ডিসেম্বর 10 অক্টোবর সম্ভবত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার জন্য ‘স্বাধীনতা দিবস’ – এহিচিয়োয়া ইজোমন দ্বারা

অনেক নাইজেরিয়ান-এবং অবশ্যই ইগবো, দেশ এবং বিদেশের বেশিরভাগ-নাইজেরিয়ান সরকারের মহাকাব্য আইনী যুদ্ধ অনুসরণ করেছে, বিয়াফ্রা (আইপিওবি) এর নিষিদ্ধ আদিবাসীদের নেতার নেতার সাথে সংযুক্ত করার জন্য, নামদী কানু, মৃত্যু ও ধ্বংসের ফলস্বরূপ।
তবুও, অনেক নাইজেরিয়ান অসচেতন যে শুক্রবার, 10 অক্টোবর, 2025, কানুর জন্য “স্বাধীনতা দিবস” হতে পারে, যার দীর্ঘ আটকে যাওয়ার যাত্রা নাইজেরিয়া থেকে পৃথক “বিয়াফ্রা রাজ্যের” জন্য তাঁর আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছিল – ১৯ 196767 সাল থেকে ১৯ 1970০ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়ান সিভিল ওয়ারের দিকে পরিচালিত “বিয়াফ্রা প্রজাতন্ত্রের” পুনর্নির্মাণের প্রয়াস।
শুক্রবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ সালে, নাইজেরিয়ার রাজধানী সিটির আবুজার ফেডারেল হাইকোর্টের বিচারপতি জেমস ওমোটোশো 10 অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিরক্ষা দ্বারা “নো-কেস জমা দেওয়ার” অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে একটি রায় স্থগিত করেছেন এবং মুক্ত কানু।
একটি “কোনও মামলা জমা দেওয়া” আইনী যুক্তি যে প্রতিরক্ষা সাধারণত প্রসিকিউশন তার মামলা উপস্থাপনের পরে সরানো হয়, তা দেখানোর জন্য যে প্রমাণগুলি আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।
বিচারক যদি তার পক্ষে শাসন করেন তবে কানু রাজ্য পরিষেবা বিভাগের (ডিএসএস) বিভাগের সুবিধার্থে তাঁর “একাকী কারাবাস” থেকে স্বাধীনতা ফিরে পাবে, যেখানে কেনিয়া থেকে তাঁর উপস্থাপনের পরে ২০২১ সাল থেকে তাকে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে তিনি ২০১ 2017 সালে জামিন লাফানোর পরে খুঁজে পেয়েছিলেন।
তবে বিচারক যদি তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে নতুন জামিন দিতে অস্বীকার করেন তবে কানু একটি প্রতিরক্ষায় প্রবেশ করবে এবং তার আটকানো ডিএসএস অন্ধকূপ বা আবুজা সংশোধন কেন্দ্রে অব্যাহত থাকবে, যেখানে তিনি ফিরে আসার আবেদন করেছিলেন, কোনও লাভ হয়নি।
১৮ ই জুলাই, ২০২৫ -এ ভ্যানগার্ডের প্রতিবেদন হিসাবে কানুর বিচারের সময়সীমাগুলি নিম্নরূপ: তিনি ১৪ ই অক্টোবর, ২০১৫ এ গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং তার গ্রেপ্তার হওয়ার পরে, ২৫ শে এপ্রিল, ২০১ on এ স্বাস্থ্য গ্রাউন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছেন এবং ২৮ শে এপ্রিল, 2017 এ কুজে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।
বিচারের মাঝামাঝি সময়ে, সৈন্যরা আফারা উকু ইবেকু, আবিয়া রাজ্যের উমুহিয়ার আফারা উকু ইবেকুতে আক্রমণ করার পরে কানু দেশ থেকে পালিয়ে যায় এবং ১৯ জুন, ২০২১ সালে কেনিয়ায় পুনরায় গ্রেপ্তার হয় এবং ২ June শে জুন, ২০২১ সালে নাইজেরিয়ায় ফিরে আসে।
২৯ শে জুন, ২০২১ -এ, ট্রায়াল কোর্ট কানুকে ডিএসএসের হেফাজতে রিমান্ডে নিয়েছিল, যেখানে তিনি আজ অবধি রয়েছেন। এপ্রিল ৮, ২০২২-এ, আদালত তার বিরুদ্ধে ফেডারেল সরকার পছন্দসই ১৫ টি গণনার চার্জের মধ্যে আটটি ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং ১৩ ই অক্টোবর, ২০২২ এ আপিল আদালত আবুজা অভিযোগটি বাতিল করে দেয় এবং কানুর তাত্ক্ষণিক মুক্তির আদেশ দেয়।
তবে সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে এই রায়টি আবেদন করেছিল, যা ১৫ ই ডিসেম্বর, ২০২৩ সালে আপিল আদালতের রায়টি খালি করে দেয় এবং সরকারকে সাত-গণনার অভিযোগে কানুর বিচারের সাথে এগিয়ে যেতে দেয়।
২৯ শে জুলাই, ২০২৫-এ, যখন কাউন্সেলরা “নো-কেস জমা দেওয়ার” বিষয়ে তাদের ঠিকানাগুলি শেষ করে, কানুর আইনজীবী, চিফ কানু আগাবি (এসএএন), বিচারকে বরখাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং কানুর অধিগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন যে এই মামলাটি “যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে” প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
১৮ ই জুলাই জাতির অনুরূপ প্রতিবেদনে এবং ১৯ জুলাই গার্ডিয়ান, আগাবি অভিযোগের অভিযোগের একক উপাদান প্রমাণ করতে প্রসিকিউশনের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং আদালতের সামনে যে কেউ দাবি করেছেন যে তিনি কানুর সম্প্রচারে প্ররোচিত হয়েছেন, যা আগাবী “কেবল গর্ব” বলে অভিহিত করেছেন।
“এই ব্যক্তি (কানু) গর্ব করতে পারে। তিনি কেবল গর্ব করছেন। তিনি বলেছিলেন ‘আমি বিশ্বকে স্থির স্থানে আনতে পারি।’ আমি এর সাথে কোনও ভুল দেখছি না।
আগাবি বলেছিলেন যে অন্যান্য নাইজেরিয়ার মতো কানু নাইজেরিয়ার নিরাপত্তাহীনতার অবস্থা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাই তিনি কিলার আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার পক্ষে ছিলেন।
তিনি এন্ডার্সকে দোষ দিয়েছিলেন (২০ অক্টোবর, ২০২০, নাইজেরিয়ানদের পুলিশ বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ) প্রতিবেদনটি যে কারণে প্রমাণিত হয়নি তা নিয়ে মামলা করা হয়েছে, এবং মৃত্যুর প্রতিবেদনগুলি (বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কিত) “ডাক্তারদের ক্রস-পরীক্ষা করার জন্য আমন্ত্রিত না করে।”
কানুর আটক দাবি করা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে, যা ১৫ দিনের বাইরে একাকী কারাগারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, আগাবি বলেছিলেন: “তিনি (কানু) তার নির্জন কারাবাসের কারণে আর স্বাভাবিক নন। মামলাটি 10 বছর ধরে বিচারাধীন ছিল।
“স্মৃতি হারিয়ে গেছে, এ কারণেই বেশিরভাগ প্রসিকিউশন সাক্ষী বলছিলেন ‘তারা মনে করতে পারে না, তারা জানে না’ যখন তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।”
প্রসিকিউশন সাক্ষীরা “৮০ বার” অজ্ঞতা প্রদর্শন করার সাথে সাথে কার্যনির্বাহী রেকর্ডের উল্লেখ করে আগাবি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমস্ত সাক্ষী ডিএসএস থেকে এসেছিলেন এবং তাদের অংশগ্রহণ কেবল আসামীদের বক্তব্যকে “তদন্ত ছাড়াই” প্রাপ্ত করার জন্য ছিল।
তিনি বলেছিলেন যে সাক্ষীদের প্রতিক্রিয়াগুলি “যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ” এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না, যোগ করে আরও যোগ করে যে প্রসিকিউশন 10 টি ইস্যুতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, যা প্রতিরক্ষা তার 40-পয়েন্টের ঠিকানায় উত্থাপিত হয়েছিল।
আগাবি বলেছিলেন, “যদি তারা (প্রসিকিউশন) একটি বা দুটি ইস্যুতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় তবে আদালতের পক্ষে আসামীকে খালাস দেওয়া যথেষ্ট।
তিনি আদালতকে অনুরোধ করেছিলেন যে বিচার শুরু হওয়ার পরে দায়ের করা প্রসিকিউশন অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য সম্ভাব্য মূল্য সংযুক্ত না করার জন্য, কারণ অভিযোগটি প্রায় সাতবার সংশোধন করা হয়েছিল, তবে আসামীদের দ্বারা প্ররোচিত বলে অভিযোগ করা ব্যক্তিদের মতো কোনও ব্যক্তির নাম প্রতিফলিত হয়নি।
আগাবি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়াই আইপিওবি -র পরামর্শদাতাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত কোনও মামলা হতে পারে না। আমরা বলছি যে কোনও প্রাসক্রিপশন নেই, কারণ রাষ্ট্রপতির কোনও অনুমোদন নেই। তাদের যদি তা থাকে তবে তাদের এটি আনা উচিত।”
কানুর নাইজেরিয়ায় একটি রেডিও ট্রান্সমিটারকে অবৈধ আমদানি সম্পর্কিত অভিযোগ করা আদালতের আপিলের রায়কে উল্লেখ করে আগাবী, যিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে নিম্ন আদালতের অভিযোগের চেষ্টা করার এখতিয়ারের অভাব রয়েছে, পুরো মামলাটি বরখাস্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং কানুর অধিগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।
আগাবির ঠিকানার জবাবে, প্রসিকিউটিং কাউন্সেল, চিফ অ্যাডগবেয়েগা আওমোলো (এসএএন) আদালতকে কানুর নো-কেস জমা দেওয়ার প্রত্যাখ্যান করার জন্য এবং তাকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগে একটি প্রতিরক্ষা প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
আওমোলো বলেছিলেন যে প্রসিকিউশন কানুকে একটি প্রতিরক্ষা প্রবেশের জন্য পরোয়ানা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ সরবরাহ করেছিল, “তিনি কেন সন্ত্রাসবাদ কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন যা সহিংসতা ও ধ্বংসের প্রচার করেছিল, যার মধ্যে ১ 170০ টিরও কম সুরক্ষা কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ড সহ।”
পাঁচটি সাক্ষীর প্রসিকিউশনের আহ্বান এবং ভিডিও এবং অডিও প্রমাণ সহ অনেক প্রদর্শনীর টেন্ডারিংয়ের কথা উল্লেখ করে আওমোলো যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রতিরক্ষা আইনজীবীর দাবির বিপরীতে, প্রসিকিউশনের জবাব উত্থাপিত সমস্ত বিষয়কে সম্বোধন করেছে, “নো-কেস জমা দেওয়ার কোনও মুহুর্তের নয়।”
তিনি এখন পর্যন্ত নেতৃত্বাধীন প্রমাণগুলির একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সহ আদালতকে নো-কেস জমা দেওয়ার বিষয়টি খারিজ করার কারণগুলি যুক্ত করেছিলেন এবং প্রতিরক্ষা প্রবেশের আহ্বান জানানোর জন্য বিবাদীর বিরুদ্ধে কোনও প্রাইম ফ্যাসি মামলা করা হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণ করে।
সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতিরক্ষার আক্রমণকে বলা, রেকর্ড এবং প্রমাণগুলি এখনও পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল “এই পর্যায়ে যা প্রয়োজন তা নয়,” আওমোলো উল্লেখ করেছিলেন যে কানু, প্রসিকিউশন কর্তৃক প্রদত্ত ভিডিও এবং অডিও প্রমাণে কানু আইপিওবির নেতা বলে স্বীকার করেছেন, “যা তিনি জানতেন যে তিনি একটি অনুমোদিত দল ছিলেন।”
তিনি এই যুক্তিটিকে দোষ দিয়েছিলেন যে কানুর সম্প্রচারগুলি “গর্বের একটি স্পষ্ট ঘটনা” হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে কোনও ফৌজদারি মামলা -মোকদ্দমা প্রয়োজন নেই, তিনি বলেছিলেন যে কানু, অন্যান্য ভিডিওতে, সম্প্রচারিত করার বিষয়ে স্বীকার করেছেন যাতে তিনি সহিংসতা ও ধ্বংসের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
আইনটি জনগণের মনে ভয় সৃষ্টি করতে পারে এমন বক্তব্য নিষিদ্ধ করে ব্যাখ্যা করে আওমোলো জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “কেন কেউ কেউ সন্ত্রাসীকে বলবেন যে সুরক্ষা পুরুষ এবং অন্যান্য লোককে হত্যা করা উচিত বলে গর্ব করেছিলেন, তাকে কি মুক্ত হতে দেওয়া উচিত?”
তিনি এই দাবিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে কানু 10 বছর ধরে একাকী কারাগারে ছিলেন, উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি ২০১৫ সালে প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং ২০১ 2017 সালে জামিন মঞ্জুর করেছিলেন, তবে ২০২১ সালে যে জামিনটি তিনি জামিনে লাফিয়েছিলেন, “যে আদালত কানুর বর্তমান আটকের আদেশ দিয়েছেন।
এই মামলায় বিলম্বের কারণ হিসাবে প্রতিরক্ষা আইনী দলকে অভিযোগ করে আওমোলো বলেছিলেন: “তিন বছর ধরে তার (কানুর) পরামর্শ বিচারের বিলম্বের জন্য দায়ী ছিল। বিলম্ব ছিল প্রতিরক্ষা দলের শেননিগানস, মামলা -মোকদ্দমা নয়।
আওমোলো যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু আইপিওবি -র নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের সামনে, তাই বিচার আদালতের পক্ষে এই পরামর্শটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা উচ্চারণ করা অনুচিত হবে।
কানুর লক্ষ্য ছিল যে বিয়াফ্রার একটি পৃথক রাজ্য তৈরি করা ছিল, প্রায় ১ 170০ জন নিরাপত্তা লোককে এই প্রক্রিয়াটিতে হত্যা করা হয়েছিল “তার গর্বের কারণে”, “আওমোলো জিজ্ঞাসা করেছিলেন,” তিনি কেন গর্ব করছেন? যদি আসামী বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল কৌতুক করছেন এবং একজন বিষয়বস্তু স্রষ্টা ছিলেন, তাকে কেন উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, কেন তাকে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, “জনগণের গৌরব অর্জনের জন্য তাকে গৌরবময় করে তুলতে হবে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা উচিত।
“যখন কোনও ব্যক্তি গর্ব করছে এবং মৃত্যু ও সহিংসতার হুমকি দিচ্ছে, তখন কেবল গর্ব করা যায় না বলে বলা যায় না,” আওমোলো আদালতকে কানুকে আহ্বান জানাতে অনুরোধ করেছিলেন, “এসে তার গর্ব কী তা ব্যাখ্যা করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য।”
সংক্ষেপে, প্রসিকিউশন বলে যে একটি প্রথম দিকের মামলা করা হয়েছে, যেমন আদালতকে নমনদী কানুর “নো-কেস জমা দেওয়া” বরখাস্ত করা উচিত এবং তাকে তার বিরুদ্ধে অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগের প্রতিরক্ষার জন্য নির্দেশ দেওয়া উচিত।
বিপরীতে, প্রতিরক্ষা কানুর “নিছক গর্ব” এর উপর ভিত্তি করে একাডেমিক অনুশীলন হিসাবে প্রসিকিউশনের মামলাটিকে লেবেল করে এবং কোনও সাক্ষীকে লিঙ্ক করতে বা আহ্বান জানাতে ব্যর্থতা যে তার কথিত উস্কানিতে তাদের সহিংসতা ও ধ্বংসের কাজ করতে প্রভাবিত করেছে।
প্রশ্ন: কোন ঘটনা, প্রমাণ এবং যুক্তি 10 অক্টোবর আদালতের মতামতকে দমন করবে: কানুর বিরুদ্ধে একটি ভাল মামলা করা হয়েছে, এবং তার একটি প্রতিরক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত, বা তার “নো-কেস জমা” তার পক্ষে স্বাধীনতার বাতাসের শ্বাস নিতে যথেষ্ট?
ঠিক আছে, আমরা এই সিনেমাটি আগে দেখেছি, কানু বারবার একাকী কারাগারে ফিরে এসেছিল। সম্ভবত, গল্পটি এবার আলাদা হতে পারে!
সাংবাদিক এবং মিডিয়া পরামর্শদাতা মিঃ ইজোমন নাইজেরিয়ার লাগোস থেকে লিখেছেন। এক্স, থ্রেডস, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ @হাইচিয়ায়েজোমনে পৌঁছানো যেতে পারে। টেলিফোন: 08033078357।