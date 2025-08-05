ডেনমার্ক বছরের শেষের দিকে $ 3.4 বিলিয়ন বিমান প্রতিরক্ষা ক্রয়ের সম্পূর্ণ করতে হবে

প্যারিস-ডেনমার্ক বছরের শেষের দিকে গ্রাউন্ড-ভিত্তিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অধিগ্রহণের বিষয়টি গুটিয়ে রাখার পরিকল্পনা করেছে, দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, মোট 25 বিলিয়ন ডেনিশ ক্রোনার (মার্কিন $ 3.4 বিলিয়ন) মোট পরিকল্পিত বিনিয়োগের সাথে।
দূরপাল্লার উপাদানগুলির জন্য, ডেনমার্ক 2025 সালের পতনের সময় মার্কিন দেশপ্রেমিক এবং ফরাসী-ইতালিয়ান স্যাম্প/টি সিস্টেমের মধ্যে বেছে নেওয়ার প্রত্যাশা করে, মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা নিউজকে জানিয়েছে। এমওডি জানিয়েছে, দেশটি অতিরিক্ত স্বল্প থেকে মাঝারি-পরিসীমা সিস্টেমের সম্ভাব্য ক্রয় সহ বছরের শেষের দিকে সমস্ত চুক্তি শেষ করতে চায়।
ইউরোপীয় নীতিনির্ধারকরা ইউক্রেনীয় শহরগুলিতে রাশিয়ার বিমান হামলার দ্বারা ধ্বংসস্তূপ পর্যবেক্ষণ করে এবং ন্যাটো বিমান প্রতিরক্ষা বিনিয়োগের অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করার সাথে সাথে মহাদেশ জুড়ে সরকারগুলি তাদের ইতিমধ্যে যা আছে তা শক্তিশালী করতে বা তাদের আকাশকে রক্ষা করার উপায় রাখার উপায়কে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।
ডেনমার্ক গত দুই মাসে সুরক্ষিত তিনটি পৃথক প্রযোজকের কাছ থেকে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক ক্ষমতা তৈরি করার জন্য, এর বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলি অপারেটিং হক ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেমগুলি বাতিল করার 20 বছর পরে।
দেশ নরওয়ে থেকে একটি নাসামস সিস্টেম ইজারা দেবে, এমবিডিএ থেকে দুটি ভিএল মিকা ফায়ার ইউনিট এবং জার্মানির ডিএইচএল প্রতিরক্ষা থেকে একটি আইআরআইএস-টি এসএলএম সিস্টেম কিনবে।
মন্ত্রণালয়টি বলেছে, “সিস্টেমগুলি প্রায় ২০২৫ সালের শেষের দিকে ২০২27 সালের শুরুতে পরিচালিত হবে, নাসামস প্রথম হওয়ার প্রত্যাশা করেছিল,” মন্ত্রণালয় বলেছে।
প্রাথমিক ক্ষমতা একসাথে টানানোর বিলটি 6 মিলিয়ন ক্রোনার বেশি হবে, যার মধ্যে “নির্দিষ্ট সময়ের জন্য” অপারেটিং ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, “এমওডি জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চারটি সিস্টেম প্রাথমিক ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা কভার করে, আপাতত পাইপলাইনে আর কোনও সিস্টেম ছাড়াই, মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদে, ডেনমার্কের আরও স্বল্প থেকে মাঝারি-পরিসীমা সিস্টেমের প্রয়োজন কিনা, বা দেশটি একাধিক সিস্টেম চালিয়ে যেতে থাকবে বা শেষ পর্যন্ত কোনও একক ব্যবস্থায় অগ্রণী হবে কিনা তা মন্ত্রকের মতে “এখনও পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না”।
ডেনিশ মোড বলেছেন, দীর্ঘ-পরিসীমা ব্যবস্থার পরিকল্পিত ক্রয়টিকে “একটি স্থায়ী সমাধান” হিসাবে উল্লেখ করা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপারেটিং ব্যয় সহ স্বল্প থেকে মাঝারি-পরিসীমা এবং দীর্ঘ-পরিসীমা ব্যবস্থার জন্য প্রায় 19 বিলিয়ন থেকে 25 বিলিয়ন ক্রোনার সম্মিলিত বাজেট রয়েছে।
তুলনা করার জন্য, বেলজিয়াম, অন্য একটি দেশ কোনও স্থল-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা অভাবগত মাসে কংজবার্গ থেকে 10 নাসাম সিস্টেম কেনা এবং পরিচালনা করতে 2 বিলিয়ন ডলার (২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাজেট ঘোষণা করেছে, পাশাপাশি তিনটি দীর্ঘ পরিসরের এয়ার-ডিফেন্স সিস্টেমের জন্য আরও ২ বিলিয়ন ডলার।
বাল্টিক সাগরের চারপাশে, অন্যান্য দেশগুলিও তাদের প্রতিরক্ষা তৈরি করছে, 30 জুলাই এস্তোনিয়া একটি উত্সর্গীকৃত বিমান-প্রতিরক্ষা ব্রিগেড প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘোষণা করে এবং অতিরিক্ত আইরিস-টি, পাইওরুন এবং মিস্ট্রাল সিস্টেম কেনার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, অংশ হিসাবে প্রতিরক্ষা ব্যয় 10 বিলিয়ন ডলার 2026-29 এর বেশি।
ডেনমার্কের প্রতিবেশী সুইডেন জুনে ক্রয়ের ঘোষণা দিয়েছিল সাতটি অতিরিক্ত আইরিস-টি এসএলএম প্রায় ৯ বিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনোর (মার্কিন ডলার $ ৮০৫ মিলিয়ন ডলার) এর জন্য সিস্টেমগুলি, যখন নরওয়ে একই মাসে ইউক্রেনকে দান করা সরঞ্জামগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য নরওয়েজিয়ান ক্রোনার ($ 468 মিলিয়ন ডলার) প্রায় 4.8 বিলিয়ন নাসাম সিস্টেমের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল।
ডেনমার্ক এবং সুইডেন তাদের আইআরআইএস-টি সিস্টেমগুলি জার্মান-সমন্বিত ইউরোপীয় স্কাই শিল্ড উদ্যোগের ছত্রছায়ায় অর্জন করেছিল, স্লোভাকিয়া এবং সুইজারল্যান্ড সহ দেশগুলিও এই বছর এই উদ্যোগের মাধ্যমে ডিআইএইচএল সিস্টেম কিনেছিল।
