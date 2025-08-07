‘ডেডলিস্ট ক্যাচ’ ক্যাপ্টেন সিগ হ্যানসেন সমুদ্রের বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
“ডেডলিস্ট ক্যাচ” তারকা ক্যাপ্টেন সিগ হ্যানসেন ঝুঁকির জন্য কোনও অপরিচিত নয়।
59 বছর বয়সী হানসেন কয়েক দশক ধরে বেরিং সাগরের নৃশংস, বরফ জলের নেভিগেট করতে ব্যয় করেছেন, তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে এটি কেবল ঝড় এবং হিমশীতল তাপমাত্রা নয় যা তার জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে।
প্রবীণ কাঁকড়া জেলেরা সমুদ্রে যে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট হয়ে উঠল, অহং দ্বারা চালিত একটি কল সহ যা তাকে প্রায় সমস্ত কিছু ব্যয় করে।
“ঠিক আছে, এটি ছিল আইসিংটি … এটি ছিল অহং-চালিত,” হ্যানসেন মন্তব্য করেছিলেন। “এবং আপনি যখন অহং-চালিত হন এবং আপনি যদি আরও বেশি অর্থোপার্জন করতে চান তবে আপনি উদ্বিগ্ন হন এবং আপনার লোভ আপনার সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করে, এটি ভাল নয়” “
হ্যানসেন উচ্চ-স্তরের সিদ্ধান্ত এবং এমনকি উচ্চতর পরিণতি পূর্ণ একটি ক্যারিয়ারে প্রতিফলিত। কিছু বিশ্বাসঘাতক মাছ ধরার অবস্থার মধ্যে থেকে বেঁচে থাকা সত্ত্বেও, তিনি স্বীকার করেছেন যে এমন কিছু মুহুর্ত রয়েছে যা তিনি কখনই আফসোস বন্ধ করবেন না।
হানসেন বলেছিলেন, “অনেক আফসোস আছে। মানে, গুড লর্ড, আমি সমুদ্রে হার্ট অ্যাটাক করেছি … সম্ভবত আমার অনেক আগে স্পারস ঝুলানো উচিত ছিল,” হানসেন বলেছিলেন। “এবং একজন জেলে, এটি সর্বদা একটি খারাপ মরসুম, তাই না? সুতরাং, অনেক আফসোস আছে। প্রচুর ভুল হয়েছে।
তার কেরিয়ারের প্রথম দিক থেকে একটি মর্মান্তিক মুহূর্ত যা এখনও তাকে হান্ট করে তা একটি ভুল ছিল যা ক্রু সদস্যের গুরুতর আঘাতের দিকে পরিচালিত করেছিল।
হ্যানসেন স্মরণ করে বলেছিলেন, “সেখানে একজন লোক আহত হয়েছিল। আমি নামটি বলব না That “এটি ঝড়ের পরে … আমি তরঙ্গটি আসতে দেখলাম, এবং তারপরে আমি অ্যালার্মটি আঘাত করতে পারি নি … (থেকে) তাকে অবহিত করা।
যদিও ক্রু সদস্য সুস্থ হয়ে উঠে মাছ ধরতে ফিরে এসেছিল, দুর্ঘটনা হানসেনকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।
“কখনও কখনও আপনি কয়েক মিনিটের কথা বলছেন না – আপনি যেখানে জিনিসগুলি ঘটতে পারে তার সেকেন্ডে কথা বলছেন It এটি হয়েছিল এবং আমি একটি মূল্যবান পাঠ শিখেছি” “
হানসেন বলেছিলেন যে সেই নৌকা দুর্ঘটনা থেকে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হুইলহাউসে বিভ্রান্ত হবে না।
“এটি ছিল এক বিভক্ত দ্বিতীয় … আপনি এটিকে মর্যাদাবান হিসাবে গ্রহণ করেন, এবং এটিই ঘটেছিল And এবং এর পরে, আমি আর কখনও সেখানে সংগীত খেলিনি,” তিনি হেসেছিলেন। “কমপক্ষে আমি মাছ ধরার সময়।”
এমনকি তার বেল্টের নীচে কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, মহাসাগর হানসেনকে নম্র করে চলেছে-বিশেষত একটি ভয়াবহ মুহুর্তের সময় যখন তার নৌকাটি সাব-শূন্য পরিস্থিতিতে বরফ শুরু করতে শুরু করে।
তারপরে আগুন লাগছিল – একটি মুহূর্ত ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল এবং তার মেয়ে ম্যান্ডি বোর্ডে ছিলেন এই বিষয়টি দেখে আরও তীব্র করে তুলেছিলেন।
“আমাদের বোর্ডে আগুন লাগলো … আমার মেয়েটি আমাদের সাথে ছিল, এবং তাই সত্যই ভয়ঙ্কর,” তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন। “আমি ফিরে ভাবতে থাকি – এক ঘন্টা আগে আগুন লাগলে যদি আমি মনে করি আমরা বড়, বড় সমস্যায় পড়তাম।”
ভাগ্যক্রমে, ক্রু সতর্ক এবং প্রস্তুত ছিল, “ডেডলিস্ট ক্যাচ” তারকা ব্যাখ্যা করেছিলেন।
“আমরা পরিচালনা করেছি কারণ ছেলেরা খুব মনোযোগী ছিল। এবং যখন আগুন লাগল, তারা ইতিমধ্যে ডেকের উপর মাছ ধরা শুরু করতে প্রস্তুত ছিল … তবে তারা কেবল তাদের বঙ্কে ঘুমিয়ে ছিল।”
হানসেনের সময় সমুদ্রের সময় কেবল তার শারীরিক ধৈর্য নয়, তার হৃদয় – আক্ষরিক এবং রূপকভাবে উভয়ই পরীক্ষা করেছে।
তিনি চাকরিতে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছিলেন, এবং এটিই ছিল যে স্বাস্থ্য ভয় রয়েছে – পাশাপাশি 2017 সালে এফ/ভি গন্তব্যটির মর্মান্তিক ক্ষতির পাশাপাশি – এটি প্রথমে তাকে প্রশ্ন করেছিল যে ভালোর জন্য সমুদ্র থেকে দূরে যাওয়ার সময় এসেছে কিনা।
সেই থেকে, তিনি কী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি আরও সতর্ক এবং আরও সচেতন ছিলেন, কারণ তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কী অবসর দেখতে দেখতে পারে তা বলেছিলেন।
“আমি তখন থেকেই এটি নিয়ে ভাবছিলাম … আপনি যখন নৌকায় হাঁড়ি রাখেন তখন আরও ভয়ঙ্কর, অন্য সবার জন্য আরও ভয়ঙ্কর,” তিনি বলেছিলেন। “এবং তারপরে আপনি ভাবতে শুরু করেন, আমার স্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করতে কয়েক দশক অতিবাহিত করেছেন। কেন … আমি তার কাছে যা পেয়েছি তা শেষ দিন। এটাই আমি করছি।”
“ডেডলিস্ট ক্যাচ” এর 21 মরসুমে হ্যানসেন ফিরে আসা অধিনায়ক জনাথন হিলস্ট্র্যান্ডের সাথে জুটি বেঁধেছিলেন কারণ দু’জন গুজবযুক্ত দৈত্য কিং ক্র্যাবের সন্ধানে পরিত্যক্ত অ্যাডাক দ্বীপে যাত্রা করেছিলেন।
টাইম ব্যান্ডিট সহ-ক্যাপচারিং, প্রবীণ জেলেরা একটি আধুনিক সময়ের সোনার ভিড় শুরু করেছিলেন-তবে টাইটান এক্সপ্লোরারটিতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লে এবং ক্যাপ্টেন জ্যাক অ্যান্ডারসনের ক্রুদের জাহাজটি ত্যাগ করতে বাধ্য করলে বিরল কাঁকড়ার দৌড় একটি বিপজ্জনক মোড় নিয়েছিল।
ক্রুরা যখন লাভজনক পদক্ষেপটি সুরক্ষিত করার জন্য অচিরেই জলে ঠেলাঠেলি করেছিল, তখন তাদের নির্মম পরিস্থিতি এবং বিপজ্জনক যান্ত্রিক ব্যর্থতার সাথে দেখা হয়েছিল-কাঁকড়ার জন্য উচ্চ-দাবির শিকারকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পরিণত করেছিল।
“ডেডলিস্ট ক্যাচ” আবিষ্কারের চ্যানেলে সন্ধ্যা 8 টায় শুক্রবার প্রচারিত হয়।
