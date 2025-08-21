You are Here
ডেনিস রিচার্ডস বিবাহবিচ্ছেদের মধ্যে ‘কঠিন সময়’ কথা বলছেন, চা আসছেন, ক্যামেরায় আসছেন
ডেনিস রিচার্ডস
আমার গ্রীষ্মটি ছিল এই বিবাহবিচ্ছেদের সাথে …
তবে চা শীঘ্রই পরিবেশন করা হবে !!!

ডেনিস রিচার্ডস একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিবাহবিচ্ছেদের মাঝখানে … এবং তিনি তার বিচ্ছিন্ন স্বামীর সাথে যুদ্ধের মাঝে কয়েক সপ্তাহ পরে শিরোনাম করার পরে বিষয়টি সম্বোধন করেছিলেন, অ্যারন ফাইপার্স

এই অভিনেত্রী বৃহস্পতিবার তার নীরবতা ভেঙে দিয়েছেন, ইনস্টাগ্রামে একটি বিড পোস্ট করেছেন … বিভাজনের মধ্যে দয়া করার জন্য তার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানালেন … যা তিনি জানার সময় চা পরে আসছেন বলে কথা বলেছেন।

আপনি যেমন তার ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন … ডেনিস কনভোকে কিক করে বললেন যে এটি তার জন্য একটি “শ *** ওয়াই” গ্রীষ্ম হয়েছে … এবং তিনি এখনও অবিশ্বাসের মধ্যে ছিলেন যে তিনি তার দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন – তার প্রথমটি রয়েছে চার্লি শিন

তিনি যোগ করেছেন … “এটি একটি খুব কঠিন সময় হয়েছে। এবং আমার বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে এমন পরিস্থিতি চলছে যা সম্পর্কে কথা বলা কঠিন … যা, একদিন আমি সময়টি সঠিক হলে আমি এ সম্পর্কে কথা বলব।”


ডাঃ তার আড্ডায় ফেলেছিলেন যে তিনি সম্প্রতি “পুনর্গঠনমূলক সার্জারি” করেছেন এবং তিনি পরবর্তী তারিখে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পোস্ট করবেন … বলেছিলেন যে এই ভিডের গম্ভীরতার কারণে সময় হয়নি। সুতরাং, আমরা দেখতে পাব যে এটি সম্পর্কে!


টিএমজেড গল্পটি ভেঙেছে … যে হারুন বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ের করা জুলাই মাসে ছয় বছর বিয়ের পরে। রিচার্ডস বর্তমানে একটি আছে অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের আদেশ তার পরে ফাইপারদের বিরুদ্ধে জায়গায় তাকে ঘরোয়া নির্যাতনের অভিযোগ এনেদাবি তিনি বারবার অস্বীকার করেছেন।

তাদের চলমান বিভক্ত কাহিনী … ডা। একজন বিচারককে জিজ্ঞাসা করলেন এক দিনের জন্য তার বিচ্ছিন্ন স্বামী এবং তার পরিবারকে তাদের বাড়ির বাইরে বুট করার জন্য যাতে সে তার পোষা প্রাণী এবং জিনিসপত্র পেতে পারে।

অবশ্যই দেখে মনে হচ্ছে এটি কুৎসিত হতে চলেছে।

