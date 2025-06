ডেইলি মেইল ​​মন্তব্য: লুসি লেটবির দৃ iction ় বিশ্বাসের উপর সন্দেহের ড্রামবিট এত জোরে বেড়েছে যে ন্যায়বিচার এখন একটি জরুরি সমাধানের দাবি করে – এক উপায় বা অন্যটি

বাচ্চাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনও ঘৃণ্য অপরাধ হতে পারে না। ইচ্ছাকৃতভাবে, পদ্ধতিগতভাবে এবং ম্যালিস পূর্বে তাদের হাসপাতালের খাটগুলিতে সাতটি নবজাতক শিশুকে হত্যা করা এবং আরও সাতজনকে হত্যা করার চেষ্টা করা বিশ্বাসের বাইরে প্রায় একটি মন্দ।

সেই ভয়াবহতা আরও জটিল হয় যখন সিরিয়াল খুনি একজন তরুণ, আপাতদৃষ্টিতে উত্সর্গীকৃত নব্য-নাটাল নার্স হিসাবে প্রমাণিত হয়, যার যত্নে এই শিশুদের বাবা-মাকে বিশ্বাস করা হয়েছিল। এটি কেবল এনএইচএসে নয়, মানবতার মধ্যেই দেশের আত্মবিশ্বাসকে কাঁপায়।

সুতরাং, লুসি লেটবির চেয়ে কোনও কেসকে আরও আবেগময় বা বৃহত্তর জাতীয় গুরুত্বের কল্পনা করা শক্ত। এ কারণে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সঠিক ফলাফলটি পৌঁছেছে।

যখন লেটবিকে 15 পূর্ণ-জীবনের শর্তে সাজা দেওয়া হয়েছিল তখন প্রায় স্বস্তির অনুভূতি ছিল।

মৃত বাচ্চাদের ফিরিয়ে আনতে বা যাদের জীবন এত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তাদের নিরাময় করতে পারে না তবে ন্যায়বিচার করা হয়েছিল এমন কমপক্ষে সান্ত্বনা ছিল। নাকি এটা ছিল?

তার প্রাথমিক দৃ iction ় বিশ্বাসের প্রায় দু’বছর পরে, সন্দেহের ড্রামবিট আরও জোরে এবং আরও অবিচল বৃদ্ধি পায়। বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে নতুন প্রমাণ উত্থিত হয়েছে যা যদি এটি আদালতের কাছে পাওয়া যায় তবে সম্ভবত জুরিকে অন্য দিকে দমন করতে পারে।

ডেইলি মেল লেটবির নির্দোষতা বা অপরাধবোধের বিষয়ে কোনও অবস্থান নেয় না। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রবীণ সাংবাদিকদের মধ্যে তার দৃ iction ়তা নিরাপদ ছিল কিনা তা নিয়ে মতামতের দৃ strong ় পার্থক্য রয়েছে।

লুসি লেটবির কেসি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে নতুন প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে

লেটবিকে হত্যার জন্য ১৫ টি পূর্ণ-জীবনের মেয়াদে দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং চেস্টার-এ বেশ কয়েকটি শিশু হত্যার চেষ্টা করেছিলেন

কলামিস্ট পিটার হিচেনস এবং নাদাইন ডরিস বিশ্বাস করেন যে এটি ছিল না। নর্দান সম্পাদক লিজ হাল, যিনি হত্যার বিচারগুলি কভার করেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি ছিল।

তবে এখানে কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি সহজ – ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের আলোকে, লেটবি কেসটি কি পুনর্বিবেচনা করা দরকার?

আমরা সকলেই সেই সময়ে উপস্থাপিত আদালতের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে খুব সচেতন যে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে যা পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

সাম্প্রতিক উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে শত শত সাব-পোস্টমাস্টার এবং মিস্ট্রেস হরিজন কেলেঙ্কারীতে ভুলভাবে অপরাধী এবং অ্যান্ড্রু মালকিনসন, যিনি ডিএনএ প্রমাণের কারণে বহিষ্কার হওয়ার আগে ধর্ষণের জন্য 17 বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন।

এটা কি সম্ভব লেটবিও ন্যায়বিচারের গর্ভপাতের শিকার হতে পারে?

যিনি এমনটি মনে করেন তিনি হলেন লর্ড সোপেশন, একজন প্রাক্তন সুপার কোর্টের প্রাক্তন বিচারক এবং আমাদের অন্যতম বিশিষ্ট আইনবিদ। তার মামলাটি ব্যাপক বিবরণে পরীক্ষা করার পরে, তিনি বলেছেন যে তিনি সম্ভবত নির্দোষ এবং ফৌজদারি মামলা পর্যালোচনা কমিশন (সিসিআরসি) এবং আদালতের আপিল আবার দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন।

তিনি লিখেছেন, ‘যদি লেটবিকে ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, এবং এখন তিনি একটি গুরুতর ঘটনা ঘটেন, তবে এই যুবতী মহিলাকে মারা না যাওয়া পর্যন্ত আশা ছাড়াই আটকে থাকতে পারে বলে মনে করা ভয়াবহ।’

উদ্বেগের মূল ক্ষেত্রটি, যে কেউ আমাদের পুরষ্কারপ্রাপ্ত পডকাস্ট অনুসরণ করেছিলেন লুসি লেটবির বিচারের পরে তিনি জানতে পারবেন যে তিনি এই শিশুদের হত্যা করেছিলেন এমন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। কেউ তাকে এটি করতে দেখেনি এবং কোনও অর্থবহ ফরেনসিক নেই।

তার বিরুদ্ধে মামলাটি পরিস্থিতিগতভাবে বাধ্যতামূলক হতে পারে তবে এটি প্রায় সম্পূর্ণ অনুমান এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।

চেস্টার হাসপাতালের কাউন্টারেসে শিশুর মৃত্যুর ক্ষেত্রে একটি অস্বাভাবিক স্পাইক ছিল-২০১৫ এবং ২০১ 2016 সালে ১৩ মাসের সময়কালে গড়ে বছরে চার থেকে শুরু করে ১ 17 পর্যন্ত পর্যন্ত। যেহেতু তদন্তাধীন সমস্ত মৃত্যুর জন্য লেটবি একমাত্র নার্স ছিলেন, তাই যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে তিনি অবশ্যই দায়বদ্ধ ছিলেন।

প্রসিকিউশনও এক ঝাঁকুনির উপর প্রচুর নির্ভর করেছিল, যদিও লেটবি রচিত নিঃসন্দেহে ইনক্রিমিনেটেড নোট, যেখানে তিনি স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন। এটি শেষ হয়েছে: ‘আমি মন্দ। আমি এটা করেছি। ‘

তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি মারাত্মক এমবোলিজম সৃষ্টির জন্য বাচ্চাদের শিরাতে বায়ু ইনজেকশন সহ ইনজেকশন সহ ইনট্রাভেনস ফ্লুয়েড ব্যাগগুলিতে বিষাক্ত স্তরের ইনসুলিন যুক্ত করা এবং নাসোগাস্ট্রিক টিউবের মাধ্যমে তাদের পেটে বাতাস জোর করা।

বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞ সাক্ষী, মূলত স্বতন্ত্র পেডিয়াট্রিশিয়ানরা বলেছেন, বাচ্চাদের লক্ষণগুলি এই কথিত হস্তক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অন্য কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নেই।

সাজা দেওয়ার পরে আদালতের বাইরে, সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের আইনজীবী পাস্কেল জোন্স নিঃসন্দেহে জুরি সঠিক রায়টিতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, ‘লুসি লেটবি তার শিক্ষাকে বিকৃত করেছিলেন এবং ক্ষতি, শোক ও মৃত্যুর জন্য তার নৈপুণ্যকে অস্ত্র দিয়েছিলেন,’ তিনি বলেছিলেন।

দ্রুত ফরোয়ার্ড 22 মাস এবং অনেকে বিশ্বাস করেন যে এটি এখন এতটা নিশ্চিত নয়। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্যভাবে, বিশ্বজুড়ে (যুক্তরাজ্য সহ) ১৪ জন সিনিয়র ক্লিনিশিয়ানদের একটি প্যানেল লেটবির বিরুদ্ধে মেডিকেল প্রমাণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং বলেছেন যে এটি সর্বোত্তমভাবে অনির্বচনীয়।

টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ শু লির দ্বারা একত্রিত হয়ে এই গ্রুপটি বলেছে যে প্রাকৃতিক কারণ বা হাসপাতালের ত্রুটির কারণে শিশুরা মারা গিয়েছিল এটি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

ডাঃ লি একজন পেডিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞ এবং একটি নির্দিষ্ট ধরণের ত্বকের বর্ণহীনতার দ্বারা শিশুদের মধ্যে বায়ু এম্বোলিজমগুলি সনাক্ত করার বিষয়ে তাঁর একটি গবেষণা পত্র লেটবিকে ইনফিউমেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে গবেষণাটি ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পরিসংখ্যানবিদও এখন উত্পাদিত মূল চার্টটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যে প্রতিবার আপাতদৃষ্টিতে স্বাস্থ্যকর বাচ্চা ধসের মুখোমুখি হয়েছিল যে এটিই ডিউটিতে থাকা লেটবি।

তারা বলেছে যে এটিতে কেবল সেই মৃত্যু এবং নিকট-মৃত্যু অন্তর্ভুক্ত ছিল যার উপর তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অন্যান্য সমালোচনামূলক ঘটনাগুলি যদিও অনুরূপ এবং স্পষ্টভাবে প্রাসঙ্গিক, বাদ দেওয়া হয়েছিল, পুরো চার্টটিকে পরিসংখ্যানগতভাবে ত্রুটিযুক্ত করে তোলে।

আরও আছে। তরল ব্যাগগুলিতে কোনও পরীক্ষা করা হয়নি বলে মনে করা হয় ইনসুলিন দিয়ে স্পাইক করা হয়; ‘স্বীকারোক্তি’ নোটগুলি কাউন্সেলিং সেশনের ফলাফল হিসাবে অভিযোগ করা হয়েছিল যেখানে লেটবিকে তার অনুভূতিগুলি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তার অনুভূতিগুলি লিখতে উত্সাহিত করা হয়েছিল।

ইউনিটে আরও বিস্তৃত ব্যর্থতা সম্পর্কে দীর্ঘকালীন উদ্বেগও রয়েছে।

তার নির্দোষতা প্রমাণ করার জন্য এগুলির কোনওটিই রৌপ্য বুলেট নয়, তবে প্রশ্নগুলি বাড়ছে। এই টোটেমিক কেসটির সম্পূর্ণ পুনরায় পরীক্ষার জন্য চাপ এখন অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হচ্ছে।

সিসিআরসি, যার ভূমিকা ন্যায়বিচারের সম্ভাব্য গর্ভপাত পরীক্ষা করা এবং যেখানে উপযুক্ত, তাদের আপিল কোর্টের কাছে উল্লেখ করা বর্তমানে নতুন উপাদান অধ্যয়ন করছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি এমন একটি সংস্থা যা সর্বোত্তম সময়ে একটি হিমবাহ গতিতে চলে আসে। এখনই, এটি ভেঙে পড়ছে।

মালকিনসন কেস এবং অন্যদের উপর অবহেলিত ব্যর্থতার কারণে এর চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং সোয়াঙ্কি, অতি-আধুনিক অফিস সরবরাহ করা সত্ত্বেও কর্মীরা প্রায় পুরোপুরি বাড়ি থেকে কাজ করেন। প্রাক্তন সাইকোলিটর জেনারেল লর্ড গার্নিয়ার বলেছেন, কমিশন ‘সম্পূর্ণ ধসের রাজ্যে’ ছিল।

এই অবাস্তব কোয়াঙ্গোর পুরোপুরি ওভারহোল স্পষ্টভাবে দীর্ঘ সময় ধরে ছাড়িয়ে গেছে তবে এর মধ্যে, এর নতুন অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান, প্রাক্তন ভুক্তভোগী কমিশনার এবং নতুন শ্রমমন্ত্রী ডেম ভেরা বেয়ার্ডকে লেটবি কেসকে তার ট্রেয়ের শীর্ষে রাখতে হবে।

এটি অবশ্যই চূড়ান্ত জরুরিতার সাথে আপিল আদালতে ফেরত পাঠাতে হবে, সুতরাং নতুন প্রমাণগুলি যথাযথভাবে ওজন করা এবং একটি বিচারের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

লর্ড সোপেশন যেমন উল্লেখ করেছেন, উচ্চতর আদালত বিচারকদের ক্ষুন্ন করার ভয়ে এবং ফৌজদারি বিচারের বিস্তৃত বিশ্বাসযোগ্যতার ভয়ে নিয়মিত বিচারে প্রবেশ করা দোষী সাব্যস্ত করতে ‘অসাধারণ অনিচ্ছুক’।

তবে এই মামলাটি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার একেবারে কেন্দ্রে যায়। এটি যেমন দাঁড়িয়ে আছে লুসি লেটবি কারাগারে মারা যাবেন। যদি সে দোষী হয় তবে তা তার যথাযথ ভাগ্য। However, if there is even a shred of reasonable doubt, and that doubt were not acted upon, it would be an act of unspeakable cruelty.

ন্যায়বিচার অন্ধ হতে পারে, তবে এটি অপ্রয়োজনীয় নয়। ভুল কখনও কখনও করা হয়।