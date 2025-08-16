You are Here
ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নেতানিয়াহু একটি ‘সমস্যা’ হয়ে উঠেছে, ইইউকে নিষেধাজ্ঞাগুলি বিবেচনা করতে চায়
News

ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নেতানিয়াহু একটি ‘সমস্যা’ হয়ে উঠেছে, ইইউকে নিষেধাজ্ঞাগুলি বিবেচনা করতে চায়

ডেনিশের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন শনিবার বলেছিলেন যে তার ইস্রায়েলি সমকক্ষ বেনজামিন নেতানিয়াহু একটি “সমস্যা” হয়ে উঠেছে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি ইস্রায়েলের উপর গাজা যুদ্ধের উপর চাপ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ বর্তমানে তার দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্সি রাখে।

গাজা উপত্যকায় হামাসের সাথে যুদ্ধের বিষয়ে ইস্রায়েলের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর মধ্যে এই মন্তব্যগুলি এসেছে, বিশেষত ইস্রায়েলের ইউরোপীয় মিত্রদের এবং নিজেই ইইউ থেকে।

ফ্রেডেরিকসেন জিল্যান্ডস-পোস্টেন ডেইলি-র একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “নেতানিয়াহু এখন নিজের মধ্যে একটি সমস্যা,” উল্লেখ করেছেন যে ডেনমার্ক দীর্ঘদিন ধরে ইস্রায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই সমর্থন অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডেনিশ প্রিমিয়ার বলেছিলেন যে তিনি ভাবেন যে নেতানিয়াহু দায়িত্বে না থাকলে ইস্রায়েল আরও ভাল হবে, তিনি বলেছিলেন যে বর্তমান সরকার দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে, যদিও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েলিদের পক্ষে বিষয় ছিল।

কেন্দ্র-ডান ডেনিশ নেতা গাজার মানবিক পরিস্থিতি “একেবারে ভয়াবহ এবং বিপর্যয়কর” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন, ইস্রায়েলি সরকার “অনেক দূরে” চলেছে, পশ্চিম ব্যাংকের ই 1 অঞ্চলে 3,000 এরও বেশি আবাসন ইউনিট তৈরির জন্য বন্দোবস্ত সহিংসতা এবং নতুন বন্দোবস্ত পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছে, যা বুধবার অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ ঘোষণা করেছিলেন।

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন তার বক্তব্য সরবরাহ করেছেন কারণ ডেনমার্ক পূর্ব ফ্রান্সের স্ট্র্যাসবার্গে ইউরোপীয় সংসদে ৮ জুলাই, ২০২৫ সালের ইউরোপের কাউন্সিলের ঘোরানো রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (এপি ফটো/পাস্কাল বাসটিয়ান)

“আমরা অন্যতম দেশ যারা ইস্রায়েলের উপর চাপ বাড়াতে চায়, তবে আমরা এখনও ইইউ সদস্যদের সমর্থন পাইনি,” তিনি বলেছিলেন।

ফ্রেডেরিকসেন যোগ করেছেন যে তিনি বাণিজ্য বা গবেষণা নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে “বসতি স্থাপনকারী, মন্ত্রী বা এমনকি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে” রাজনৈতিক চাপ, নিষেধাজ্ঞাগুলি বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন।

ফ্রেডেরিকসেন যোগ করেছেন, “আমরা আগে থেকেই কিছু রায় দিচ্ছি না। ঠিক রাশিয়ার মতো আমরাও নিষেধাজ্ঞাগুলি ডিজাইন করছি যেখানে আমরা বিশ্বাস করি যে তাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে।”

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ডেনমার্ক তার স্ক্যান্ডিনেভিয়ার প্রতিবেশী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে যোগদানের পরিকল্পনা করেছে কিনা জানতে চাইলে ডেনিশ প্রিমিয়ার বলেছিলেন যে হামাস এখনও ফিলিস্তিনিদের দ্বারা ভবিষ্যতের রাজ্যের দাবি করা অঞ্চলগুলির বড় অংশগুলি নিয়ন্ত্রণ করে যতক্ষণ না তার দেশ এতক্ষণ করবে না।

ডেনমার্ক হামাসকে “পুরষ্কার” দিতে চান না, তিনি বলেছিলেন, সন্ত্রাস গোষ্ঠী গাজায় যুদ্ধের সূচনা করার পরে, ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর ইস্রায়েল আক্রমণ করে, প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করে এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করে তোলে।

হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 61১,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখনও পর্যন্ত মারা গেছে বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোল যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না।

বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা গাজা সিটির সৈকত বরাবর একটি অস্থায়ী শিবিরের মধ্য দিয়ে হাঁটেন, আগস্ট 10, 2025। (এপি ফটো/জেহাদ আলশরাফি)

ফ্রান্স ই 1 পরিকল্পনা ‘উপনিবেশ’ হিসাবে বিস্ফোরণ করেছে

নতুন E1 বন্দোবস্ত পরিকল্পনার সাম্প্রতিক নিন্দায় যোগ করে ফ্রান্স শনিবার এই প্রকল্পটিকে “আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন” বলে অভিহিত করেছেন।

ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেছেন যে প্যারিস “চূড়ান্ত দৃ ness ়তার সাথে নিন্দা করেছেন” এই পরিকল্পনার।

ফ্রান্স বলেছে যে এটি “উপনিবেশের নিন্দার পুনরাবৃত্তি করে” এবং বলেছে যে এটি “ইউরোপীয় অংশীদারদের পাশাপাশি ইস্রায়েলের উপর colon পনিবেশিকরণের অবসান ঘটাতে চাপ বাড়ানোর জন্য জড়িত রয়েছে, সহ colon পনিবেশিকরণের জন্য দায়ী ব্যক্তি ও সত্তার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি সহ।”

বেশ কয়েকটি দেশ, পাশাপাশি জাতিসংঘ ই 1 প্রকল্পের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে যে এটি পূর্ব জেরুজালেমের সাথে তার রাজধানী হিসাবে ভবিষ্যত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রত্যাশাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ ১৪ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে জেরুজালেম এবং মাআল অ্যাডুমিমের মধ্যে E1 বন্দোবস্ত প্রকল্পে 3,000 এরও বেশি আবাসন ইউনিট অনুমোদনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে একটি সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। (যোনটান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

তথাকথিত ই 1 জোনে মাআল অ্যাডুমিমের জন্য নতুন পাড়ার সম্ভাব্য নির্মাণ দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিপদাশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি পশ্চিম তীরকে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বিভক্ত করবে এবং পূর্ব জেরুজালেমকে বেথলেহেম এবং রামাল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে এমন একটি ফিলিস্তিনি মহানগরীর বিকাশ রোধ করবে, যা ফিলিস্তিনিরা দীর্ঘদিন ধরে আশা করেছিল যে তাদের ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

ইস্রায়েল ১৯6767 সালের ছয় দিনের যুদ্ধের সময় মিশর থেকে গাজা উপত্যকার পাশাপাশি জর্ডান থেকে পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমকে দখল করে। ফিলিস্তিনিরা একটি রাজ্যের জন্য তিনটি অঞ্চলই চায়। বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জনবসতিগুলি অবৈধ এবং দীর্ঘকালীন সংঘাতের সমাধানের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে দৃষ্টিভঙ্গি করে।

ইস্রায়েল পূর্ব জেরুজালেমকে সংযুক্ত করেছিল, তবে পশ্চিম তীরে পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রয়েছে। স্মোট্রিচ সহ সুদূর ডান নেতারাও সেখানে চলমান যুদ্ধের মধ্যে গাজায় বসতিগুলি পুনঃপ্রকাশের জন্য ইস্রায়েলের পক্ষেও চাপ দিয়েছেন।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts