ডেকাম্বাউ, শেফলার আমাদের রাইডার কাপ টিম কোয়ালিফায়ারদের নেতৃত্ব দেয়

ওউজিংস মিলস, মো।
2023 সালে ব্রুকস কোয়েপকার অধিনায়কের বাছাইয়ের পরে আমেরিকানদের হয়ে অনেক রাইডার কাপে দ্বিতীয় লিভ গল্ফ খেলোয়াড় হবেন ডেকাম্বাউ।
মার্কিন ক্যাপ্টেন কেগান ব্র্যাডলি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ডেকাম্বাউ যে কোনও উপায়ে দলে যাবেন। এক বছর আগে ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন, তিনি মাস্টার্সে ররি ম্যাকিলরয়ের সাথে শেষ দলে খেলে বড় পয়েন্ট অর্জন করেছিলেন, যেখানে ডেকাম্বাউ পঞ্চম স্থানে ছিলেন এবং স্কটি শ্যাফলারের পিছনে পাঁচ শট পিজিএ চ্যাম্পিয়নশিপে রানার-আপ হিসাবে শেষ করেছিলেন।
ডেকাম্বাউ স্ট্যান্ডিংয়ে No. নম্বরে আহত হয়েছিল।
হ্যারিস ইংলিশ তাকে বিএমডাব্লু চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বাদশ স্থানে টাই করে চলে গেলেন, তার নিজের প্রথম দলের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে 5 নম্বরে শেষ করতে। হুইসলিং স্ট্রেইটসে 2021 ম্যাচের জন্য ইংরেজি অধিনায়কের বাছাই ছিল।
আমেরিকানদের জন্য শীর্ষস্থানীয় ছয়জন খেলোয়াড় হলেন শেফলার, জেজে স্পান, জেন্ডার স্কাফেল, রাসেল হেনলি, ইংলিশ এবং ডেকাম্বাউ। ডেকাম্বাউ বাদে এই সমস্ত দাগগুলি কার্যত চূড়ান্ত যোগ্যতা ইভেন্টে যেতে সেট করা হয়েছিল।
জাস্টিন থমাসের ডেকাম্বাউয়ের কাছে শীর্ষ দশের চারপাশে শেষ করার দরকার ছিল। পরিবর্তে, তাকে দ্বিতীয় সোজা রাইডার কাপের জন্য ক্যাপ্টেনের বাছাইয়ের উপর নির্ভর করতে হবে।
রাইডার কাপটি 26-28 সেপ্টেম্বর বেথপেজ ব্ল্যাক এ। ব্র্যাডলি আগামী সপ্তাহের ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপের পরে বুধবার 27 আগস্টে ছয় অধিনায়কের বাছাই ঘোষণা করবেন।
“বেশিরভাগ বছর এটি খুব সুস্পষ্ট বলে মনে হয়,” মার্কিন দল সম্পর্কে শেফলার বলেছিলেন। “একবার আমরা পরের সপ্তাহে খেলা চালিয়ে যাওয়ার পরে, এটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখনই, আমি মনে করি বেশ কয়েকটি দাগ এখনও দখল করার জন্য রয়েছে।”
ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপটি কিছু উপায়ে ব্র্যাডলির পক্ষে চূড়ান্ত অডিশন হয়ে ওঠে, যিনি স্ট্যান্ডিংয়ে একাদশতম স্থান অর্জনের পরে নিজেকে বাছাই হিসাবে বিবেচনা করছেন।
থমাস 7 নম্বরের পরে কলিন মোরিকাওয়া, বেন গ্রিফিন, ম্যাভেরিক ম্যাকনেলি, ব্র্যাডলি, ব্রায়ান হারমান, অ্যান্ড্রু নোভাক, ক্যামেরন ইয়ং এবং প্যাট্রিক ক্যান্টলে রয়েছেন।
সম্ভাব্য ক্যাপ্টেনের সমস্ত বাছাই ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য পরের সপ্তাহে পূর্ব লেকে থাকবে।
ব্রিটিশ মাস্টার্সে পরের সপ্তাহে ইউরোপের যোগ্যতা শেষ হয় – ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপে শেন লোরির মতো খেলোয়াড় এবং লিভ গল্ফের টাইরেল হ্যাটনের মতো খেলোয়াড়রা পয়েন্টের জন্য যোগ্য নন। এটি হ্যাটনকে 5 নম্বরে অন্য দলে থাকার জন্য একটি লক করে তোলে। No. নম্বরে স্ট্রাককে প্রতিস্থাপন করা লোরি কেবল পরের সপ্তাহে রাসমাস হোজগার্ডের পাশ দিয়ে যেতে পারেন।
লুক ডোনাল্ডের ছয় অধিনায়কের পিকও রয়েছে।
