You are Here
ডেনিশ ট্রেন হিট ট্যাঙ্কার এবং লাইনচ্যুত হিসাবে একজন মারা গেছে এবং বেশ কয়েকজন আহত
News

ডেনিশ ট্রেন হিট ট্যাঙ্কার এবং লাইনচ্যুত হিসাবে একজন মারা গেছে এবং বেশ কয়েকজন আহত

এএফপি দুটি পুলিশ একটি ট্রেনের গাড়ীর দিকে নজর দেয়, যা তার পাশে এবং ইঞ্জিন থেকে একটি কোণে রয়েছেএএফপি

একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় উল্টে গেছে

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একটি ট্রেন স্লারি ট্যাঙ্কারের সাথে সংঘর্ষের পরে এবং দক্ষিণ ডেনমার্কে লাইনচ্যুত হওয়ার পরে কমপক্ষে একজন মারা গেছেন এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ জুটল্যান্ডের টিংলেভ এবং ক্লিপলেভ শহরগুলির মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং সেই কর্মকর্তারা এই জায়গায় ছিলেন।

স্থানীয় আউটলেট টিভি 2 জানিয়েছে যে হেলিকপ্টারগুলিকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়েছে এবং স্থানীয় রেল কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে ট্রেনটি একটি স্তরের ক্রসিংয়ে “একটি স্লারি ট্যাঙ্কারে আঘাত করেছে”।

দেশের রেল অপারেটর ডিএসবি জানিয়েছে যে এটি জার্মান সীমান্তের নিকটে টিংলেভ এবং সান্ডারবার্গের মধ্যে পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে।

রয়টার্স ডেনিশ পুলিশ লেনদেনের নিকটে জড়িত লোকদের সরাসরিরয়টার্স

ডেনিশ পুলিশ লেনদেনের নিকটে জড়িত লোকদের সরাসরি

দৃশ্যের ছবিতে দেখা গেছে যে তার পাশে একটি গাড়ি পড়ে আছে, যাত্রীরা ট্রেনের ট্র্যাকের চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, সান্ডারবার্গের একটি স্কুল থেকে শিক্ষার্থীরা সহ 95 জন যাত্রী বোর্ডে ছিলেন। আহতদের মধ্যে দু’জনকে হেলিকপ্টার দ্বারা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

জাতীয় রেল এজেন্সি বানডানমার্ক এক্সকে লিখেছিল যে একটি রেলপথ ক্রসিংয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল। স্থানীয় গণমাধ্যমের মতে, কমপক্ষে দুটি ট্রেনের গাড়ি লেনদেন করা হয়েছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts