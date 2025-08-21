ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনাল থেকে শীর্ষ তিন খেলোয়াড়

ডায়মন্ড হারবার পূর্ব বেঙ্গলকে ডুরান্ড কাপ থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে।
পূর্ব বেঙ্গল বনাম ডায়মন্ড হারবার সেমিফাইনাল সংঘর্ষ কলকাতার সাইলেন্টের একপাশে ছেড়ে যায়, কারণ ডায়েরি হারবার এফসি, টর্চবিয়ারদের উপর historic তিহাসিক ২-১ গোলে বিপর্যস্ত হওয়ার পরে ডুরান্ড কাপ ২০২৫ এর ফাইনালে উঠেছিল। এই বিজয়টি ডায়মন্ড হারবার এফসির জন্য একটি historical তিহাসিক কীর্তি ছিল, যা ভারতে তৃণমূল ফুটবলের এক নতুন যুগকে জ্বলজ্বল করে।
যদিও লাল এবং সোনার ব্রিগেড এবং হারবার ছেলেরা উভয়ই তাদের সমস্ত পিচে দিয়েছিল, এটি ছিল ডায়মন্ড হারবারের প্রতিরক্ষামূলক স্থিতিস্থাপকতা, তাদের মন এবং টিম ওয়ার্কের উপস্থিতির সাথে, যা কলকাতা পক্ষের মধ্যে পার্থক্য নির্মাতা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। তারা পিছনে কমপ্যাক্ট ছিল, আক্রমণ করতে কখনই ভয় পায় না এবং পুরো ম্যাচ জুড়ে কৌশলগতভাবে দৃ solid ় এবং দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ ছিল।
মিরশাদ থেকে লুকা ম্যাকজেন, গিল পর্যন্ত ডায়ামানটাকোস পর্যন্ত সমস্ত খেলোয়াড় তাদের হৃদয় খেলেন। যাইহোক, কিছু খেলোয়াড় এই উপলক্ষে উঠে ম্যাচের ফলাফলকে আকার দেয়। এখানে পূর্ব বেঙ্গল বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসি সেমিফাইনাল ম্যাচের শীর্ষ তিনটি অভিনয়শিল্পী।
3। মিকেল কর্টাজার ইডিয়াকেজ
কর্টাজার পিছনের লাইনে একটি শিলার মতোই দৃ solid ় ছিলেন এবং ম্যান্ডি, সাইরুয়াতকিমা এবং অজিথের পাশাপাশি স্পেনিয়ার্ড একটি কমপ্যাক্ট এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক দুর্গ তৈরি করেছিলেন যা পূর্ব বাংলার খেলোয়াড়দের পক্ষাঘাতগ্রস্থ করেছিল এবং তাদের প্রায় প্রতিটি আক্রমণকে নিরপেক্ষ করেছিল। ম্যাচের সময় ধারাবাহিকভাবে দিমিত্রিওস ডায়ামান্টাকোসকে ছায়ায় এবং গ্রীক স্ট্রাইকারকে আক্রমণ থেকে বিরত থাকার প্রতিরোধে সেন্টার-ব্যাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
কর্টাজার সতর্ক ছিলেন, এবং তাঁর দ্রুত বুদ্ধিমানতা, উভয়ই আত্মরক্ষামূলকভাবে এবং আক্রমণাত্মকভাবে ডায়মন্ড হারবারের বিজয় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে, প্লেয়ারটি আক্রমণাত্মক তৃতীয় দিকে গভীরভাবে তার পক্ষে ওপেনারকে অ্যাক্রোব্যাটিক পদ্ধতিতে ওপেনারকে স্কোর করতে ডেডলকটি ভেঙে ডায়মন্ড হারবারের গতি সরবরাহ করে।
খেলার শেষ মুহুর্তের সময়, যখন ইস্ট বাংলা ক্রমাগত ইকুয়ালাইজারটি খুঁজে পেতে আক্রমণ করছিল, তখন তিনি শান্ত হয়ে রচিত হন। ডিফেন্সটি মার্শাল করে এবং একাধিক দৃষ্টান্তের সময় বলটি সাফ করে ফাইনালে টিকিটগুলি সিল করতে।
2। আনোয়ার আলী
আনোয়ার আলী পুরো ম্যাচে পূর্ব বাংলার হয়ে কয়েকটি ইতিবাচকতার মধ্যে একটি ছিল। যদিও খেলোয়াড়টি ব্যাকলাইনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি, তবে এটি আন্ডারটেড করা যায় না, কারণ তিনি লুকা ম্যাকজেন এবং জোসি জাস্টিনকে তার গোলে সর্বনাশ সৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য একটি দুর্দান্ত শালীন কাজ করেছিলেন। আক্রমণাত্মকভাবে, সেন্টার-ব্যাক ডায়মন্ড হারবার এফসির দরজায় কড়া নাড়তে কিছু দীর্ঘ দূরত্বের শট নিতে পিচটি আরও উপরে উঠে গেছে।
দ্বিতীয়ার্ধে, আনোয়ার একটি খারাপ ছাড়পত্র তৈরি করেছিলেন, যা সরাসরি কর্টাজারের কাছে গিয়েছিল, যিনি ফার পোস্টে লুকিয়ে ছিলেন, প্রতিপক্ষের উদ্বোধনী গোলের পথ সুগম করেছিলেন। যাইহোক, তিনি দূর থেকে একটি অত্যাশ্চর্য শট নেওয়ার পরে এবং বিরোধীদের দর্শকদের হিসাবে রেখে, তার বিশেষ গুণমানকে গোল করার এবং বিরোধীদের উদ্বেগজনকভাবে চালিয়ে যাওয়ার পরে দ্রুত উত্তরাধিকারে সমকক্ষকে স্কোর করে তার ত্রুটির ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন।
কিছু ভাল ব্লক, ক্লিয়ারেন্স এবং লাস্ট-ডাচ ট্যাকল সহ, আনোয়ারের অবশ্যই ম্যাচের পুরো সময়কালের জন্য একটি সন্তোষজনক স্বতন্ত্র পারফরম্যান্স ছিল। যাইহোক, তার দলের দলগত কাজ এবং সমাপ্তিতে সংগ্রামের অভাব মানে ম্যাচের হেরে যেতে হবে।
1। মিরশাদ মিচু
মিরশাদ পুরো খেলা জুড়ে ব্যতিক্রমী কিছু ছিল না এবং লাঠিগুলির নীচে নীরব যোদ্ধা ছিল। তিনি দু’জন রক্ষকের ব্যস্ত ছিলেন এবং প্রথম মিনিট থেকেই প্রতিপক্ষরা তাকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন এবং প্রায় প্রতিবারই তিনি তাদের চেয়ে ভাল ছিলেন।
রক্ষক যখনই বিরোধীরা পেনাল্টি বাক্সের ভিতরে তার পক্ষে বিভ্রান্তি তৈরি করেছিল তখনই বলটি বাঁচাতে তার দেহটি লাইনে রেখেছিল। দিমি, মিগুয়েল, মহেশ এবং বিপিনের মতো খেলোয়াড়রা যখন গোলের সময় তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলেন, তখন মিরশাদ তার দলের জন্য কিছুটা পয়েন্ট-ফাঁকা সঞ্চয় করার জন্য হঠাৎ কিছুটা প্রতিক্রিয়া জানালেন। রক্ষককেও ব্যাকলাইনের সাথে দক্ষতার সাথে যোগাযোগ করতে দেখা গিয়েছিল এবং প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য হুমকি দূরে রাখে।
মিরশাদের স্থিতিস্থাপকতা এবং শট-স্টপিং মাস্টারক্লাস হ’ল মূল কারণ ছিল যে ডায়মন্ড হারবার 90 মিনিট জুড়ে খেলাটি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এই সাহসী পারফরম্যান্স তাকে ‘ওয়াল অফ হারবার’ এবং কিপার হিসাবে চিহ্নিত করেছে, এই কারণে, তর্কসাপেক্ষভাবে ম্যাচ অফ দ্য ম্যাচে দ্য দ্য দ্য দ্য ম্যান অফ দ্য স্টানিং এনকাউন্টারে।
ডুরান্ড কাপ 2025 সেমিফাইনালে পূর্ব বাংলার বিপক্ষে ডায়মন্ড হারবার এফসির হয়ে কে গোল করেছে?
স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল ইডিয়াকেজ এবং ইন্ডিয়ান ফরোয়ার্ড জাস্টিন ডায়মন্ড হারবার এফসির হয়ে গোল করেছিলেন।
ডুরান্ড কাপ 2025 ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি কে মুখোমুখি হবে?
ডায়মন্ড হারবার এফসি ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড এফসির মুখোমুখি হবে।
ডুরান্ড কাপ 2025 সেমিফাইনালে পূর্ব বাংলার একমাত্র গোলটি কে জাল করেছে?
আনোয়ার আলী পূর্ব বাংলার হয়ে একটি দীর্ঘ পরিসরের সমতা অর্জন করেছিলেন।
