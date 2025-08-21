ডেক্সটার: পুনরুত্থান – বাতিস্তা এবং ডেক্সটারের উত্তেজনাপূর্ণ পর্ব 7 ​​পুনর্মিলন ব্যাখ্যা করা হয়েছে

সতর্কতা: ডেক্সটারের জন্য স্পোলাররা এগিয়ে: পুনরুত্থান মরসুম 1, পর্ব 7!ডেক্সটার: পুনরুত্থান তারকা ডেভিড জায়াস বাতিস্তা এবং ডেক্সটারের উত্তেজনাপূর্ণ পর্ব 7 পুনর্মিলন এবং তাদের সম্পর্ক সম্পর্কে এটি কী বলে তা ব্যাখ্যা করেছেন। গল্প ডেক্সটার: পুনরুত্থান বাতিস্তা এবং ডেক্সটারের মধ্যে একটি বিড়াল এবং মাউস গেমের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার মধ্যে প্রাক্তন এখন তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি বে হারবার কসাই। পর্ব 7 এ দেখেছিল যে এই জুটির বাটিস্তার তদন্ত এবং এর অর্থ কী তা সম্পর্কে তাদের প্রথম সৎ কথোপকথন রয়েছে।
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে স্ক্রিনরেন্টবাতিস্তা চরিত্রে অভিনয় করেছেন জায়াস তাঁর এবং মাইকেল সি হলের ডেক্সটারের মধ্যে মুহুর্তটি আনপ্যাক করেছিলেন ডেক্সটার: পুনরুত্থান পর্ব 7।
স্ক্রিনরেন্ট: খুব তাই। 107 পর্বের শেষের একটি মুহূর্ত রয়েছে যেখানে বাতিস্তা ডেক্সটারকে স্বাগত জানায় এবং তিনি বলেছেন, ‘অবাক, হারমানো।’ এটি কি সামান্য জেমস ডোকসকে চ্যানেল করছিল, ‘অবাক এমফের’?
ডেভিড জায়াস: আপনাকে লেখকদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমি সেভাবে এটি দেখিনি, তবে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আমি নিশ্চিত না আমি সেভাবে এও দেখিনি। আমি কেবল মূলত তাকে এই পরিবারের সামনে প্রকাশ করতে চাইনি কারণ তারা সম্ভবত এই মুহুর্তে আরও বড় দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে এবং আমি এই মুহুর্তে এটি করতে চাইনি। সুতরাং আমি মনে করি এটি বাটিস্তা এটিকে যেমন অভিনয় করে, ‘আরে, আমার বন্ধু এখানে,’ কারণ তিনি সেই পরিবারকে জড়িত করতে চান না। জিনিসটি বাতিস্তা এবং চরিত্রের সাথে রয়েছে, তিনি জানতেন না যে ডোকস তাকে এটাই বলেছিল। এটি সংযোগ করতে যাচ্ছে না। আপনি লেখকদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এটি একটি আলাদা গল্প হবে। এটি শিল্প সম্পর্কে দুর্দান্ত জিনিস, তাই না? আপনি যেভাবে চান তা ব্যাখ্যা করতে পারেন।
স্ক্রিনরেন্ট: পরে পর্বের পরে, আমরা শেষ পর্যন্ত ডেক্সটার এবং বাতিস্তার মধ্যে সেই খুব উত্তেজনাপূর্ণ গাড়ি যাত্রা পাই। এটি সত্যই প্রথম মুহুর্তগুলির মধ্যে একটি যা আমি মনে করতে পারি যে ডেক্সটারের অন্ধকার যাত্রী পাশের মুখোমুখি হওয়ার কথা মনে করতে পারি, এটি এতটা ডেক্সটার মরগান নয়, যে লোকটি বাটিস্তার পাশাপাশি কাজ করা অপরাধের দৃশ্যে রয়েছে। সুতরাং এই বিষয়টি মাথায় রেখে, কীটি বাটিস্তাকে তার মাঠে থাকার এবং সেই হুমকির মুখে ডুবে যাওয়ার শক্তি দেয়?
ডেভিড জায়াস: কয়েকটি জিনিস। আসল বিষয়টি হ’ল তিনি 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই লোকটিকে চেনেন। আপনি যদি আসল পাপে ফিরে যান তবে সেখানেই বাতিস্তা এবং ডেক্সটার প্রথম দেখা হয়েছিল। এটি ছিল 30 বছর আগে, 33 বছর আগে। সুতরাং তিনি এই লোকটিকে 33 বছর ধরে চেনেন। এবং তাই এটি এমনই যে তিনি তাদের সম্পর্কটি জানেন। দ্বিতীয় জিনিসটি হ’ল আমি মনে করি না ভয় তার অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে রয়েছে। বাতিস্তা, আমি কথা বলছি। আমি মনে করি বাতিস্তা ঠিক কী জানেন যে তিনি কী প্রবেশ করছেন, তবে তাতে কিছু আসে যায় না কারণ তিনি এই ন্যায়বিচারের পক্ষে রয়েছেন এবং তাকে সত্যটি খুঁজে বের করতে হবে। তার সত্যতা বেরিয়ে আসার দরকার। এবং তাই আমি ভয় পাই, যদিও এটি সেখানে রয়েছে, এটি তার তালিকার শীর্ষে নেই। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাতিস্তা সম্ভবত কী ঘটতে পারে তা বুঝতে পারে না, তিনি করেন। এটি ঠিক এই মুহুর্তে, তিনি কেবল এমন একটি মিশনে রয়েছেন যে তিনি কেবল তাঁর পছন্দসই লোকদের জন্য এবং তিনি যে লোকদের সাথে কাজ করেছিলেন তাদের জন্য তাকে যে ন্যায়বিচার পেতে হবে তা সন্ধান করার মিশনে।
জায়াসের বক্তব্যটি ডেক্সটারে বাতিস্তা এবং ডেক্সটারের জন্য কী বোঝায়: পুনরুত্থান
সমস্ত রিটার্নিং অক্ষর মধ্যে ডেক্সটার: পুনরুত্থানবাটিস্তা হ’ল ডেক্সটারের ট্রেইলে সবচেয়ে বেশি। নতুন সিরিজটি শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি তাকে বে হারবার কসাইয়ের সন্দেহ নিয়ে তদন্ত করছেন। তিনি স্পষ্টতই তাঁর শত্রুও তৈরি করছেন, মূল সিরিজে মারা যাওয়া সমস্ত বড় চরিত্রের জন্য ন্যায়বিচার চেয়েছিলেন।
জায়াসের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে, তাদের যুদ্ধটি খুব বেশি দূরে, বাতিস্তা তার প্রাক্তন বন্ধুটি বে হারবার কসাইয়ের পক্ষে দৃ concrete ় প্রমাণ পেতে যা কিছু লাগে তা করতে ইচ্ছুক। ডেক্সটার: পুনরুত্থান পর্ব 7 তার সাথে ডেক্সটারের গাড়িতে এয়ারপডগুলি রেখে ট্র্যাকিং ডিভাইস হিসাবে ব্যবহার করে শেষ হয়েছিল। এটি নায়ককে আরও বিপদে ফেলেছে।
এরই মধ্যে, ডেক্সটার নিজেও এখনও প্রেটারের কিলারদের গ্রুপের সাথে আচরণ করছেন, পর্বের শুরুর দিকে জেমিনি কিলারদের একজন গ্যারেথকে হত্যা করেছিলেন। এটা সম্ভব যে বাটিস্তার ট্র্যাকিং তাকে সিরিয়াল কিলারদের এই গোপন জগতে জড়িত হতে পরিচালিত করবে, যদি সে তাদের বিচারের আওতায় আনার জন্য দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে তবে একটি বিস্ফোরক আবিষ্কারের জন্য তৈরি করে।
ডেক্সটারে বাতিস্তা এবং ডেক্সটারের দ্বন্দ্বের বিষয়ে আমাদের গ্রহণ: পুনরুত্থান পর্ব 7
বাতিস্তা ডেক্সটারকে প্রমাণ করার জন্য বিপজ্জনকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে একটি সিরিয়াল কিলার, এটি এমন একটি বিষয় যা তার পুরো জীবনকে নিউইয়র্কে এবং হ্যারিসনের সাথে ঝুঁকিতে ফেলবে। লোগান ইন এর মতো তার পরিচয় রক্ষার জন্য সে আগে হত্যা করেছে ডেক্সটার: নতুন রক্তমানে তিনি কোডটি ভাঙতে ইচ্ছুক থাকবেন যদি এর অর্থ প্রথম নিয়মটি অনুসরণ করা হয়: ধরা পড়বেন না।
তবে, বাতিস্তার সাথে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং তারা কতটা পেরেছেন, তাকে হত্যা করা সম্ভবত এত সহজ হবে না। যদি ডেক্সটার: পুনরুত্থান সত্যটি আবিষ্কার করার সাথে তার শেষ হয় না, এখনও তার মৃত্যুর সাথে শেষ না হওয়ার সুযোগ রয়েছে। পরিবর্তে, সিরিজটি সেখান থেকে কোথায় যায় তার উপর নির্ভর করে তিনি ডেক্সটারের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী বিরোধী হয়ে উঠতে পারেন।
এর নতুন পর্ব ডেক্সটার: পুনরুত্থান শোটাইম সহ প্যারামাউন্ট+ এ শুক্রবার পৌঁছান।
ডেক্সটার: পুনরুত্থান
- প্রকাশের তারিখ
-
জুলাই 13, 2025
- নেটওয়ার্ক
-
শোটাইম সহ প্যারামাউন্ট+
- পরিচালক
-
মাউনিং ফ্রেম
- লেখক
-
স্কট বাক