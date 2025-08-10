You are Here
ডেক্সটার পুনরুত্থান ঠিক ঠিক আছে

আমি শোটির প্রশংসা করে এবং আইএমডিবি রেটিংগুলি ভাগ করে নেওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত শোটি পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি (যা আমি কখনই অ্যাস্ট্রোটার্ফিংয়ের কোনও শোয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি নি এবং আমি এটি বলছি না …)। আমি যে অন্য কারণটি কাটিয়েছি তা হ’ল সম্পূর্ণ স্ট্যাকড কাস্ট: উমা থুরম্যান, পিটার ডিনক্লেজ, ক্রিস্টেন রিটার, নীল প্যাট্রিক হ্যারিস, এরিক স্টোনস্ট্রিট, ডেভিড ডাস্টমালচিয়ান। ডাব্লুটিএফের মতো! অবশ্যই আমি এখনও আমার প্রত্যাশাগুলি মেজাজ করতে জানতাম এবং একটি শালীন শোয়ের প্রত্যাশায় গিয়েছিলাম এবং এটিই আমি পেয়েছি। আমি স্পয়লার এড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

এখানে প্রচুর আকর্ষণীয় চলমান অংশ রয়েছে এবং আমি কীভাবে এটি সমস্ত খেলে তা দেখতে আগ্রহী। তবে এটির সাথেও নির্বোধ এবং অযৌক্তিক বিষয়গুলি আসে যা আপনি যখন খুব বেশি ভাবতে শুরু করেন তখন পপ আউট হয়। আপনি সত্যিই বলতে পারেন যে তারা নতুন রক্তের সমাপ্তি রিটকন করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এবং এই নতুন সেটিংটি প্রবর্তন করেছে। লোকেরা বলে যে আসল রানটি বোবা, হ্যাঁ, তবে আমি মনে করি না যে আমরা কখনও একটি হিসাবে হাস্যকর কিছু পেয়েছি সিরিয়াল কিলার ক্লাব (এটি ইতিমধ্যে ট্রেলারগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল তবে কেবল ক্ষেত্রে)।

আমি এটি নতুন রক্তের চেয়ে বেশি উপভোগ করছি। হ্যারিসন এখানে আরও ভাল বলে মনে হচ্ছে, বা সম্ভবত এটিই তার স্ক্রিনটিম কম রয়েছে। আর ডেব কি হয়েছে? কেন তারা ডেক্সটারের হ্যালুসিনেশনের জন্য হ্যারিতে ফিরে গেল? অভিনেত্রী কি অনুপলব্ধ ছিল? হ্যারি যদিও এখনও ভাল। মাইকেল সি হল বরাবরের মতো দুর্দান্ত। আমি আশা করি স্টার স্টাডেড কাস্টটি আরও ভাল ব্যবহার করা হয়েছিল।

এটি কীভাবে মূলটির বিপরীতে স্ট্যাক আপ করে? আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। আমি শোটি পুনরায় দেখার পরে কিছুক্ষণ হয়ে গেছে। এটি যেমন হতে পারে তেমনি আমি মনে করি না যে এটি পূর্বের মরসুমের উচ্চতায় আঘাত করেছে তবে এটি অবশ্যই শেষ মৌসুমের শেষের মতো খারাপ নয়। আমি মিয়ামি সেটিংটি মিস করি, উষ্ণ, উষ্ণ, স্যাচুরেটেড চেহারার সাথে জুটিবদ্ধ। এটি কোনও ডিলব্রেকার নয় তবে আমি এটি মিস করি না এবং আপনি বুঝতে পেরেছেন যে যখনই তারা সেই asons তুগুলি থেকে পুরানো ফুটেজ অন্তর্ভুক্ত করে তখন পার্থক্যটি কতটা চূড়ান্ত হয়।

যাইহোক, আমি কি মনে করি এটি এখানে পোস্ট করা স্কোরগুলির মতো একটি মাস্টারপিস যা বোঝায়? না। আমি কি মনে করি এটি এখানে এবং সেখানে কিছু মজাদার জিনিস সহ একটি ঠিক শো? হ্যাঁ।

ওহ আমি প্রায় ভুলে গেছি, তারা কেন নতুন রক্তের মতো শুরুতে এই স্পোলারি টিজার বিষ্ঠা করছে? এটি খুব ছিটেফোঁটা হিসাবে দ্রুত তাই আপনি যদি এটিকে এড়িয়ে যেতে ভুলে যান তবে আপনি দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার আগে আপনি কেবল ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন।

