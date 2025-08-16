ডুন এবং ব্র্যাডস্ট্রিট উদ্ভাবনের জন্য 29 জি 2 পুরষ্কার সুরক্ষিত করে

ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের ডেটা এবং অ্যানালিটিক্সের বিশ্বব্যাপী নেতা ডুন অ্যান্ড ব্র্যাডস্ট্রিট জি 2 এর গ্রীষ্ম 2025 র্যাঙ্কিংয়ে 29 টি পুরষ্কার অর্জন করেছেন, এর মূল প্ল্যাটফর্মগুলি জুড়ে উদ্ভাবনের প্রতি কোম্পানির শক্তিশালী বাজার উপস্থিতি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার উপর নির্ভর করে, যা ডি অ্যান্ড বি হোভার্স ™, ডি অ্যান্ড বি কানেক্ট ™, এবং ডি অ্যান্ড বি ঝুঁকি বিশ্লেষণ।
সংস্থার এক বিবৃতি অনুসারে, স্বীকৃতি গ্রিড লিডার, সেরা আনুমানিক আরওআই এবং সহজতম সেটআপের মতো মর্যাদাপূর্ণ বিভাগগুলি ছড়িয়ে দেয়, যা এন্টারপ্রাইজ বৃদ্ধি, অপারেশনাল দক্ষতা এবং ডেটা-চালিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কোম্পানির ভূমিকা তুলে ধরে।
ডিএন্ডবি হুভার্স ™, যা গ্রীষ্ম 2025 গ্রিড লিডার এবং গ্রিড লিডার এন্টারপ্রাইজ সহ 15 টি পুরষ্কার অর্জন করেছে, বিক্রয় এবং ব্যবসায়িক উন্নয়ন দলগুলিকে যথাযথ প্রত্যাশিত সরঞ্জাম এবং নির্ভরযোগ্য কোম্পানির গোয়েন্দা সংস্থা সরবরাহ করে।
ডি অ্যান্ড বি কানেক্ট ™ গ্রীষ্ম 2025 গ্রিড লিডার এবং সেরা আনুমানিক আরওআই (মিড-মার্কেট) সহ 11 টি পুরষ্কার সংগ্রহ করেছে, বিপণন এবং অপারেশনাল পারফরম্যান্স উন্নত করতে সংস্থাগুলিকে পরিষ্কার, একত্রিত করতে এবং বি 2 বি ডেটা সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করার জন্য।
ডি অ্যান্ড বি রিস্ক অ্যানালিটিক্স তিনটি পুরষ্কার অর্জন করেছে, এর মধ্যে গ্রিড লিডার (মিড-মার্কেট) এবং সহজতম সেটআপ (এন্টারপ্রাইজ), সংস্থাগুলি সরবরাহকারীদের ঝুঁকি নির্ধারণ, সম্মতি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে এবং ইএসজি পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা প্রতিফলিত করে।
ফরচুন 600+ এর 90 শতাংশেরও বেশি, বিশ্বব্যাপী সমস্ত আকারের ব্যবসায়ের পাশাপাশি, ডান ও ব্র্যাডস্ট্রিটের ডেটা এবং রাজস্বকে ত্বরান্বিত করতে, ঝুঁকি পরিচালনা করতে, ব্যয় হ্রাস করতে এবং রূপান্তর সক্ষম করার জন্য অন্তর্দৃষ্টিগুলির উপর নির্ভর করে।
ডান এবং ব্র্যাডস্ট্রিট সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, সৌদি আরব, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, ঘানা, তানজানিয়া এবং পাকিস্তানের অফিস থেকে তথ্য সমাধানের বিস্তৃত স্যুট সরবরাহ করে।
নাইজেরিয়ায়, সংস্থার পোর্টফোলিওতে VENDR, ফিনান্স অ্যানালিটিক্স, ডিএনএস নিবন্ধিত সিল, ব্যবসায়িক credit ণ প্রতিবেদন, ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং ইএসজি নিবন্ধিত – ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনীতিতে স্থানীয় ব্যবসায়ের জন্য বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে, ঝুঁকি পরিচালনা এবং বৃদ্ধির সুযোগগুলি আনলক করার জন্য ডিজাইন করা সরঞ্জামগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।