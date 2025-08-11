You are Here
ডুরঙ্গো, আরও নারকাবোর কর্পোরেটরি আশ্বাস সহ দ্বিতীয় রাজ্য
News

ডুরঙ্গো, আরও নারকাবোর কর্পোরেটরি আশ্বাস সহ দ্বিতীয় রাজ্য

নারকোলাইস্ট্রেশন আশ্বাস বাড়ছে। জানুয়ারী 2019 থেকে ডিসেম্বর 2024 পর্যন্ত, ফেডারেল বাহিনী 282 গোপন পরীক্ষাগারগুলি সুরক্ষিত করেছে।

সিনালোয়া নথি 152 এই সাইটগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যক বীমা; দুরঙ্গো তাকে ৫১ নিয়ে অনুসরণ করে; 16 সহ আগুয়াস্কালিয়েন্টেস এবং জালিসকো এবং মিকোয়াকান, 14 সহ অন্যান্য সত্তা যেখানে তারা অবস্থিত।

সুরক্ষা সূত্রের পরামর্শে উল্লেখ করা হয়েছে যে জানুয়ারী থেকে জুন 2025 পর্যন্ত, 96 টি গোপনীয় পরীক্ষাগারগুলি জব্দ করা হয়েছে, অর্থাৎ বর্তমান প্রশাসনের এই ছয় মাসের পরিসংখ্যান 2019, 2020, 2021, 2022 এবং 2024 এর চেয়ে বেশি।

অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে (এফজিআর) স্বচ্ছতার মাধ্যমে তথ্যের জন্য একটি আবেদন অনুসারে, 2019 সালে 49 টি গোপন পরীক্ষাগার রেকর্ড করা হয়েছিল। 2020 সালে 57 নথিভুক্ত ছিল; 2021 সালে 25 এবং 2022 ছিল, চিত্রটি 27 এ পৌঁছেছে; 2023 সালে এটি বেড়েছে 102 এবং 2024 সালে 22 ছিল।

প্রায় সমস্ত আকার, পেকটো বা অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়ি, টবগুলির বিডোনগুলি যা খোলা, কাঠ বা পেট্রোলের দমকলকর্মীদের, কাঠের টেবিলগুলি এবং সমস্ত ধরণের বাড়ির তৈরি পাত্রে পদার্থগুলি রক্ষা করে এমন সরঞ্জামগুলি এমন সরঞ্জাম যা সো -কলড মাদকদ্রব্যগুলিতে পাওয়া গেছে এমন অপরাধে পাওয়া গেছেওষুধ উৎপাদনের জন্য সুবিধাগুলি যা দেশ থেকে দূরে পাহাড় বা অন্যান্য জায়গায় ক্রমবর্ধমান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।
এফজিআর জানিয়েছে যে জাতীয় প্রচেষ্টার কাঠামোর মধ্যে সংকলিত পরিসংখ্যানগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলাফল যেমন জাতীয় প্রতিরক্ষা (সিডেনা), মেরিনা (সেমার), ফিনান্স অ্যান্ড পাবলিক ক্রেডিট (এসএইচসিপি) এবং নাগরিক সুরক্ষা ও সুরক্ষা (এসএসপিসি) এর মতো।

Source link

