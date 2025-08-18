You are Here
‘ডি-ডে এ হোয়াইট হাউসে’ এবং ‘সুপারম্যান স্টার’ 85 বছর বয়সী মারা যায়
News

‘ডি-ডে এ হোয়াইট হাউসে’ এবং ‘সুপারম্যান স্টার’ 85 বছর বয়সী মারা যায়

"হোয়াইট হাউসে ডি-ডে" ডেইলি মেইলের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

ডেইলি মেইল বলছে, এটি “হোয়াইট হাউসে ডি-ডে এ”, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি, প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমার এবং ইইউ নেতারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তবে “তিনি কি এমন একটি শব্দ শুনবেন যা তারা বলে,” এটি ভঙ্গ করে। সুপারম্যান স্টার টেরেন্স স্ট্যাম্পের 86 টিতে মৃত্যুর বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

"ট্রাম্পের সাথে আলোচনার জন্য জেলেনস্কির পক্ষে ইউকে এবং ইইউ" অভিভাবকের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

যুক্তরাজ্য এবং ইইউ “ট্রাম্পের সাথে আলোচনার জন্য জেলেনস্কির পক্ষে”, গার্ডিয়ান শিরোনামটি পড়ে। এটি “তার শেষ ভ্রমণের সময় জেলেনস্কির পাবলিক মোলিংয়ের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে”, এটি যোগ করেছে। মধ্য প্রাচ্যে, কাগজটি জানিয়েছে যে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী “গাজা শহর থেকে এক মিলিয়ন মানুষকে বাধ্য করার জন্য” প্রস্তুতি নিচ্ছে। মিঃ স্ট্যাম্পের একটি আকর্ষণীয় কালো-সাদা প্রতিকৃতি ডানদিকে প্রাধান্য দেয়।

"ইউরোপ ট্রাম্পকে বলে: পুতিনকে দেবেন না" টেলিগ্রাফের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

“ইউরোপ ট্রাম্পকে বলে: পুতিনকে দেবেন না”, ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন করেছে। ডানদিকে, ফ্রান্সে হলিডে ফরাসি রাষ্ট্রপতির একটি শট, একটি হাইড্রোফয়েলের উপরে। অন্যান্য খবরে, ইরানের বিপ্লবী গার্ড কর্পস ব্রিটিশ গুপ্তচরদের শিকার করার জন্য তালেবানদের দ্বারা সরবরাহিত একটি ফাঁস মন্ত্রক “কিল তালিকা” ব্যবহার করছে, কাগজটি বলেছে।

"জেলেনস্কি কোনও চুক্তির আগে সুরক্ষা গ্যারান্টি চান" সময়ের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

আজ সকালে সময়ের জন্য শিরোনামটি হ’ল “জেলেনস্কি কোনও চুক্তির আগে সুরক্ষার গ্যারান্টি চায়”। এটিতে রাশিয়া এবং ইউক্রেন উভয়ই “অঞ্চল সুরক্ষিত করার প্রতিযোগিতা” হিসাবে দাতাদের মাটিতে “তীব্র” লড়াইয়ের প্রতিবেদন রয়েছে। নীচের স্ট্র্যাপ থেকে উঁকি দেওয়া, গোল্ডেন ag গলসের একটি গল্প সম্ভবত 150 বছরেরও বেশি সময় পরে ইংল্যান্ডে ফিরে আসছে।

"জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় মিত্ররা ট্রাম্পের আলোচনায় সুরক্ষার গ্যারান্টি চাইছেন" ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

ওয়াশিংটনে নেতাদের আলোচনাও ফিনান্সিয়াল টাইমসে নেতৃত্ব দেয়। জেলেনস্কি এবং ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্ররা “সুরক্ষা গ্যারান্টি চাইছেন”, এটি বলেছে, পুতিন “দাবি করেছিলেন যে কিয়েভকে যুদ্ধে পৌঁছানোর জন্য জমি স্বীকার করা উচিত”। এছাড়াও বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি প্রতিবেদন যে যুক্তরাজ্য একা সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে এক বছরের জন্য পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি বাড়ি বিদ্যুতের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উত্পাদন করেছে।

"ইউরোপ একটি অবস্থান নেয়" দৈনিক আয়নার প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

“ইউরোপ টেকস এ স্ট্যান্ড” হ’ল আয়নার শিরোনাম, স্যার কেয়ার এবং জেলেনস্কির একটি চিত্রের পাশাপাশি 10 ডাউনিং স্ট্রিটের প্রবেশদ্বারে আলিঙ্গন করা। “সুপার স্টার” মিঃ স্ট্যাম্পও সামনে তৈরি করে।

"'আপত্তিজনক' রেল ভাড়া বাড়ছে" মেট্রোর প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

মেট্রো ট্রেনের টিকিটের একটি কালো এবং সাদা ছবির সাথে স্প্ল্যাশ করে, রিপোর্ট করা রেল ভাড়া বাড়িয়েছে “আপত্তিজনক”। শিল্প বিশেষজ্ঞরা এটি উল্লেখ করেছেন যে দামগুলি পরের বছর আরও 5.5% বৃদ্ধি পাবে।

"শিক্ষার্থীরা সংগ্রামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জামিন দেওয়ার জন্য বার্ষিক টিউশন ফি বাড়ানোর মুখোমুখি" আই পেপারের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

আই রিপোর্ট করে, শিক্ষার্থীরা “সংগ্রামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জামিন দেওয়ার জন্য” বার্ষিক টিউশন বৃদ্ধির মুখোমুখি হয়। মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি ব্যবহারের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পরের বছর আরও 250 ডলার বৃদ্ধি সম্ভব। এদিকে, “উপাচার্যরা সতর্ক করেছেন যে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আয়ের উত্সাহ ছাড়াই আবদ্ধ হবে”।

"এবং এটি বন্ধ" ডেইলি স্টারের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

“এবং এটি বন্ধ”, “চ্যান্সেলরের ঘৃণ্য বেট ট্যাক্স” এর আগে ঘোড়া রেসিং স্ট্রাইক শুরু হওয়ার সাথে সাথে ডেইলি স্টারের শিরোনামটি পড়ে। সমস্ত মিলন “রাহেল রিভসের কর বাড়ানোর বাজি পরিকল্পনার প্রতিবাদে একদিনের জন্য অক্ষ” হয়েছে “। তারকা “টেরেন্স শ্রদ্ধা” তেও স্পর্শ করেছেন।

"ব্রিটেনের 10 মিলিয়ন জাঙ্ক ফুড আসক্তি" ডেইলি এক্সপ্রেসের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে।

ডেইলি এক্সপ্রেস স্পটলাইটস “ব্রিটেনের 10 মিলিয়ন জাঙ্ক ফুড আসক্তি” হিসাবে কিছু বিশেষজ্ঞ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লুএইচও) এর জন্য পদার্থের অপব্যবহারের একটি রূপ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য লন্ডনে মেডিসিক এবং শিক্ষাবিদদের একটি সমাবেশের সংগঠক ডাঃ জেন উনউইন এটিকে “স্বাস্থ্য বিপর্যয়” বলে অভিহিত করেছেন।

"কঠোরভাবে তারার স্ট্যাকার সন্ত্রাস" সূর্যের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে

এটি সূর্যের পক্ষে “কঠোরভাবে তারার স্টারকার সন্ত্রাস”, যেমন ক্রিস রবশো “একজন মহিলা স্টালকারের দ্বারা হয়রানির ভয়াবহ প্রচারের” মুখোমুখি হয়েছিল। এই মহিলা, যিনি এই গবেষণাপত্রটি বলেছেন যে রাগবি খেলোয়াড়কে গত বছর দু’বার সহিংসতার হুমকি দিয়েছিল, তিনি এখন “পুলিশ তাকে শিকার করছেন”।

