ডেনিজসাফাক/আবোজেন: সিঙ্ক্রোনাইজড ক্যাপশন সহ ইপিউবস, পিডিএফ এবং পাঠ্য থেকে অডিওবুকগুলি তৈরি করুন।

আবোজেন একটি শক্তিশালী পাঠ্য-থেকে-স্পিচ রূপান্তর সরঞ্জাম যা ইপাব, পিডিএফ, বা পাঠ্য ফাইলগুলিকে সেকেন্ডে ম্যাচিং সাবটাইটেলগুলির সাথে উচ্চমানের অডিওতে পরিণত করা সহজ করে তোলে। এটি অডিওবুকস, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, টিকটোক বা এমন কোনও প্রকল্পের জন্য ভয়েসওভারগুলির জন্য ব্যবহার করুন যাতে প্রাকৃতিক-সাউন্ডিং টেক্সট-টু-স্পিচ প্রয়োজন, ব্যবহার করে ব্যবহার করুন কোকোরো -82 মি।
ডেমো.এমপি 4
এই ডেমোটি মাত্র 5 সেকেন্ডের মধ্যে উত্পন্ন হয়েছিল, পুরোপুরি সিঙ্কযুক্ত সাবটাইটেলগুলির সাথে অডিওর 1 মিনিটের উত্পাদন করে। অনুরূপ ভিডিও তৈরি করতে, ডেমো গাইড দেখুন।
এস্পেক-এনজি সর্বশেষ রিলিজ ডাউনলোডে যান এবং *.msi ফাইলটি চালান।
- সংগ্রহস্থলটি ডাউনলোড করুন
- জিপ ফাইলটি বের করুন
- চালানো
WINDOWS_INSTALL.batএটি ডাবল ক্লিক করে
এই পদ্ধতিটি সমস্ত কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে – একটি পৃথক পাইথন ইনস্টলেশন প্রয়োজন ছাড়াই একটি স্ব -অন্তর্ভুক্ত পরিবেশে সিউডিএ সহ সমস্ত নির্ভরতা ইনস্টল করা। (আপনাকে এখনও এস্পেক-এনজি ইনস্টল করতে হবে।)
দ্রষ্টব্য
আপনার আলাদাভাবে পাইথন ইনস্টল করার দরকার নেই। স্ক্রিপ্টটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাইথন ইনস্টল করবে।
# Create a virtual environment (optional)
mkdir abogen && cd abogen
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
# For NVIDIA GPUs:
pip install torch torchvision torchaudio --index-url
# For AMD GPUs:
# Not supported yet, because ROCm is not available on Windows. Use Linux if you have AMD GPU.
# Install abogen
pip install abogen
# Install espeak-ng
brew install espeak-ng
# Create a virtual environment (recommended)
mkdir abogen && cd abogen
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
# Install abogen
pip3 install abogen
# Install espeak-ng
sudo apt install espeak-ng # Ubuntu/Debian
sudo pacman -S espeak-ng # Arch Linux
sudo dnf install espeak-ng # Fedora
# Create a virtual environment (recommended)
mkdir abogen && cd abogen
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
# Install abogen
pip3 install abogen
# For NVIDIA GPUs:
# Already supported, no need to install CUDA separately.
# For AMD GPUs:
# After installing abogen, we need to uninstall the existing torch package
pip3 uninstall torch
pip3 install --pre torch torchvision torchaudio --index-url
টিপ
আপনি যদি পেতে
WARNING: The script abogen-cli is installed in '/home/username/.local/bin' which is not on PATH. ত্রুটি, এটি আপনার পথে যুক্ত করতে নিম্নলিখিত কমান্ডটি চালান:
echo "export PATH=\"/home/$USER/.local/bin:\$PATH\"" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
টিপ
যদি আপনি “কোনও মিলে যাওয়া বিতরণ খুঁজে পাওয়া যায় না” ত্রুটি পান তবে এটি সমর্থিত পাইথন (3.10 থেকে 3.12) এ ইনস্টল করার চেষ্টা করুন। আপনি লিনাক্সে সহজেই একাধিক পাইথন সংস্করণ পরিচালনা করতে PYENV ব্যবহার করতে পারেন। এই দেখুন ভিডিও দ্রুত গাইডের জন্য নেটওয়ার্কচাক দ্বারা।
#23 এ তার অবদানের জন্য @Hg000125 কে বিশেষ ধন্যবাদ। এএমডি জিপিইউ সমর্থন তার কাজের জন্য ধন্যবাদ।
আপনি যদি পিআইপি ব্যবহার করে ইনস্টল করেন তবে আপনি কেবল অ্যাবোজেন শুরু করতে নিম্নলিখিত কমান্ডটি চালাতে পারেন:
টিপ
আপনি যদি উইন্ডোজ ইনস্টলার ব্যবহার করে ইনস্টল করেন
(WINDOWS_INSTALL.bat)এটি একই ফোল্ডারে বা আপনার ডেস্কটপে একটি শর্টকাট তৈরি করা উচিত ছিল। আপনি সেখান থেকে এটি চালাতে পারেন। আপনি যদি শর্টকাটটি হারিয়ে ফেলেন তবে আবোজেনটি অবস্থিত
python_embedded/Scripts/abogen.exe। আপনি এটি সরাসরি সেখান থেকে চালাতে পারেন।
- যে কোনও ইপাব, পিডিএফ, বা পাঠ্য ফাইলটি টেনে আনুন এবং ড্রপ করুন (বা অন্তর্নির্মিত পাঠ্য সম্পাদকটি ব্যবহার করুন)
- সেটিংস কনফিগার করুন:
- বক্তৃতা গতি সেট করুন
- একটি ভয়েস নির্বাচন করুন (বা ভয়েস মিক্সার ব্যবহার করে একটি কাস্টম ভয়েস তৈরি করুন)
- সাবটাইটেল প্রজন্মের শৈলী নির্বাচন করুন (বাক্য, শব্দ ইত্যাদি)
- আউটপুট ফর্ম্যাট নির্বাচন করুন
- আউটপুটটি কোথায় সংরক্ষণ করবেন তা নির্বাচন করুন
- হিট শুরু
এখানে অ্যাকশনে অ্যাবোজেন রয়েছে: এই ডেমোতে এটি কেবল 11 সেকেন্ডের মধ্যে পাঠ্যের ∼3,000 অক্ষর প্রক্রিয়া করে এবং এটি অডিওর 3 মিনিট 28 সেকেন্ডে পরিণত করে এবং আমার একটি নিম্ন-শেষ রয়েছে আরটিএক্স 2060 মোবাইল ল্যাপটপ জিপিইউ। আপনার হার্ডওয়্যার উপর নির্ভর করে আপনার ফলাফলগুলি পৃথক হতে পারে।
|বিকল্প
|বর্ণনা
|ইনপুট বাক্স
|টানুন এবং ড্রপ
ePub,
PDFবা
.TXT ফাইল (বা অন্তর্নির্মিত পাঠ্য সম্পাদক ব্যবহার করুন)
|সারি বিকল্প
|একটি সারিতে একাধিক ফাইল যুক্ত করুন এবং প্রতিটি ফাইলের জন্য পৃথক সেটিংস সহ ব্যাচে সেগুলি প্রক্রিয়া করুন। দেখুন ফ্যাশন লেজ আরও বিশদ জন্য।
|গতি
|থেকে বক্তৃতা হার সামঞ্জস্য করুন
0.1x থেকে
2.0x
|ভয়েস নির্বাচন করুন
|ভাষা কোডের প্রথম চিঠি (যেমন,
a আমেরিকান ইংরেজির জন্য,
b ব্রিটিশ ইংলিশ ইত্যাদির জন্য), দ্বিতীয় চিঠিটির জন্য
m পুরুষ এবং জন্য
f মহিলা জন্য।
|ভয়েস মিক্সার
|একটি প্রোফাইল সিস্টেমের সাথে বিভিন্ন ভয়েস মডেলগুলি মিশ্রিত করে কাস্টম ভয়েস তৈরি করুন। দেখুন ভয়েস মিক্সার আরও বিশদ জন্য।
|ভয়েস পূর্বরূপ
|প্রক্রিয়াজাতকরণের আগে নির্বাচিত ভয়েস শুনুন।
|সাবটাইটেল উত্পন্ন করুন
Disabled,
Sentence,
Sentence + Comma,
1 word,
2 words,
3 wordsইত্যাদি (প্রতিটি সাবটাইটেল এন্ট্রিতে শব্দের সংখ্যা উপস্থাপন করে)
|আউটপুট ভয়েস ফর্ম্যাট
.WAV,
.FLAC,
.MP3,
.OPUS (best compression) এবং
M4B (with chapters) (PR #10 এ অধ্যায় সমর্থনের জন্য @জোবারজাকে বিশেষ ধন্যবাদ)
|আউটপুট সাবটাইটেল ফর্ম্যাট
|সাবটাইটেল ফর্ম্যাট হিসাবে কনফিগার করে
SRT (standard),
ASS (wide),
ASS (narrow),
ASS (centered wide)বা
ASS (centered narrow)।
|স্পেস সহ একক নিউলাইনগুলি প্রতিস্থাপন করুন
|পাঠ্যের স্থানগুলির সাথে একক নিউলাইনগুলি প্রতিস্থাপন করে। এটি কল্পিত লাইন বিরতিযুক্ত পাঠ্যগুলির জন্য দরকারী।
|অবস্থান সংরক্ষণ করুন
Save next to input file,
Save to desktopবা
Choose output folder
|হ্যান্ডলার বিকল্পগুলি বই
|বর্ণনা
|অধ্যায় নিয়ন্ত্রণ
|নির্দিষ্ট নির্বাচন করুন
chapters ইপাবগুলি থেকে বা
chapters + pages পিডিএফএস থেকে।
|প্রতিটি অধ্যায় আলাদাভাবে সংরক্ষণ করুন
|পৃথক অডিও ফাইল হিসাবে ই-বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় সংরক্ষণ করুন।
|একটি মার্জড সংস্করণ তৈরি করুন
|একটি একক অডিও ফাইল তৈরি করুন যা সমস্ত অধ্যায়কে একত্রিত করে। (যদি
Save each chapter separately অক্ষম, এই বিকল্পটি ডিফল্ট আচরণ হবে))
|মেটাডেটা সহ একটি প্রকল্প ফোল্ডারে সংরক্ষণ করুন
|উপলব্ধ মেটাডেটা ফাইলগুলির সাথে কোনও প্রকল্প ফোল্ডারে রূপান্তরিত আইটেমগুলি সংরক্ষণ করুন।
|মেনু বিকল্প
|বর্ণনা
|থিম
|ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশনটির থিমটি পরিবর্তন করুন
System,
Lightবা
Dark বিকল্প।
|সাবটাইটেল প্রতি সর্বোচ্চ শব্দ কনফিগার করুন
|সাবটাইটেল এন্ট্রি প্রতি সর্বোচ্চ শব্দের সংখ্যা কনফিগার করে।
|লগ উইন্ডোতে সর্বাধিক লাইনগুলি কনফিগার করুন
|লগ উইন্ডোতে প্রদর্শনের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক লাইন কনফিগার করে।
|পৃথক অধ্যায় অডিও ফর্ম্যাট
|পৃথক অধ্যায়গুলির জন্য অডিও ফর্ম্যাটটি কনফিগার করে
wav,
flac,
mp3বা
opus।
|ডেস্কটপ শর্টকাট তৈরি করুন
|সহজেই অ্যাক্সেসের জন্য আপনার ডেস্কটপে একটি শর্টকাট তৈরি করে।
|কনফিগার ডিরেক্টরি খুলুন
|কনফিগারেশন ফাইলটি যেখানে সংরক্ষণ করা আছে সেখানে ডিরেক্টরিটি খোলে।
|ক্যাশে ডিরেক্টরি খুলুন
|ক্যাশে ডিরেক্টরিটি খোলে যেখানে রূপান্তরিত পাঠ্য ফাইলগুলি সংরক্ষণ করা হয়।
|ক্যাশে ফাইলগুলি সাফ করুন
|রূপান্তর বা পূর্বরূপের সময় তৈরি ক্যাশে ফাইলগুলি মুছে দেয়।
|স্টার্টআপে আপডেটের জন্য পরীক্ষা করুন
|প্রোগ্রামটি শুরু হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেটগুলির জন্য পরীক্ষা করে।
|কোকোরোর ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অক্ষম করুন
|অফলাইন ব্যবহারের জন্য দরকারী, হিউজিংফেস হাব থেকে মডেল বা ভয়েসগুলি ডাউনলোড করতে কোকোরোকে বাধা দেয়।
|ডিফল্ট সেটিংসে পুনরায় সেট করুন
|সমস্ত সেটিংস তাদের ডিফল্ট মানগুলিতে পুনরায় সেট করে।
ভয়েস মিক্সারের সাহায্যে আপনি বিভিন্ন ভয়েস মডেলগুলি মিশ্রিত করে কাস্টম ভয়েস তৈরি করতে পারেন। আপনি প্রতিটি ভয়েসের ওজন সামঞ্জস্য করতে পারেন এবং ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য প্রোফাইল হিসাবে আপনার কাস্টম ভয়েস সংরক্ষণ করতে পারেন। ভয়েস মিক্সার আপনাকে অনন্য এবং ব্যক্তিগতকৃত ভয়েস তৈরি করতে দেয়। ( #5 এ তার অবদানের মাধ্যমে এটি সম্ভব করার জন্য @জেবোরজাকে বিশাল ধন্যবাদ)
আবোজেন সমর্থন করে ফ্যাশন লেজআপনাকে একটি প্রসেসিং কাতারে একাধিক ফাইল যুক্ত করার অনুমতি দেয়। আপনি যদি একটি ব্যাচে বেশ কয়েকটি ফাইল রূপান্তর করতে চান তবে এটি দরকারী।
- আপনি পাঠ্য ফাইল যুক্ত করতে পারেন (
.txt) সরাসরি ব্যবহার ফাইল যুক্ত করুন সারি ম্যানেজারে বোতাম। পিডিএফ বা ইপিইউবি ফাইল যুক্ত করতে, মূল উইন্ডোতে ইনপুট বাক্সটি ব্যবহার করুন এবং ক্লিক করুন সারি যোগ করুন বোতাম
- কাতারে থাকা প্রতিটি ফাইল কনফিগারেশন সেটিংস যুক্ত করার সময় সক্রিয় ছিল। পরে প্রধান উইন্ডো কনফিগারেশন পরিবর্তন করা হয় না ইতিমধ্যে কাতারে ফাইলগুলিকে প্রভাবিত করুন।
- আপনি প্রতিটি ফাইলের কনফিগারেশন তাদের উপর ঘোরাঘুরি করে দেখতে পারেন।
আবোজেন কনফিগার করা হিসাবে আউটপুট সংরক্ষণ করে প্রতিটি আইটেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাতারে প্রক্রিয়া করবে।
PR #35 এ সারি মোড যুক্ত করার জন্য @জোবোরজাকে বিশেষ ধন্যবাদ
আপনি যখন ইপিইউবি বা পিডিএফ ফাইলগুলি প্রক্রিয়া করেন, আবোজেন এগুলি আপনার ক্যাশে ডিরেক্টরিতে সঞ্চিত পাঠ্য ফাইলগুলিতে রূপান্তর করে। আপনি যখন “সম্পাদনা” ক্লিক করেন, আপনি আসলে এই রূপান্তরিত পাঠ্য ফাইলগুলি সংশোধন করছেন। এই পাঠ্য ফাইলগুলিতে, আপনি এমন ট্যাগগুলি লক্ষ্য করবেন যা দেখতে এটির মতো:
<<CHAPTER_MARKER:Chapter Title>>
এগুলি অধ্যায় চিহ্নিতকারী। আপনি নির্বাচন করা অধ্যায়গুলির উপর ভিত্তি করে আপনি ইপিইউবি বা পিডিএফ ফাইলগুলি প্রক্রিয়া করার সময় এগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়। তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পরিবেশন করে:
- আপনাকে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য পাঠ্যটি পৃথক অডিও ফাইলগুলিতে বিভক্ত করার অনুমতি দিন
- পুরো ফাইলের পরিবর্তে ত্রুটিগুলি ঘটলে আপনাকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অধ্যায়গুলি পুনরায় প্রসেস করে সময় সাশ্রয় করুন
আপনি একই বেনিফিটের জন্য এই চিহ্নিতকারীগুলিকে ম্যানুয়ালি প্লেইন পাঠ্য ফাইলগুলিতে যুক্ত করতে পারেন। এগুলি কেবল আপনার পাঠ্যে এ জাতীয় অন্তর্ভুক্ত করুন:
<<CHAPTER_MARKER:Introduction>>
This is the beginning of my text...
<<CHAPTER_MARKER:Main Content>>
Here's another part...
আপনি যখন পাঠ্য ফাইলটি প্রক্রিয়া করেন, আবোজেন এই চিহ্নিতকারীগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করবে এবং আপনি প্রতিটি অধ্যায় আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে এবং একটি মার্জড সংস্করণ তৈরি করতে চান কিনা তা জিজ্ঞাসা করবে।
অধ্যায় চিহ্নিতকারীদের অনুরূপ, এর জন্য মেটাডেটা ট্যাগ যুক্ত করা সম্ভব
M4B ফাইল। এটি অডিওবুক খেলোয়াড়দের জন্য দরকারী যা মেটাডেটাকে সমর্থন করে, আপনাকে শিরোনাম, লেখক, বছর ইত্যাদির মতো তথ্য যুক্ত করার অনুমতি দেয় ab অ্যাবোজেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই ট্যাগগুলি যুক্ত করে যখন আপনি ইপিইউবি বা পিডিএফ ফাইলগুলি প্রক্রিয়া করেন তবে আপনি সেগুলি আপনার পাঠ্য ফাইলগুলিতে ম্যানুয়ালি যুক্ত করতে পারেন। মেটাডেটা ট্যাগ যুক্ত করুন আপনার পাঠ্য ফাইলের শুরুতে এটি পছন্দ:
<<METADATA_TITLE:Title>>
<<METADATA_ARTIST:Author>>
<<METADATA_ALBUM:Album Title>>
<<METADATA_YEAR:Year>>
<<METADATA_ALBUM_ARTIST:Album Artist>>
<<METADATA_COMPOSER:Narrator>>
<<METADATA_GENRE:Audiobook>>
# 🇺🇸 'a' => American English, 🇬🇧 'b' => British English
# 🇪🇸 'e' => Spanish es
# 🇫🇷 'f' => French fr-fr
# 🇮🇳 'h' => Hindi hi
# 🇮🇹 'i' => Italian it
# 🇯🇵 'j' => Japanese: pip install misaki(ja)
# 🇧🇷 'p' => Brazilian Portuguese pt-br
# 🇨🇳 'z' => Mandarin Chinese: pip install misaki(zh)
সমর্থিত ভাষা এবং কণ্ঠস্বরগুলির সম্পূর্ণ তালিকার জন্য, কোকোরোর দেখুন ভয়েস.এমডি। নমুনা অডিও আউটপুট শুনতে, দেখুন নমুনা.এমডি।
আমি অত্যন্ত ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি এমপিভি আপনার অডিও ফাইলগুলি খেলতে, কারণ এটি কোনও ভিডিও ট্র্যাক ছাড়াই সাবটাইটেলগুলি প্রদর্শন করতে সমর্থন করে। এখানে আমার
mpv.conf::
# --- MPV Settings ---
save-position-on-quit
keep-open=yes
# --- Subtitle ---
sub-ass-override=no
sub-margin-y=50
sub-margin-x=50
# --- Audio Quality ---
audio-spdif=ac3,dts,eac3,truehd,dts-hd
audio-channels=auto
audio-samplerate=48000
volume-max=200
আপনি যদি কোনও ডকার পাত্রে আবোজেন চালাতে চান:
- সংগ্রহস্থলটি ডাউনলোড করুন এবং এক্সট্রাক্ট করুন, বা গিট ব্যবহার করে এটি ক্লোন করুন।
- যেতে
abogenফোল্ডার আপনি দেখতে হবে
Dockerfileসেখানে।
- সেই ডিরেক্টরিতে আপনার টার্মমিনালটি খুলুন এবং নিম্নলিখিত কমান্ডগুলি চালান:
# Build the Docker image:
docker build --progress plain -t abogen .
# Note that building the image may take a while.
# After building is complete, run the Docker container:
# Windows
docker run --name abogen -v %cd%:/shared -p 5800:5800 -p 5900:5900 --gpus all abogen
# Linux
docker run --name abogen -v $(pwd):/shared -p 5800:5800 -p 5900:5900 --gpus all abogen
# MacOS
docker run --name abogen -v $(pwd):/shared -p 5800:5800 -p 5900:5900 abogen
# We expose port 5800 for use by a web browser, 5900 if you want to connect with a VNC client.
আবোজেন ধারকটির ভিতরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়।
- আপনি এটি একটি ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারেন বা এটিতে ভিএনসি ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে এটি সংযুক্ত করুন
localhost:5900।
- আপনি ব্যবহার করতে পারেন
/sharedআপনার হোস্ট এবং ধারকগুলির মধ্যে ফাইলগুলি ভাগ করার জন্য ডিরেক্টরি।
- পরে ব্যবহারের জন্য, এটি দিয়ে শুরু করুন
docker start abogenএবং এটি দিয়ে বন্ধ করুন
docker stop abogen।
জ্ঞাত বিষয়:
- অডিও পূর্বরূপ কনটেইনার (ALSA ত্রুটি) এর ভিতরে কাজ করছে না।
Open cache directoryএবং
Open configuration directoryসেটিংসে কাজ করছে না। (চেষ্টা করা পিসিএমএনএফএম, অ্যাবোজেনের সাথে কাজ করেনি)।
(বিশেষ ধন্যবাদ @জিও 38 রেডডিট থেকে, যিনি ডকারফিল এবং নির্দেশাবলী সরবরাহ করেছিলেন এই মন্তব্য।)
আবোজেন একটি স্ট্যান্ডেলোন প্রকল্প, তবে এটি অনুপ্রাণিত হয় এবং অন্যান্য প্রকল্পগুলির সাথে কিছু মিলগুলি ভাগ করে দেয়। এখানে কয়েকটি রয়েছে:
- অডিবলজ: ই-বুকগুলি থেকে অডিওবুকগুলি তৈরি করুন। (সিএলআই এবং জিইউআই সমর্থন রয়েছে)
- অটোমোবুকস: স্বয়ংক্রিয়ভাবে এপাবগুলি অডিওবুকগুলিতে রূপান্তর করুন
- পিডিএফ-নরটার: আপনার পিডিএফএস এবং ইপাবগুলি অনায়াসে অডিওবুকগুলিতে রূপান্তর করুন।
- EPub_to_audiobook: অডিওবুক কনভার্টারের কাছে এপুব, অডিওবুকশেল্ফের জন্য অনুকূলিত
- ইবুক 2 অডিওবুক: ডায়নামিক এআই মডেল এবং ভয়েস ক্লোনিং ব্যবহার করে অধ্যায় এবং মেটাডেটা সহ অডিওবুকগুলিতে ইবুকগুলি রূপান্তর করুন
আপনি যদি অ্যাবোজেন চালানোর সময় কোনও সমস্যার মুখোমুখি হন তবে কমান্ড লাইন থেকে এটি চালু করার চেষ্টা করুন:
এটি কমান্ড-লাইন মোডে আবোজেন শুরু করবে এবং বিশদ ত্রুটি বার্তা প্রদর্শন করবে। ত্রুটি বার্তা এবং আপনার সমস্যার বিবরণ সহ ইস্যু পৃষ্ঠায় একটি নতুন সমস্যা খুলুন।
আমি অবদান স্বাগত! আপনার যদি নতুন বৈশিষ্ট্য, উন্নতি বা বাগ ফিক্সগুলির জন্য ধারণা থাকে তবে দয়া করে সংগ্রহস্থলটি কাঁটাচামচ করুন এবং একটি টান অনুরোধ জমা দিন।
আপনি যদি কোডটি সংশোধন করতে এবং বিকাশে অবদান রাখতে চান তবে আপনি সংগ্রহস্থলটি ডাউনলোড করতে পারেন, এটি বের করতে পারেন এবং বিল্ডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত কমান্ডগুলি চালাতে পারেন বা প্যাকেজটি ইনস্টল করুন:
# Go to the directory where you extracted the repository and run:
pip install -e . # Installs the package in editable mode
pip install build # Install the build package
python -m build # Builds the package in dist folder (optional)
abogen # Opens the GUI
কোডটি অন্বেষণ করতে এবং আপনার পছন্দ মতো কোনও পরিবর্তন করতে নির্দ্বিধায়।
- আবোজেন তার উচ্চমানের, প্রাকৃতিক-সাউন্ডিং টেক্সট-টু-স্পিচ সংশ্লেষণের জন্য কোকোরো ব্যবহার করে। এটি সম্ভব করার জন্য কোকোরো দলকে বিশাল ধন্যবাদ।
- এম্বেড থাকা পাইথন প্যাকেজগুলির জন্য @ওয়াজিউশিক্সিয়াওবাইকে ধন্যবাদ। এই পরিবর্তিত প্যাকেজগুলির মধ্যে পিআইপি প্রাক-ইনস্টলড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের উইন্ডোজে পাইথন আলাদাভাবে ইনস্টল করার প্রয়োজন ছাড়াই অ্যাবোজেনকে স্ট্যান্ডেলোন অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে কাজ করতে সক্ষম করে।
- ইপুব ফাইলগুলি পড়তে এবং লেখার জন্য একটি পাইথন লাইব্রেরি ইবুকলিবের নির্মাতাদের ধন্যবাদ, যা ইপুব ফাইলগুলি থেকে পাঠ্য উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- বিশেষ ধন্যবাদ Pyqt ক্রস-প্ল্যাটফর্ম জিইউআই টুলকিট সরবরাহ করার জন্য টিম যা আবোজেনের ইন্টারফেসকে শক্তি দেয়।
- আইকন: আমাদের, গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, ফ্রান্স, ভারত, ইতালি, জাপান, ব্রাজিল, চীন, মহিলা, পুরুষ, সামঞ্জস্য করুন এবং ভয়েস আইডি আইকন দ্বারা আইকনস 8।
এই প্রকল্পটি এমআইটি লাইসেন্সের অধীনে উপলব্ধ – বিশদগুলির জন্য লাইসেন্স ফাইলটি দেখুন। কোকোরো অ্যাপাচি -২.০ এর অধীনে লাইসেন্সযুক্ত যা বাণিজ্যিক ব্যবহার, পরিবর্তন, বিতরণ এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের অনুমতি দেয়।
গুরুত্বপূর্ণ
সাবটাইটেল জেনারেশন বর্তমানে কেবল ইংরেজির জন্য কাজ করে। এটি কারণ কোকোরো কেবল ইংরেজি পাঠ্যের জন্য টাইমস্ট্যাম্প টোকেন সরবরাহ করে। আপনি যদি অন্য ভাষায় সাবটাইটেলগুলি চান তবে দয়া করে কোকোরো প্রকল্পে এই বৈশিষ্ট্যটির জন্য অনুরোধ করুন। আরও প্রযুক্তিগত তথ্যের জন্য, কোকোরোর কোডে এই লাইনটি দেখুন।
