You are Here
ডেডিকেটেড গানের বাচ্চাদের সাথে চার শিল্পী
News

ডেডিকেটেড গানের বাচ্চাদের সাথে চার শিল্পী

শিশুরা God শ্বরের কাছ থেকে একটি heritage তিহ্য। নামকরণ অনুষ্ঠান এবং উত্সর্গের মাধ্যমে শিশুদের উদযাপন করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। কিছু সংগীত শিল্পী অবশ্য তাদের সংগীতের মাধ্যমে তাদের বাচ্চাদের, অনাগত এবং নবজাতকের প্রতি তাদের ভালবাসা এবং আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

নীচে এমন কিছু সংগীত শিল্পী আছেন যারা তাদের বাচ্চাদের কাছে গান উত্সর্গ করেছিলেন:

1। করুণা

গীতিকার এবং অভিনেত্রী, নাইজেরিয়ান সংস্কৃতি এবং তার পরিচয় প্রদর্শন করে ইগবো ভাষার ছোঁয়ায় তাঁর গানগুলিকে আক্রান্ত করার জন্য পরিচিত। 2023 সালে যাজককে আশীর্বাদযুক্ত উজোচিকওয়ার সাথে বিয়ে করেছিলেন, তিনি দুটি সন্তানের সাথে আশীর্বাদ পেয়েছেন।

15 আগস্ট, 2025 -এ, তিনি তার দ্বিতীয় সন্তানের উদযাপনের জন্য একটি একক, “ওনিওমা” প্রকাশ করেছিলেন। ওনিওমা হ’ল ‘গুড গড’ এর ইগবো অনুবাদ। তিনি পরিবারে অন্য একটি শিশুকে যুক্ত করার জন্য God’s শ্বরের মঙ্গল এবং ভালবাসা প্রকাশ করতে গানটি ব্যবহার করেছিলেন। মুক্তির পাশাপাশি, তিনি মাতৃত্বের আনন্দ প্রদর্শন করতে সুন্দর ছবিগুলি ভাগ করেছেন।

2। জুমা জক্স

জুমা জক্স একজন তানজানিয়ান গায়ক। তিনি নাইজেরিয়ায় জনপ্রিয়ভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন যখন তিনি 2025 সালে নাইজেরিয়া এবং তানজানিয়া উভয়ই একটি গ্ল্যামারাস বিয়েতে তাঁর স্ত্রী প্রিসিলা ওজো এমবাকম্বালার সাথে গিঁটটি বেঁধেছিলেন।

তাঁর স্ত্রী প্রিসিলা হলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী আইয়াবো ওজোর মেয়ে। তিনি একাধিক ব্র্যান্ডের অভিনেত্রী এবং রাষ্ট্রদূতও।

জুমা জক্স 25 জুলাই, 2025 এ “আপনাকে ধন্যবাদ” প্রকাশিত হয়েছে, এটি তার স্ত্রী এবং অনাগত সন্তানের কাছে উত্সর্গ করে। ভিডিওতে, তিনি তার অনাগত সন্তানের প্রতি তার ভালবাসা এবং সুখ এবং স্ত্রীর প্রতি প্রশংসা প্রকাশ করেছিলেন। জাক্স তার সন্তানকে নিঃশর্তভাবে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

3। মূসা ব্লিস

বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য তাঁর গানে নাইজেরিয়ান পিডগিন বুননের জন্য পরিচিত, ২০২৪ সালে ঘানাতে তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানটি ব্যাপক উদযাপনের সূত্রপাত করেছিল। তাঁর স্ত্রী মেরি ব্লিস একজন ঘানিয়ান আইনজীবী।

2025 সালের 10 জানুয়ারি তিনি “লর্ড অফ দ্য লর্ড” প্রকাশ করেন। ‘করণ’ প্রথম ফল, একটি পুত্রকে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা তার বাড়িতে যুক্ত হয়েছিল। নাথানিয়েল বাসসির বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তিনি তাঁর বাড়িতে God’s শ্বরের মঙ্গল ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

4। সিমি

2019 সাল থেকে অ্যাডেকুনেল গোল্ডের সাথে বিবাহিত,

সিমি তার অনাগত সন্তানের কাছে আইকনিক গানটি “দুডুক” উত্সর্গ করেছিলেন, এপ্রিল 16, 2020 এ। গানে, তিনি তার সন্তানের মুখ দেখার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts