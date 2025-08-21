ডি গুকেশ, প্যারিস অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত পদকপ্রাপ্তরা পদ্ম শ্রীর জন্য ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দ্বারা মনোনীত: প্রতিবেদন

গত বছর রবি আশ্বিন, ইম বিজয়ন এবং হার্বিন্দর সিংকে এই পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল।
ক্রীড়া মন্ত্রক মর্যাদাপূর্ণ পদ্মা শ্রী পুরষ্কারের জন্য তার মনোনয়ন পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে এবং এবার এই তালিকায় দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশের নাম সহ প্যারিস অলিম্পিক পদকপ্রাপ্তদের মিশ্রণ রয়েছে।
ডয়নিক ভাস্করের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “প্যারিস অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের পাশাপাশি ডি গুকেশের নামও প্রেরণ করা হয়েছে।”
গত বছর, ক্রীড়া বিভাগে পদ্ম শ্রীকে প্রবীণ স্পিনার রবিচন্দ্রন আশ্বিন এবং কিংবদন্তি ফুটবলার আইএম বিজয়নকে ভূষিত করা হয়েছিল।
প্যারা স্পোর্টস থেকে এই সম্মানটি ভারতীয় প্যারা-আর্চার হার্বিন্দর সিংহ এবং সত্যপাল সিংয়ের কাছে গিয়েছিল, প্যারা-অ্যাথলেটিক্স কোচ যিনি ভারতকে প্যারালিম্পিক গেমস 2025 –7 সোনার, 9 রৌপ্য এবং 13 ব্রোঞ্জের রেকর্ড 29 পদক হিসাবে গাইড করেছিলেন।
এদিকে, ভারত প্যারিস অলিম্পিকে ২০২৪ সালে একটি রৌপ্য এবং পাঁচটি ব্রোঞ্জ পদক সহ ছয়টি পদক জিতেছে। ১১7 সদস্যের ভারতীয় দলগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত অ্যাথলিটরা এটি পডিয়ামে পরিণত করেছেন:
- নীরজ চোপড়া – পুরুষদের জাভেলিন নিক্ষেপে রৌপ্য
- মনু ভেকার – মহিলাদের 10 মি এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ
- সরবজোট সিং – সাথে ব্রোঞ্জ মনু ভেকার মিশ্র দলে 10 এম এয়ার পিস্তল ইভেন্টে
- সোয়াপনিল কুসালে – পুরুষদের 50 মি রাইফেল 3 পজিশনের শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ
- আমান সেহরাটওয়াত – কুস্তিতে ব্রোঞ্জ
- ভারতীয় পুরুষদের হকি দল (হার্মানপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বে) – ব্রোঞ্জ
তবে, এই বছর পদ্ম শ্রীর মনোনয়নের জন্য তাদের সমস্ত নাম দেওয়া হয়নি। নীরজ চোপড়া ইতিমধ্যে ২০২২ সালে পদ্মা শ্রীকে ভূষিত করা হয়েছিল, যখন শ্রীজেশ ২০১ 2017 সালে এবং ২০২৫ সালে পদ্ম ভূষণ পেয়েছিলেন। সুতরাং, তাদের আবার পুরষ্কার দেওয়া যাবে না।
এটি মনু ভেকার, সরবজোট সিং, সোয়াপনিল কুসালে এবং আমান শেহরাওয়াতকে নতুন অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত মনোনয়ন হিসাবে ছেড়ে দিয়েছে। এছাড়াও, ভারতীয় দাবা সেনসেশন ডি গুকেশ তালিকায় রয়েছে।
মনু ভেকার, ডি গুকেশ, হার্মানপ্রীত সিং, এবং প্যারা-অ্যাথলিট প্রবীন কুমারকে এর আগেও সম্মানিত করা হয়েছে এবং ২০২৪ সালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপাদি মুরমু থেকে প্রধান ধ্যান চাঁদ খোল রত্না পুরষ্কার।
পদ্ম শ্রী ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরষ্কার, ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত একটি শংসাপত্র (সানাদ), একটি মেডেলিয়ান এবং আনুষ্ঠানিক পরিধানের জন্য একটি প্রতিরূপ উপস্থাপন করেছেন। উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের দিনে পুরষ্কারের নামও গেজেটে ভারতে প্রকাশিত হয়।
কোন অ্যাথলিটদের 2025 সালের জন্য পদ্মা শ্রী পুরষ্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে?
দৈনিক ভাস্করের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্যারিস অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত মনু ভেকার, সোয়াপনিল কুসালে, সরবজোট সিং, আমান শেহরাওয়াত এবং ডি গুকেশের নাম ক্রীড়া মন্ত্রক দ্বারা সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
কেন নীরজ চোপড়া এবং পিআর শ্রীজেশকে আবার মনোনীত করা হয়নি?
নীরজ চোপড়া ২০২২ সালে পদ্মা শ্রীকে ভূষিত করা হয়েছিল, যখন পিআর শ্রিজেশ ২০১ 2017 সালে এটি পেয়েছিলেন এবং পরে ২০২৫ সালে পদ্ম ভূষণের সাথে সম্মানিত হন। যেহেতু পুরষ্কারটি দু’বার দেওয়া হয়নি, তারা অযোগ্য।
প্যারিস অলিম্পিক 2024 -এ ভারত কয়টি পদক জিতেছিল?
ভারত ছয়টি পদক জিতেছে – 1 রৌপ্য এবং 5 ব্রোঞ্জ। নীরজ চোপড়া (রৌপ্য), মনু ভেকার (ব্রোঞ্জ), সরবজোট সিং (ব্রোঞ্জ), সোয়াপনিল কুসালে (ব্রোঞ্জ), আমান শেহরাওয়াত (ব্রোঞ্জ), এবং পুরুষদের হকি দল (ব্রোঞ্জ)।
গত বছর স্পোর্টস বিভাগ থেকে পদ্ম শ্রী কে পেয়েছে (2024)?
এই পুরষ্কারটি ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন আশ্বিন এবং ফুটবল কিংবদন্তি ইম বিজায়ানকে গিয়েছিল। প্যারা স্পোর্টস থেকে, হার্বিন্দর সিং এবং কোচ সত্যপাল সিংকে সম্মানিত করা হয়েছিল।
