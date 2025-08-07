ডুনায়ামাল: ক্রীড়া সাংবাদিক ইরানের পরিচয় পাউন্ড প্রদর্শন করে – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহর নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আহমদ দুনায়ামালি প্রতিবেদক দিবসকে একটি বার্তা প্রকাশ করে স্মরণ করেছেন। খেলাধুলার মন্ত্রীর পাঠ্য নিম্নরূপ:
চিন্তাভাবনা ও আলোকিত স্রষ্টার নামে
17 ই আগস্ট চেতনা এবং খবরের ক্ষেত্রের সমস্ত শহীদ মাহমুদ সারেমি এবং সমস্ত শহীদদের স্মরণ করিয়ে দেয়; যারা সত্য লিখেছেন কেবল তাদের রক্তের সাথেও সাক্ষ্য দিয়েছেন। মনে রাখবেন, তাদের উপায়।
এমন সময়ে যখন কলমটি একটি পরিখা হতে পারে, প্রতিবেদক একজন সীমান্ত প্রহরী। বারো -দিনের মিডিয়া যুদ্ধে সাংবাদিকদের ভূমিকা যেমন প্রতিরোধের যোদ্ধা, নিপীড়নের কণ্ঠস্বর এবং চেতনা জগতে ইরান জাতির মর্যাদার চিত্র, অবিস্মরণীয়। তারা কেবল সত্যের সামনের পর্যবেক্ষকই ছিল না তবে এর সঙ্গীও ছিল; এবং বাস্তবতার সঠিক প্রতিচ্ছবি সহ, তারা জাতীয় সংহতি জোরদার করতে ভূমিকা পালন করেছিল।
এই বর্ণনাকারীদের মধ্যে ক্রীড়া সাংবাদিকদের একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে; যারা কেবল সাংবাদিক নন, তারা খেলাধুলার ক্ষেত্রে সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিচয়ও চিত্রিত করেছেন। খেলাধুলা যেমন একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক জ্ঞান, তেমনি এই ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা প্রযুক্তিগত, বিশ্লেষণাত্মক এবং এর জন্য গভীর বোঝাপড়া এবং ফলাফলের বাইরেও দেখার প্রয়োজন।
স্পোর্টস রিপোর্টার কেবল ফলাফলের প্রতিবেদক নয়; বরং এটি ট্রেন্ডস, একটি সুষ্ঠু সমালোচক এবং মানুষ এবং ক্রীড়াগুলির মধ্যে একটি জীবন্ত বৃত্তের বিশ্লেষক। তাঁর কলম ন্যায়বিচারের অনুশীলন, এর বিশ্লেষণ সংস্কারের জন্য একটি স্পার্ক এবং স্পোর্টসে স্বচ্ছতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য গ্যারান্টর।
এই ক্ষেত্রে মহৎ সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল এবং বিশেষ সমালোচনা হুমকি নয়, বরং উন্নতির জন্য সংস্কার ও মূলধনের সুযোগ। আজ, যখন চেঙ্গডোতে ওয়ার্ল্ড গেমস শুরু হয়েছিল এবং আমরা বাহরাইনের এশিয়ান যুব গেমস, রিয়াদের ইসলামিক দেশগুলির সংহতি গেমস এবং বধির অলিম্পিকের মতো ঘটনার দ্বারপ্রান্তে রয়েছি, আমরা সাংবাদিকদের একটি মহান আশীর্বাদ এবং কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বিবেচনা করি; এবং আমরা সৎ ব্রাশ করার হাত গরম করি।
যুব বিষয়ক ক্ষেত্রে, যা সাধারণ “জনসংখ্যার যুব” নীতিগুলির কারণে দ্বিগুণ হয়ে গেছে, কর্মসংস্থান, বিবাহ, পরিচয়, আশা এবং উদ্যোক্তাদের মতো ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের উদ্বেগের ক্ষেত্রে সামাজিক সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত কৌশলগত এবং সিদ্ধান্তমূলক।
যদিও তরুণদের বিষয় একটি মহানগর প্রকৃতির, তবুও ক্রীড়া ও যুবক মন্ত্রক নিজেকে এই পথে সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচনা করে এবং অভিজাত চিন্তার সুযোগ নিয়ে, মিডিয়াগুলির দাবিদার বুদ্ধিমান মিডিয়া এবং এজেন্সিগুলির সহানুভূতি, তিনি যুবকদের ভবিষ্যতকে আরও পরিষ্কার এবং আরও কার্যকর করার জন্য প্রচেষ্টা করেন।
আমি সমস্ত কঠোর পরিশ্রমী, ভাল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইরানি সাংবাদিকদের, বিশেষত ক্রীড়া এবং যুবকদের ক্ষেত্রে সৎ বর্ণনাকারীদের সালাম জানাই এবং তাদের সম্মান, স্বাস্থ্য এবং চেতনা এবং সত্যের পথের ধারাবাহিকতা কামনা করি।