্ড স্কুল জেলায় শিক্ষার্থীরা সেই অতিরিক্ত শিক্ষা পাবেন। সুপারিনটেনডেন্ট নাথান এনজিইংয়ের মতে কীভাবে নালোক্সোন পরিচালনা করবেন, পাশাপাশি সিপিআর সম্পাদন করবেন এবং একটি এডি ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
এনজিইং বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন নালোক্সোন কিটগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা।
“আমরা এখানে অ্যাবটসফোর্ডে অতিরিক্ত মাত্রার মৃত্যুর ঘটনা দেখেছি, তাই যুবকদের এই জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়ার জন্য সজ্জিত করা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেছেন যে অ্যাবটসফোর্ড স্কুলগুলি ইতিমধ্যে প্রায় 10 বছর ধরে এইডিএস করেছে এবং ইতিমধ্যে একজন শিক্ষার্থীর জীবন বাঁচাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
“যেহেতু আমাদের একটি বাস্তব জীবনের প্রয়োগ ছিল, তাই এই শিক্ষার মানকে অন্তর্ভুক্ত করার এই সহজ কাজটি কীভাবে কোনও শিক্ষার্থী বা ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে পারে তা বোঝার ক্ষেত্রে এটি আমাদের পক্ষে সত্যিই বাড়িতে আঘাত করে,” তিনি বলেছিলেন।
২০২26 সালের মধ্যে, প্রদেশের সমস্ত প্রাথমিক এবং মধ্য বিদ্যালয়ে এডিএস এবং নালোক্সোন কিটস থাকতে হবে।