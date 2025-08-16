You are Here
ডেনজেল ওয়াশিংটন সাহসী প্রতিক্রিয়া সহ সংস্কৃতি বাতিল সংস্কৃতি খারিজ করে

ডেনজেল ওয়াশিংটন এটি পরিষ্কার করে দিচ্ছে – তিনি বাতিল সংস্কৃতির সাথে কিছুই করতে চান না।

এই বিষয়টিতে একটি উত্তপ্ত কথোপকথনে জটিলঅভিনেতা বাতিল হওয়ার ধারণায় ছিঁড়ে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি জনসাধারণের সমর্থন বা অনুসারীদের সম্পর্কে তেমন যত্ন নেন না।

যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাকে “বাতিল হওয়া” ধারণাটি বিবেচনা করা হয়েছে, ওয়াশিংটন এই শব্দটি নিয়ে দ্রুত প্রশ্ন করেছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “এর অর্থ কী – বাতিল করা হবে?”

ডেনজেল ওয়াশিংটন রেড কার্পেটের ঘটনার পরে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জামিন দিয়েছে বলে রিপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছে

ডেনজেল ওয়াশিংটন বিস্ফোরণ সংস্কৃতি বাতিল করে, বাতিল হওয়ার বিষয়ে “কে যত্ন করে” এবং তিনি সামাজিক যোগাযোগের প্রবণতাগুলি অনুসরণ করেন না তার উপর জোর দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। (ভিটোরিও জুনিনো সেলোটো/গেটি চিত্র)

যদিও তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই শব্দটির মূলত জনসাধারণের সমর্থন হারাতে হবে, ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া অপ্রচলিতভাবে সাহসী ছিল: “কে যত্ন করে? কী জনসাধারণের সমর্থন এত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল?”

এই প্রতিবেদক তাকে বলেছিলেন যে “অনুসারীরা এখন মুদ্রা”, যার কাছে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, “কে কে অনুসরণ করছে তা আমি চিন্তা করি না।”

ডিরেক্টর স্পাইক লি, বাম, ওয়াশিংটনের মতো একই “বাতিল সংস্কৃতি” অনুভূতির প্রতিধ্বনিত করেছেন। (এপি ফটো/ক্রিস পিজ্জেলো)

ওয়াশিংটনের পক্ষে, অনুসারীদের – বা সাধারণভাবে জনসাধারণের সমর্থন – তাড়া করার ধারণাটি এটি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

“আপনি একই সাথে নেতৃত্ব দিতে এবং অনুসরণ করতে পারবেন না, এবং আপনি একই সাথে অনুসরণ করতে এবং নেতৃত্ব দিতে পারবেন না,” তিনি বলেছিলেন। “আমি কাউকে অনুসরণ করি না। আমি স্বর্গীয় আত্মাকে অনুসরণ করি I

ব্রুকলিন একাডেমি অফ মিউজিক হার্ভে থিয়েটারে অনুষ্ঠিত এ 24 এর “সর্বোচ্চ 2 সর্বনিম্ন” নিউ ইয়র্ক প্রিমিয়ারে ডেনজেল ওয়াশিংটন। (গেটি চিত্রের মাধ্যমে জন ন্যাসিয়ন/বৈচিত্র)

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আপনি সাইন আপ না করলে আপনাকে বাতিল করা যাবে না। সাইন আপ করবেন না।”

এর পরে, তিনি তার চেয়ারে ফিরে ঝুঁকে পড়ে হাসতে লাগলেন, “আমাকে শুরু করবেন না। আমার বুক ব্যাথা শুরু করল You আপনি জানেন, বুক এ সম্পর্কে কথা বলছে।”

সাক্ষাত্কারের সময় তিনি “সর্বোচ্চ 2 সর্বনিম্ন” পরিচালক স্পাইক লির পাশে বসার সাথে সাথে অস্কার বিজয়ী এই মন্তব্য করেছিলেন।

ডেনজেল ওয়াশিংটন অবসরকালীন গুজব, ভক্তদের লড়াই এবং ধর্মকে আলিঙ্গনের পরে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে

লি ওয়াশিংটনের মতো একই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন, “আমি কম যত্ন নিতে পারি।”

ওয়াশিংটনের জন্য প্রতিনিধিগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।

ওয়াশিংটনের বিশিষ্ট ক্যারিয়ারের পুরো সময় জুড়ে, কিংবদন্তি অভিনেতা হলিউডে একটি বড় প্রভাব ফেলতে চলেছেন।

ওয়াশিংটন রসিকতা করেছিলেন যে তিনি বাতিল সংস্কৃতির ধারণাটি সম্পর্কে এতটা কাজ করেছেন যে তাঁর “বুক আঘাত শুরু করেছিলেন”। (স্টিফেন কার্ডিনালে – গেটি চিত্রের মাধ্যমে কর্বিস/কর্বিস)

এই বছরের শুরুর দিকে, অভিনেতা “গ্ল্যাডিয়েটর দ্বিতীয়” -তে তাঁর কাজের জন্য তাঁর 11 তম গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়ন পেয়েছিলেন, পুরষ্কার অনুষ্ঠানের ইতিহাসের সর্বাধিক মনোনয়নগুলির সাথে কালো অভিনেতা হিসাবে একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

অ্যাকশন ছবিতে ম্যাক্রিনাসের চিত্রায়নের জন্য সহায়ক ভূমিকায় একজন পুরুষ অভিনেতার সেরা অভিনয়ের জন্য ওয়াশিংটন একটি গোল্ডেন গ্লোব নিয়েছিলেন।

“প্রশিক্ষণ দিবস” অভিনেতা এর আগে তাঁর উত্সাহী ভক্তদের অবসর গ্রহণের গুজব দিয়ে একটি টেলস্পিনে প্রেরণ করেছিলেন।

“আমি বলিনি যে আমি অবসর নিতে যাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন বাজফিড। “আমি বলেছিলাম যে এটি আমার জন্য আগ্রহের একটি স্তর হতে হবে। আমি ক্যামেরার পিছনে পেতে আরও আগ্রহী, তাই এটি প্রায় পাঁচ বছর বাইরে।”

“এটি খুব কঠিন And

