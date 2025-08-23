ডেথওয়াচ অ্যানিমেটেড সিরিজ 14 ই অক্টোবর পৌঁছেছে

ইউবিসফ্ট এখনও আমাদের একটি নতুন স্প্লিন্টার সেল গেম দিচ্ছে না, তবে স্যাম ফিশার ভক্তরা খুব শীঘ্রই একটি অ্যানিমেটেড টিভি অভিযোজন পাচ্ছেন। এই সপ্তাহের এনিমে এনওয়াইসি কনভেনশনে নেটফ্লিক্স আসন্ন জন্য একটি নতুন টিজার ট্রেলার প্রকাশ করেছে স্প্লিন্টার সেল: ডেথওয়াচ এবং নিশ্চিত করেছেন যে সিরিজটি 14 ই অক্টোবর পরিষেবাটিতে আসবে।
লিখেছেন জন উইক স্রষ্টা ডেরেক কোলস্টাড এবং লিভ শ্রাইবার অভিনীত একজন বয়স্ক হিসাবে – তবে এখনও স্থিরভাবে খারাপ – স্যাম ফিশার, স্প্লিন্টার সেল: ডেথওয়াচ ২০২০ সালে প্রথম ফিরে এসেছিল, তবে আমরা এখন পর্যন্ত বেশি কিছু শিখিনি। সংক্ষিপ্ত ট্রেলারটিতে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয় সুরক্ষা সংস্থার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্টিলথ অপারেটিভ তার ট্রেডমার্কের একটি ন্যায্য কিছু করছে যা তিনি “ব্যক্তিগত” মিশন বলে অভিহিত করার জন্য মাঠে ফিরে আসার পরে ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি ট্রেলারে আইকনিক স্প্লিন্টার সেল নাইট ভিশন গগলস শব্দটি কতটা উদারভাবে ব্যবহার করি তাও আমি বেশ পছন্দ করি।
ভয়েস কাস্টও অন্তর্ভুক্ত স্যান্ডম্যানজিনিয়া ম্যাককেনার চরিত্রে কির্বি হাওল-ব্যাপটিস, একজন আসল চরিত্র এবং জ্যানেট গারভে আন্না গ্রিমসডোটার নামে একজন সহকর্মী এজেন্ট যিনি স্প্লিন্টার সেল গেমসে ফিশারকে প্রযুক্তিগত সহায়তা সরবরাহ করেছিলেন। ট্রেলারটি নিজেই এই প্লটটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু দেয় না, তবে আমরা ফিশারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডগলাস শিটল্যান্ডের কবর দেখতে পাচ্ছি, যাকে তাকে ফ্যানের প্রিয় গেম এন্ট্রিটি নির্মূল করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, স্প্লিন্টার সেল: বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব।
ইউবিসফ্ট প্রাপ্তবয়স্ক অ্যানিমেশন স্পেসে কিছু আকর্ষণীয় কাজ করছে। সম্পূর্ণ ক্যাপ্টেন লেজারহক: একটি ব্লাড ড্রাগন রিমিক্স রিমনকে একটি ফাউল-মুখযুক্ত টিভি হোস্ট হিসাবে পুনরায় কল্পনা করা হয়েছে এবং গভীর কাটা ইউবিসফ্ট রেফারেন্সে আবদ্ধ। এবং কিছুটা অনিবার্যভাবে, একটি অ্যানিমেটেড অ্যাসাসিনের ক্রিড শোও বিকাশে রয়েছে, যদিও আমাদের কাছে এখনও এটির জন্য কোনও তারিখ নেই।