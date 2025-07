ডুবে যাওয়া বুকের সমস্যা কী? তুমি কি আমার সাথে ঘটতে পারে?

গিপুজকোয়া পলিক্লিনিক থোরাসিক সার্জারি পরিষেবাটির প্রধান বলেছেন, ডুবে যাওয়া বুকের বিকৃতি সংশোধন করার জন্য একটি ব্যক্তিগতকৃত সিলিকন সিন্থেসিসের ইমপ্লান্ট একটি অস্ত্রোপচার চিকিত্সা যা একটি “কার্যকর, স্থায়ীভাবে, দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং তাত্ক্ষণিক ফলাফল সহ” সরবরাহ করে।

এই বিকল্পটি যা সম্প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের জন্য “আদর্শ”: এটি যে কোনও বয়সে 16 এর পরে সম্পাদন করা যেতে পারে, বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন। তদতিরিক্ত, এটি কম আক্রমণাত্মক এবং হাড়ের কাঠামো পরিবর্তন না করে নান্দনিক ত্রুটিটি সংশোধন করার অনুমতি দেয়। এটি একটি বক্ষ স্ক্যানার থেকে সঞ্চালিত হয় যা আপনাকে 3 ডি -তে একটি কাস্টম সিন্থেসিস ডিজাইন করতে দেয়।

যাইহোক, পদ্ধতিটির জন্য একটি সংক্ষিপ্ত আয়ের প্রয়োজন, এবং প্রথম তিন মাসের মধ্যে প্রভাব খেলাধুলা এড়ানো, কয়েক দিনের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেয়।

ডুবে যাওয়া বুকের সমস্যা কী?

‘পেকটাস এক্সাভ্যাটাম’, যা ডুবে যাওয়া বুক নামেও পরিচিত, এটি বুকের প্রাচীরের একটি জন্মগত বিকৃতি যা কৈশোরের সময় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আজ, এই সাম্প্রতিক দুটি নান্দনিক এবং অস্ত্রোপচারের চিকিত্সা যা পূর্ববর্তী দুটিকে আরও যুক্ত করেছে, বাম ডাক্তার ব্যাখ্যা করেছেন।

বিকল্পগুলির মধ্যে একটি হ’ল মুক্ত পুনর্গঠনমূলক শল্যচিকিত্সা, যা ‘রভিচ’ কৌশল হিসাবে পরিচিত, যা গুরুতর ক্ষেত্রে নির্দেশিত, যা পঞ্চাশ বছর ধরে প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং যার জন্য কার্টিলেজ রিসেকশন এবং স্টার্নাম রিপজিশনিং প্রয়োজন।

অন্য বিকল্পটিতে ন্যূনতম আক্রমণাত্মক অস্ত্রোপচারের আরও উত্তরোত্তর কৌশল রয়েছে, যা ‘নুস’ কৌশল হিসাবে পরিচিত, যা কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছিল, যেখানে বিকৃতিটি সংশোধন করার জন্য স্টার্নামের পিছনে একটি ধাতব বার চালু করা হয়।

স্তন খনন

The ‘pectus excavatum’ affects between 1 in 300 births, being three or four times more frequent in men than in women, and becoming more evident in adolescence, “coinciding with the growth peaks,” explains Dr. Izquierdo.

যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি একটি নান্দনিক সমস্যা, তীব্র পরিস্থিতিতে এটি কার্ডিওপলমোনারি ফাংশন, ক্লান্তি বা শারীরিক অনুশীলন করতে অসুবিধা করতে পারে, তিনি উল্লেখ করেছেন।

যদিও এটি একটি বংশগত রোগ হিসাবে বিবেচিত হয় না, তবে ‘পেকটাস এক্সপাভ্যাটাম’ “বিশেষত কিশোর -কিশোরীদের মধ্যে একটি শক্তিশালী মানসিক প্রভাব ফেলতে পারে।” সুতরাং, ডাক্তারের মতে, “স্বতন্ত্র মূল্যায়ন এবং বহু -বিভাগীয় পদ্ধতির প্রয়োজনীয়, কারণ তারা প্রতিটি রোগীর সর্বোত্তম সমাধান দেওয়ার মূল চাবিকাঠি” “

জেসিপি