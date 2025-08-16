You are Here
ডেনমার্কের যাত্রীবাহী ট্রেনটি কৃষি যানবাহনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল এবং লাইনচ্যুত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় এবং একটি মৃত্যু বা আরও বেশি আহত হয়

শুক্রবার (15 আগস্ট) বিকেলে দক্ষিণ ডেনমার্কে একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। একটি যাত্রীবাহী ট্রেন একটি স্তর ক্রসিংয়ে একটি কৃষি যানবাহনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, যার ফলে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় এবং উল্টে যায়, একজনকে হত্যা করে এবং বহু লোককে আহত করে। গুরুতর আহতদের মধ্যে দু’জনকে চিকিত্সার জন্য হেলিকপ্টার দ্বারা কাছের একটি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছিল। ডেনিশ পুলিশের মতে, জার্মান সীমান্তের নিকটবর্তী দক্ষিণ জুটল্যান্ড উপদ্বীপের বিজার্নড্রুপে অবস্থিত স্থানীয় সময় সন্ধ্যা 5 টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। জড়িত ট্রেনটি চারটি বিভাগে সংগঠিত হয়েছিল এবং একটি বিদ্যালয়ের 25 শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সহ 90 টিরও বেশি যাত্রী বহন করেছিল। দুর্ঘটনার কারণ এখনও তদন্তাধীন। ডেনিশ রেলওয়ে বিভাগ দুর্ঘটনা বিভাগ ঘোষণা করেছে

