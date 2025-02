ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী গ্রিনল্যান্ডে আমাদের ‘পদচিহ্ন’ বাড়িয়ে তুলতে চান, তবে দ্বীপটি ‘বিক্রয়ের জন্য নয়’

ডেনিশের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন সোমবার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে গ্রিনল্যান্ড “বিক্রয়ের জন্য নয়”, তবে তিনি আর্টিক দ্বীপে আমেরিকান “পদচিহ্ন” উত্সাহিত করার জন্য উন্মুক্ত রয়েছেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা ব্রাসেলসে একটি বৈঠকের জন্য আহ্বান করার সাথে সাথে ফ্রেডেরিক্সেন সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ডেনমার্কের স্ব-শাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ অর্জনের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্ভাব্যতা সম্বোধন করেছিলেন।

“আমি মনে করি আমরা ডেনমার্কের কিংডম থেকে ইউরোপীয় অংশীদার এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুর্দান্ত সমর্থন নিয়ে খুব স্পষ্ট হয়েছি যে, প্রত্যেককে বিশ্বের সমস্ত জাতীয় রাজ্যের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করতে হবে এবং গ্রিনল্যান্ড আজ একটি অংশের একটি অঙ্গ ডেনমার্কের কিংডম, এটি আমাদের অঞ্চলের একটি অংশ, এবং এটি বিক্রয়ের জন্য নয়, “ফ্রেডেরিকসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, ইংরেজিতে বক্তব্য রাখেন। “গ্রিনল্যান্ডের নেতা, চেয়ারম্যান খুব স্পষ্ট ছিল যে তারা বিক্রয়ের জন্য নয়।”

ফ্রেডেরিকসেন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ডেনমার্ক ট্রাম্পকে গ্রিনল্যান্ডে আরও সেনা প্রেরণে স্বাগত জানাবে, যেখানে মার্কিন মহাকাশ বাহিনীর ইতিমধ্যে ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি নিরীক্ষণের জন্য একটি ভিত্তি রয়েছে।

ফ্রেডেরিকসেন বলেছিলেন, “আমি আমেরিকানদের সাথে পুরোপুরি একমত যে উঁচু উত্তর, আর্কটিক অঞ্চলটি যখন আমরা প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা এবং প্রতিরোধের কথা বলছি তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে,” ফ্রেডেরিক্সেন বলেছিলেন, যেহেতু চীন এবং রাশিয়া উভয়ই এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সক্রিয় ছিল। “এবং গ্রিনল্যান্ডে শক্তিশালী পদচিহ্নগুলি নিশ্চিত করার কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব They তারা [the U.S.] ইতিমধ্যে আছে, এবং তাদের আরও সম্ভাবনা থাকতে পারে। এবং একই সাথে, আমরা ডেনমার্কের কিংডম থেকে স্কেল করতে ইচ্ছুক। এবং আমি মনে করি ন্যাটো একই। সুতরাং যদি এটি আমাদের বিশ্বের অংশটি সুরক্ষিত করার বিষয়ে হয় তবে আমরা এগিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে পেতে পারি। ”

ফ্রেডেরিকসেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে আমদানিতে শুল্ক বাস্তবায়নের ট্রাম্পের হুমকিরও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। ডেনিশ নেতা বলেছিলেন যে ইইউর সদস্যরা “একে অপরকে সাহায্য করতে এবং একসাথে থাকতে ইচ্ছুক, এবং আমি মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধারণাটি কখনই সমর্থন করব না, তবে অবশ্যই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউরোপে কঠোর শুল্ক রাখে তবে আমাদের একটি সম্মিলিত এবং দৃ ust ় প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন। “

গত সপ্তাহে, তার সরকার গ্রিনল্যান্ড এবং ফেরো দ্বীপপুঞ্জের সরকারগুলি সহ দলগুলির সাথে প্রায় 2 বিলিয়ন ডলার চুক্তি ঘোষণা করেছে, “এই অঞ্চলে নজরদারি ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ক্ষমতা উন্নত করতে”। এটিতে তিনটি নতুন আর্কটিক নৌ জাহাজ, দুটি অতিরিক্ত দীর্ঘ পরিসরের নজরদারি ড্রোন এবং স্যাটেলাইট ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে, ডেনিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে।

এদিকে, ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি আন্তোনিও কোস্টা, উল্লেখ করে যে ইইউ তার সীমানাগুলির প্রতিরক্ষায় ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে, সোমবার গ্রিনল্যান্ড সম্পর্কে বলেছেন: “অবশ্যই, আমরা এই নীতিগুলির পক্ষেও দাঁড়াব, আরও অনেক কিছু, যদি আরও অনেক কিছুই থাকব, যদি আরও অনেক কিছুই থাকলে যদি একটি আঞ্চলিক অখণ্ডতা যদি একটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। “

ট্রাম্প বলেছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ, পাশাপাশি পানামা খালকে “জাতীয় সুরক্ষা উদ্দেশ্যে” প্রয়োজন। সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি মার্কো রুবিও এই সপ্তাহে পানামায় সফর করেছিলেন, পানামানের রাষ্ট্রপতি জোসে রাউল মুলিনো চীনের সাথে তার দেশের মূল বেল্ট এবং সড়ক প্রকল্প চুক্তি শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ট্রাম্প প্রশান্ত মহাসাগর এবং ক্যারিবিয়ান সাগরকে সংযুক্ত করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা নির্মিত কৌশলগত জলপথের বেইজিংয়ের বর্ধিত নিয়ন্ত্রণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

সোমবার ব্রাসেলসে ফ্রেডেরিকসেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকেও সম্প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে ডেনমার্ক “ভাল মিত্র নয়”। রবিবার ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, ভ্যানস পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে গ্রিনল্যান্ড “আমাদের জাতীয় সুরক্ষার জন্য সত্যই গুরুত্বপূর্ণ”, কারণ চীন এবং রাশিয়া ক্রমবর্ধমান দ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রের লেনগুলি অতিক্রম করে এবং “ফ্র্যাঙ্কলি, ডেনমার্ক, যা গ্রিনল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে, এটি তার কাজ করছে না, এটি তার কাজ করছে না , এবং এটি একটি ভাল মিত্র হচ্ছে না। ”

“আপনাকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমরা কীভাবে এই সমস্যাটি সমাধান করব, আমাদের নিজস্ব জাতীয় সুরক্ষা সমাধান করব যদি এর অর্থ এই যে গ্রিনল্যান্ডে আমাদের আরও আঞ্চলিক স্বার্থ গ্রহণ করা দরকার? রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যা করতে যাচ্ছেন, কারণ তিনি তা করেন না ইউরোপীয়রা আমাদের কাছে কী চিৎকার করে সে সম্পর্কে যত্নশীল, “ভ্যানস আরও বলেন,” আপনি সম্ভবত গ্রিনল্যান্ডে বসবাসরত 55,000 লোক পেয়েছেন সেখানে দুর্দান্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যে ডেনস তাদের বিকাশ করতে এবং অন্বেষণ করতে দিচ্ছে না।

ডেনিশ ভাষায় বক্তব্য রেখে ফ্রেডেরিকসেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ডেনস “অনেক, বহু দশক ধরে আমেরিকানদের সাথে পাশাপাশি লড়াই করেছেন,” রিপোর্ট এবং একটি অনলাইন অনুবাদ অনুসারে।

“আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী মিত্র – এবং আমি ডেনমার্ককে খারাপ মিত্র বলে ধারণাটি গ্রহণ করব না। আমরা নই, আমরা কখনই ছিলাম না, এবং আমরা ভবিষ্যতে কখনই থাকব না। আর্কটিক সহযোগিতা এটি গুরুত্বপূর্ণ।

“এটি বুদ্ধিমান, তবে এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একসাথে কাজ করি, আমরা এখনই বাল্টিক সাগরে যে অস্থিতিশীলতা দেখি তার বিরুদ্ধে আমরা নাশকতার সাথে দেখি এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ন্যাটোর পূর্ব প্রান্তে একসাথে কাজ করা এবং এর সাথে দৃ firm ়ভাবে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়া, “তিনি যুক্ত করেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধের দিকে ফিরে। “সুতরাং আমরা বিভিন্ন উপায়ে একসাথে কাজ করতে সক্ষম হব, তবে আমি ডেনমার্কের নাম এবং পারিশ্রমিকটিতে বসে থাকতে চাই না যে আমাদের খারাপ মিত্র হওয়া উচিত, কারণ আমরা নই।”

ট্রাম্পের বড় ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র, তার বাবা দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে গত মাসে স্থানীয়দের সাথে দেখা করতে গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুক সফর করেছিলেন।

ট্রাম্পের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনা আমদানিতে 10% শুল্ক এই সপ্তাহে কার্যকর হয়েছিল, কারণ প্রশাসনের লক্ষ্য বেইজিংকে পূর্ববর্তী রাসায়নিকের জন্য জবাবদিহি করা বলা হয়েছে যে ফেন্টানেল সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। তিনি কানাডা এবং মেক্সিকো থেকে আমদানিতে 25% অতিরিক্ত শুল্ক স্থগিত করতে এবং উভয় দেশই তাদের সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা প্রেরণে সম্মত হওয়ার 30 দিন পরে কানাডা থেকে আমদানিকৃত জ্বালানি উপর অতিরিক্ত 10% কর স্থগিত করতে সম্মত হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অন্যান্য শর্তগুলির মধ্যে।

