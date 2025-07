ডেনো ২.৪: ডেনো বান্ডিল ফিরে এসেছে

ডেনো ২.৪ এ আপগ্রেড করতে, আপনার টার্মিনালে নিম্নলিখিতগুলি চালান:

যদি ডেনো এখনও ইনস্টল না করা হয় তবে এটি ইনস্টল করতে বা এটি কীভাবে ইনস্টল করতে হয় তা শিখতে নিম্নলিখিত কমান্ডগুলির একটি চালান।

curl -fsSL | sh iwr -useb | iex

ডেনো 2.4 এ নতুন কী

deno bundle

ডেনো 2.4 পুনরুদ্ধার

deno bundle জাভাস্ক্রিপ্ট বা টাইপস্ক্রিপ্ট থেকে একক-ফাইল জাভাস্ক্রিপ্ট বান্ডিল তৈরির জন্য সাবকম্যান্ড। এটি উভয় সার্ভার-সাইড এবং ব্রাউজার প্ল্যাটফর্ম সমর্থন করে, এনপিএম এবং জেএসআর নির্ভরতাগুলির সাথে কাজ করে এবং এএসবিল্ডের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় গাছ কাঁপানো এবং মিনিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত করে।

$ deno bundle --minify main.ts $ deno bundle --platform browser --output bundle.js app.jsx $ deno bundle --platform browser --output bundle.js --sourcemap = external app.jsx

ক্লায়েন্টের প্রতিক্রিয়া সহ জাভাস্ক্রিপ্ট বান্ডিলিং।



দীর্ঘ সময়ের জন্য ডেনো ব্যবহারকারীরা, আপনি মনে করতে পারেন আমাদের কাছে ছিল deno bundle যা ছিল পরবর্তীকালে অবহেলা করা। জাভাস্ক্রিপ্ট বান্ডিলিং একটি অবিশ্বাস্যভাবে জটিল সমস্যা, এবং আমরা বিশ্বাস করি না যে আমরা তৈরি করতে পারি deno bundle সঠিকভাবে। এখন যে deno bundle ব্যবহার

esbuild হুডের নীচে, এটি এখানে থাকার জন্য।

আমরা ভবিষ্যতে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে বান্ডিলিং উপলভ্য করার জন্য একটি রানটাইম এপিআইতে কাজ করছি। সর্বোপরি, আমরা প্লাগইন যুক্ত করার পরিকল্পনা করছি, আপনাকে বিল্ড প্রক্রিয়া চলাকালীন কীভাবে বান্ডিলার মডিউলগুলি প্রসেস করে তা কাস্টমাইজ করতে দেয়।

আরও তথ্যের জন্য ভিজিট

deno bundle রেফারেন্স এবং বান্ডিলিং ডক্স পৃষ্ঠা

আপনি কি কখনও আপনার জাভাস্ক্রিপ্ট মডিউল গ্রাফে কোনও ধরণের ডেটা-ফাইল অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন? হতে পারে কোনও মার্কডাউন ফাইল, আইকন বা বাইনারি ব্লব? এখন অবধি আপনাকে রানটাইমে এই ফাইলগুলি লোড করতে হবে, সাবধানতার সাথে আপনার কোডের পাশাপাশি সম্পদগুলি প্রেরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে:

const image = Deno . readFileSync ( import . meta . resolve ( "./image.png" ) ) ; const text = await Deno . readTextFile ( import . meta . resolve ( "./log.txt" ) ) ;

ডেনো ২.৪ -এ, আপনি এই ফাইলগুলি জাভাস্ক্রিপ্ট গ্রাফের সাথে পতাকা সহ লিঙ্ক করতে পারেন

--unstable-raw-imports ::

import message from "./hello.txt" with type : "text" ; import bytes from "./hello.txt" with type : "bytes" ; import imageBytes from "./image.png" with type : "bytes" ; console . log ( "Message:" , message ) ; console . log ( "Bytes:" , bytes ) ; Deno . serve ( ( _req ) => return new Response ( imageBytes , status : 200 , headers : "Content-Type" : "image/png" , "Content-Length" : imageBytes . byteLength . toString ( ) , , ) ; ) ;

আপনি এটি সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন deno bundle আপনার অ্যাপ্লিকেশনটিতে নন-জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলগুলি আমদানি করার এবং ম্যানুয়াল ফাইল আই/ও বা মিডলওয়্যার এড়ানো প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করা।

মেইন.টিএস import icon from "./icon.png" with type : "bytes" ; console . log ( "Icon" , icon ) ;

$ deno bundle --unstable-raw-imports -o app.js main.ts ⚠️ deno bundle is experimental and subject to changes Bundled 2 modules in 7ms app.js 268B $ deno app.js Icon Uint8Array ( 69 ) ( 137 , 80 , 78 , 71 , 13 , 10 , 26 , 10 , 0 , 0 , 0 , 13 , 73 , 72 , 68 , 82 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 8 , 2 , 0 , 0 , 0 , 144 , 119 , 83 , 222 , 0 , 0 , 0 , 12 , 73 , 68 , 65 , 84 , 120 , 218 , 99 , 96 , 96 , 96 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 1 , 200 , 234 , 235 , 249 , 0 , 0 , 0 , 0 , 73 , 69 , 78 , 68 , 174 , 66 , 96 , 130 )

অতিরিক্তভাবে, এই বৈশিষ্ট্যটির সাথে কাজ করে deno compile যাতে আপনি আপনার চূড়ান্ত সংকলিত বাইনারিটিতে সম্পদ এম্বেড করতে পারেন।

বানান চেক.জেএস import dictData from "./dictionary.txt" with type : "text" ; const DICT = dictData . split ( " " ) ; while ( true ) let input = prompt ( "> Enter the word to check: " ) ; input = input . trim ( ) ; if ( ! input ) continue ; if ( ! DICT . includes ( input ) ) console . error ( ` $ input is not a known word ` ) ; else console . log ( ` $ input is a known word ` ) ;

$ deno compile --unstable-raw-imports spellcheck.js Compile file:///dev/spellcheck.js to spellcheck $ ./spellcheck > Enter the word to check: deno deno is a known word > Enter the word to check: asdf asdf is not a known word

বাইট এবং পাঠ্য আমদানিগুলি ডেনোর বিদ্যমান জেএসএন এবং ওয়াসম ফাইলগুলি স্থানীয়ভাবে আমদানির বিদ্যমান ক্ষমতাকে যুক্ত করে:

import file from "./version.json" with type : "json" ; console . log ( file . version ) ; import add from "./add.wasm" ; console . log ( add ( 1 , 2 ) ) ;

যদিও বিভিন্ন ফাইলের ধরণের আমদানির ক্ষমতা প্রায় ছিল (যেমন নেক্সট.জেএস এবং অন্যান্য ফ্রেমওয়ার্কগুলিতে), এই পদ্ধতিগুলি নির্দিষ্ট-বান্ধব নয় এবং ডোমেন-নির্দিষ্ট ভাষাগুলির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় জটিলতার পরিচয় দেয় এবং সময়ের-সময়ের সংকলক যা ভাষাটি সংশোধন করে।

আমরা আগে অন্যান্য ফাইলের ধরণগুলি আমদানি করতে চেয়েছিলাম, তবে স্পেকের সাথে একত্রিত হতে চাই এবং ব্রেকিং পরিবর্তনগুলি প্রবর্তন এড়াতে চাই। চমকপ্রদ পর্যবেক্ষকরা নোট করতে পারেন যে এই বৈশিষ্ট্যটি আসলে যায় এগিয়ে বর্তমান স্পেসের (এখানে আমদানি বৈশিষ্ট্যের প্রস্তাব)। তবে, কারণে

চলমান আলোচনা এবং

প্রস্তাবিত আসন্ন বৈশিষ্ট্য

এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে, আমরা নিশ্চিত যে এই বাস্তবায়নটি সঠিক দিকে রয়েছে।

অন্তর্নির্মিত ওপেনটেলমেট্রি এখন স্থিতিশীল

২.২-এ, আমরা অন্তর্নির্মিত ওপেনটেলমেট্রি সমর্থন প্রবর্তন করেছি, যা আপনার প্রকল্পের জন্য লগ, মেট্রিক এবং ট্রেসগুলির সংগ্রহকে স্বতঃস্ফূর্ত করে। আমরা এটি এখন ২.৪ -এ স্থিতিশীল বলে ঘোষণা করে উচ্ছ্বসিত, যার অর্থ আপনার আর দরকার নেই --unstable-otel পতাকা:

$ OTEL_DENO = 1 deno --allow-net server.ts Listening on http://localhost:8000/

ডেনোর ওপেনটেলমেট্রি সমর্থন আপনার জাভাস্ক্রিপ্ট প্রকল্পগুলিতে পর্যবেক্ষণকে সহজতর করে তোলে, কারণ এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইচটিটিপি অনুরোধগুলির সাথে লগগুলি সংযুক্ত করে, কোনও অতিরিক্ত কনফিগারেশন ছাড়াই নোডে কাজ করে এবং আমাদের নতুন ডেনো মোতায়েনের সমস্ত প্রকল্পের জন্য উপলব্ধ:

ডেনোর অন্তর্নির্মিত ওটেল অটো-ইনস্ট্রুমেন্টস console.log এস এবং তাদের এইচটিটিপি অনুরোধের সাথে যুক্ত করে। এখানে আমরা একটি লগ থেকে একটি ট্রেস দেখুন ক্লিক করি, তারপরে সেই এইচটিটিপি অনুরোধের মধ্যে সমস্ত লগ দেখুন।



নোট করুন যে আপনাকে এখনও পরিবেশের পরিবর্তনশীল সেট করতে হবে OTEL_DENO=1 উপকরণ সক্ষম করতে, যেহেতু এটি অতিরিক্ত সংস্থান ব্যবহার করে এবং এটি সর্বদা চায় না।

ডেনোর ওপেনটেলমেট্রি সহায়তা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, নিম্নলিখিত সংস্থানগুলি দেখুন:

আমরা একটি নতুন অবতরণ করেছি --preload পতাকা এটি আপনার মূল স্ক্রিপ্টের আগে কোড কার্যকর করবে। আপনি যদি নিজের প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করছেন এবং গ্লোবালগুলি সংশোধন করতে, ডেটা লোড করতে, ডাটাবেসের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে, নির্ভরতা ইনস্টল করতে বা অন্যান্য এপিআই সরবরাহ করতে চান তবে এটি দরকারী:

setup.ts delete Deno ; globalThis . window = globalThis ;

মেইন.টিএস console . log ( Deno ) ;

$ deno --preload setup.ts main.ts error: Uncaught ( in promise ) ReferenceError: Deno is not defined console.log ( Deno ) ; ^ at file:///main.ts:1:13

যদিও আমরা tradition তিহ্যগতভাবে ব্যবহারকারী কোডকে রানটাইম সংশোধন করার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক ছিলাম, এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এটির জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিস্থিতি রয়েছে। এই পতাকাটি ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ

deno run ,

deno test এবং

deno bench সাবকম্যান্ডস।

আমরা একটি নতুন সাবকম্যান্ড যুক্ত করেছি,

deno update যা আপনাকে সর্বশেষ সংস্করণগুলিতে আপনার নির্ভরতাগুলি আপডেট করতে দেয়:

এর সাথে তাদের সর্বশেষ সংস্করণগুলিতে নির্ভরতা আপডেট করা deno update --latest ।



এই কমান্ডটি তালিকাভুক্ত এনপিএম এবং জেএসআর নির্ভরতা আপডেট করবে deno.json বা

package.json সর্বশেষ সেমভার সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্করণগুলিতে ফাইলগুলি।

deno update --latest deno update "@std/*" deno update --recursive

deno outdated --update একই জিনিসটি করেছে, তবে আপনাকে অতিরিক্ত চরিত্রগুলি টাইপ করার মাথাব্যথা বাঁচাতে আমরা ওরফে যুক্ত করেছি deno update ।

সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য deno update ডেনো ডক্স দেখুন।

সাথে স্ক্রিপ্ট কভারেজ সংগ্রহ করুন deno run --coverage

deno test --coverage

কভারেজের তথ্য সংগ্রহ করার সময় আপনার পরীক্ষার স্যুটটি কার্যকর করবে, যা ব্যবহারের জন্য বাতাস। যাইহোক, কিছু পরিস্থিতিতে যেমন আপনাকে যদি পরীক্ষার স্যুটটির অংশ হিসাবে একটি সাবপ্রসেস তৈরি করতে হয় তবে,

deno test প্রতিবেদনটি স্পট্টি তৈরি করে সাবপ্রসেসের কভারেজ সংগ্রহ করবে না।

ডেনো 2.4 প্রবর্তন করে এই সমস্যাটি হ্রাস করে --coverage পতাকা যে আপনি যেতে পারেন deno run ।

আপনি ব্যবহার করতে পারেন DENO_COVERAGE_DIR পরিবর্তে পরিবেশ পরিবর্তনশীল।

মেইন.টিএস function foo ( a : number , b : number ) if ( a > 0 ) console . log ( a ) ; else console . log ( a ) ; if ( b > 0 ) console . log ( b ) ; else console . log ( b ) ; const ( a = 0 , b = 0 ) = Deno . args ; foo ( + a , + b ) ;

$ deno run --coverage main.ts 0 0 $ deno coverage | File | Branch % | Line % | | --------- | -------- | ------ | | main.ts | 0.0 | 57.1 | | All files | 0.0 | 57.1 |

কভারেজ সংগ্রহ এবং উপস্থাপনা সম্পর্কে আরও জানতে ডেনো ডক্স দেখুন।

ওহ যাইহোক, এইচটিএমএল কভারেজ রিপোর্ট এখন অন্ধকার মোড সমর্থন করে 🤫।

আমরা একটি নতুন পরিবেশের পরিবর্তনশীল প্রবর্তন করেছি, DENO_COMPAT=1 এটি ডেনোকে ডেনো ইন ব্যবহার করার সময় এরগনোমিক্স উন্নত করতে নীচের পতাকাগুলি সক্ষম করতে বলবে

package.json -প্রথম প্রকল্প:

উদাহরণস্বরূপ:

deno --unstable-detect-cjs --unstable-node-globals --unstable-bare-node-builtins --unstable-sloppy-imports app.js DENO_COMPAT = 1 deno app.js

ভবিষ্যতে, এই পরিবেশগত পরিবর্তনশীলটির সুযোগটি আরও প্রসারিত হতে পারে – যেমন। প্রয়োজন না npm: উপসর্গ যখন

deno install আইএনজি প্যাকেজ।

আমরাও স্থিতিশীল করছি --unstable-sloppy-imports পতাকা হতে

--sloppy-imports যা ডেনোকে আমদানি থেকে ফাইল এক্সটেনশনগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে বলে যা সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করে না। যদিও ডেনো সাধারণত ফাইল সিস্টেমগুলি অনুসন্ধান করার মতো অদক্ষতা এড়াতে ফাইল এক্সটেনশনের প্রয়োজনকে উত্সাহ দেয়

--sloppy-imports পতাকা হ’ল কোড চালানোর একটি উপায় যা এক্সটেনশনলেস আমদানি ব্যবহার করে।

দ্য

--allow-net পতাকা এখন সাবডোমেন ওয়াইল্ডকার্ড এবং সিআইডিআর রেঞ্জগুলি সমর্থন করে:

সাবডোমেন_উইল্ডকার্ডস.টিএস const res1 = await fetch ( "http://test.foo.localhost" ) ; const res2 = await fetch ( "http://test.bar.localhost" ) ;

$ deno --allow-net=*.foo.localhost subdomain_wildcards.ts Response url: " ... ┏ ⚠️ Deno requests net access to "test.bar.localhost:80". ┠─ Requested by `fetch()` API. ┠─ To see a stack trace for this prompt, set the DENO_TRACE_PERMISSIONS environmental variable. ┠─ Learn more at: ┠─ Run again with --allow-net to bypass this prompt. ┗ Allow? (y/n/A) (y = yes, allow; n = no, deny; A = allow all net permissions) >

Cidr_ranges.ts const res1 = await fetch ( "http://192.168.0.128:8080" ) ; const res2 = await fetch ( "http://192.168.0.1:8080" ) ;

$ deno --allow-net=192.168.0.128/25 main.ts Response url: "" ... ┏ ⚠️ Deno requests net access to "192.168.0.1:8080". ┠─ Requested by `fetch()` API. ┠─ To see a stack trace for this prompt, set the DENO_TRACE_PERMISSIONS environmental variable. ┠─ Learn more at: ┠─ Run again with --allow-net to bypass this prompt. ┗ Allow? (y/n/A) (y = yes, allow; n = no, deny; A = allow all net permissions) >

ডেনো 2 যুক্ত

--allow-import পতাকা যা আপনাকে নির্দিষ্ট করতে দেয় যে কোন দূরবর্তী হোস্ট ডেনো থেকে কোডটি ডাউনলোড এবং সম্পাদন করতে পারে।

এই রিলিজ একটি প্রশংসামূলক যোগ করে --deny-import পতাকা যা নির্দিষ্ট হোস্টকে স্পষ্টভাবে ব্লক করতে দেয়।

ডিফল্টরূপে ডেনো বেশ কয়েকটি হোস্টের কাছ থেকে কোড আমদানি করতে দেয়:

deno.land:443

jsr.io:443

esm.sh:443

cdn.jsdelivr.net:443

raw.githubusercontent.com:443

user.githubusercontent.com:443

মেইন.টিএস import * as cowsay from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cowsay" ; এখন, আপনি ডিফল্ট হোস্টগুলির মধ্যে একটি থেকে আমদানি কোড বাতিল করতে পারেন: $ deno --deny-import = cdn.jsdelivr.net main.ts error: Requires import access to "cdn.jsdelivr.net:443" , run again with the --allow-import flag at file:///main.ts:1:25

আরও পরিপূরক --allow-import ব্যবহার,

Deno.permissions রানটাইম এপিআই সমর্থন করার জন্য স্থির করা হয়েছে "import" প্রকার:

console . log ( Deno . permissions . query ( name : "import" ) ) ;

অবশেষে, Deno.execPath()

এপিআই আর পড়ার অনুমতিগুলির জন্য আর প্রয়োজন হয় না:

মেইন.টিএস console . log ( Deno . execPath ( ) ) ;

$ deno main.ts ┏ ⚠️ Deno requests read access to < exec_path > . ┠─ Requested by ` Deno.execPath ( ) ` API. ┠─ To see a stack trace for this prompt, set the DENO_TRACE_PERMISSIONS environmental variable. ┠─ Learn more at: ┠─ Run again with --allow-read to bypass this prompt. ┗ Allow? ( y/n/A ) ( y = yes, allow ; n = no, deny ; A = allow all read permissions ) > $ deno main.ts /dev/.deno/bin/deno

আমরা এই আপডেটটি তৈরি করেছি কারণ সাধারণ পরিস্থিতিতে, পড়ার অনুমতি প্রয়োজনের চেয়ে কম সুরক্ষিত শেষ হয় না অনুমতি প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যবহারকারী বর্তমান এক্সিকিউটেবল ব্যবহার করে একটি ডেনো সাবপ্রসেস তৈরি করতে চান তবে তারা এমন কিছু করবে:

স্প্যান.টিএস new Deno . Command ( Deno . execPath ( ) , args : ( "eval" , "1+1" ) ) . outputSync ( ) ;

এবং এটি চালাতে:

$ deno --allow-read --allow-run = deno spawn.ts $ deno --allow-run = deno

ডেনো ২.৪ এর আগে, এর সুযোগটি সীমাবদ্ধ করা সম্ভব ছিল --allow-read পতাকা, তবে এর জন্য ডেনো এক্সিকিউটেবল কোথায় ছিল বা শেল সম্প্রসারণ কৌশলটি কিছুটা প্রয়োজন। বেশিরভাগ ব্যবহারকারী বোধগম্যভাবে একটি কম্বল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন

--allow-read পরিবর্তে পতাকা।

পড়ার অনুমতিগুলির প্রয়োজন না হওয়া উপরের প্রোগ্রামটি ন্যায়বিচারের সাথে চালানোর অনুমতি দেয়

--allow-run=deno পতাকা।

এই সংস্করণটি এনপিএম প্যাকেজগুলিতে শর্তসাপেক্ষ রফতানির জন্য সমর্থন সহ জাহাজগুলি।

শর্তসাপেক্ষ রফতানি এমন একটি প্রক্রিয়া যা এনপিএম প্যাকেজগুলিকে ব্যবহারকারীর প্রদত্ত শর্তগুলির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রফতানি ব্যবহার করতে দেয়।

এখানে সম্পূর্ণ উদাহরণ

দ্য react-server শর্ত

প্রতিক্রিয়া বাস্তুতন্ত্রের যে গ্রন্থাগারগুলি সার্ভার উপাদানগুলির সাথে ব্যবহারের জন্য রফতানিগুলি অদলবদল করতে ব্যবহার করতে পারে।

app.jsx import react from "npm:react@19.1.0" ; console . log ( react . Component ) ;

$ deno app.jsx Component: ( Function: Component ) $ deno --conditions = react-server app.jsx undefined

আপনি স্বেচ্ছাসেবী শর্তগুলি এবং তাদের যতগুলি চান তা নির্দিষ্ট করতে পারেন। যদি পতাকাটি ব্যবহার না করা হয় তবে ডেনো ডিফল্টরূপে নিম্নলিখিত শর্তগুলি ব্যবহার করে: deno , node ,

import , default ।

আমরা আশা করি বেশিরভাগ ব্যবহারকারীদের সরাসরি এই পতাকাটি সরাসরি ব্যবহার করতে হবে না, তবে আপনি যে সরঞ্জামের উপর নির্ভর করতে পারেন তার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প।

deno run বেয়ার স্পেসিফায়ার

ডেনো ভি 2.4 এখন এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে বেয়ার স্পেসিফায়ার ব্যবহার করে সমর্থন করে

deno run ।

ভাবুন আপনার একটি ছিল deno.json এটি পছন্দ:

ডেনো.জসন "imports" : "lume/" : "https://deno.land/x/lume@v3.0.4/" , "file-server" : "jsr:@std/http/file-server" , "cowsay" : "npm:cowsay"

আপনি সক্ষম হতে পারে আশা করা যেতে পারে deno run file-server এবং এটি দিয়ে করা। দুর্ভাগ্যক্রমে, ডেনো ২.৪ এর আগে, এটি কার্যকর হয়নি:

$ deno run -ERW lume/cli.ts error: Module not found "file:///dev/lume/cli.ts" . $ deno run file-server error: Module not found "file:///dev/file-server" . $ deno run -ER cowsay "Hello there!" error: Module not found "file:///dev/cowsay" .

তবে, ২.৪:

$ deno run -ERW lume/cli.ts 🍾 Site built into ./_site $ deno run file-server Listening on .. . $ deno run -ER cowsay "Hello there!" ______________ < Hello there ! > -------------- \ ^__^ \ ( oo ) \ _______ ( __ ) \ ) \ / \ || ----w | || ||

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি বাদও দিতে পারেন run সাবকম্যান্ড, এর মতো

deno -ER cowsay "Hello there!"

deno fmt এক্সএমএল এবং এসভিজি ফাইল

deno fmt স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফর্ম্যাট জানতে হবে .xml এবং .svg আপনার জন্য ফাইল:

সার্কেল.এসভিজি < svg width = " 100 " height = " 100 " > < circle cx = " 50 " cy = " 50 " r = " 40 " stroke = " green " stroke-width = " 4 " fill = " yellow " /> </ svg >

$ deno fmt /dev/circle.svg Formatted 1 file $ cat circle.svg < svg width = "100" height = "100" > < circle cx = "50" cy = "50" r = "40" stroke = "green" stroke-width = "4" fill = "yellow" / > < /svg >

অতিরিক্তভাবে, ফর্ম্যাটিং .mustache টেমপ্লেটগুলি এখন সমর্থিত, তবে প্রয়োজন

--unstable-component পতাকা বা unstable.fmt-component বিকল্প deno.json ।

ডেনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবিষ্কার করে tsconfig.json পাশের ফাইলগুলি deno.json এবং/বা

package.json ফাইল।

এই প্রকাশের জন্য আরও ভাল পরিচালনাও এনেছে tsconfig.json ফাইলগুলি, এর জন্য যুক্ত সমর্থন সহ "references" , "extends" , "files" , "include" এবং "exclude"

বিকল্প। এর অর্থ আপনি ভিইউইউ, এসভেল্ট, সলিড, কিউউইক এবং আরও অনেক কিছুর মতো জনপ্রিয় ফ্রন্টেন্ড ফ্রেমওয়ার্কগুলির সাথে কাজ করার সময় আরও ভাল অভিজ্ঞতা আশা করতে পারেন।

সহজ নোড গ্লোবাল

ডেনো ভি 2.0 যুক্ত হয়েছে process বিদ্যমান এনপিএম বাস্তুতন্ত্রের সাথে উন্নত সামঞ্জস্যের জন্য গ্লোবাল। তবে আরও বিশ্বব্যাপী ভেরিয়েবল রয়েছে যা ব্যবহারকারী কোডের জন্য ডেনোতে উপলভ্য ছিল না, তবে এনপিএম প্যাকেজগুলির জন্য উপলব্ধ ছিল:

Buffer

global

setImmediate

clearImmediate

অতিরিক্তভাবে, গ্লোবাল পছন্দ setTimeout এবং setInterval (পাশাপাশি তাদের

clear* কাউন্টার পার্টস) প্রসঙ্গটি ব্যবহারকারী কোড বা এনপিএম নির্ভরতায় থাকলে নির্ভর করে বিভিন্ন গ্লোবাল।

এই দ্বিখণ্ডন অর্জনের জন্য, আমরা কোনও নির্দিষ্ট কল সাইটে কোনও গ্লোবাল উপলব্ধ কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে ভি 8 অভ্যন্তরীণ এপিআইগুলিতে মোটামুটি জটিল সেটআপ হুকিং ব্যবহার করেছি। সমাধানটি চতুর ছিল, এটি একটি উচ্চ কার্যকারিতা ব্যয় নিয়ে আসে – এই গ্লোবালগুলির প্রতিটি অ্যাক্সেসের জন্য, আমরা স্ট্যাকটি হাঁটছিলাম এবং কল সাইটটি কোনও এনপিএম প্যাকেজ থেকে আসছে কিনা তা যাচাই করছিলাম। অবশেষে, কোন গ্লোবালগুলি অ-তুচ্ছ যেখানে উপলব্ধ তা বোঝার মানসিক ওভারহেড।

এই প্রকাশে, আমরা তৈরি করেছি Buffer , global , setImmediate এবং

clearImmediate পাশাপাশি ব্যবহারকারী কোড উপলব্ধ। আপনি যদি এই গ্লোবালগুলির উপর নির্ভর করে এমন একটি বিদ্যমান নোড.জেএস প্রকল্প চালাচ্ছেন তবে এটি সহায়তা করে, কারণ আপনার আর ব্যবহার করার দরকার নেই --unstable-node-globals এগুলি প্রকাশ করতে পতাকা, যেহেতু তারা এখন সর্বদা সর্বত্র উপলব্ধ।

ডেনো ভি 2.3 এ, আমরা স্থানীয় এনপিএম প্যাকেজগুলি ব্যবহার করার একটি উপায় চালু করেছি। আমরা এই সমস্যাটি সম্পর্কে প্রচুর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি, তবে আপনারা কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন patch বিকল্পটি সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারে npm patch ।

বিকল্পটির নামকরণ করা হয়েছে links (আরও ভাল প্রতিফলিত করতে npm link সমতুল্য কার্যকারিতা)। ব্যবহার করার সময় আপনি একটি অবমূল্যায়ন সতর্কতা পাবেন patch পরিবর্তে বিকল্প links ।

ডেনো.জসন + "links": ( - "patch": ( "../cowsay" )

ভবিষ্যতে আমরা সমর্থন করতে পারি npm patch বাক্সের বাইরে সমতুল্য কার্যকারিতা। আপনি যদি এই সরঞ্জামটির উপর নির্ভর করেন,

আমাদের জানান।

আমরা আবার নোড.জেএস এপিআইয়ের জন্য সমর্থন উন্নত করেছি। আপনি নীচের তালিকায় ডুব দিতে পারেন এমন অসংখ্য সংযোজন এবং ফিক্সগুলি বাদ দিয়ে, হাইলাইটটি হ’ল সমর্থন glob এপিআইপাশাপাশি মডিউলগুলির জন্য 95% এরও বেশি সামঞ্জস্যতা অর্জন করা node:buffer ,

node:events , node:querystring , node:quic এবং node:wasm ।

আমরা মডিউলগুলিতে ফোকাস সহ পরবর্তী প্রকাশে এই সামঞ্জস্যতা সংখ্যাগুলি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছি node:crypto , node:http , node:tls , node:worker

এবং node:zlib ।

অতিরিক্তভাবে, ডেনো 2.4 ব্যবহার করবে @types/node সংস্করণ 22.15.14 ডিফল্টরূপে টাইপ করুন যখন টাইপ করুন।

অবশেষে, নোড.জেএস এপিআই ফিক্সগুলির সম্পূর্ণ তালিকা এখানে:

ডেনো এলএসপি সহ অসংখ্য উন্নতি পেয়েছে:

fetch এখন ইউনিক্স এবং ভিএসক সকেটের উপর দিয়ে কাজ করে – এর উদাহরণ তৈরি করুন

Deno.HttpClient একটি যথাযথ সঙ্গে proxy বিকল্প:

Fetech.ts const client = Deno . createHttpClient ( proxy : transport : "unix" , path : "/path/to/unix.sock" , , proxy : transport : "vsock" , cid : 2 , port : 80 , , ) ; await fetch ( "http://localhost/ping" , client ) ;

deno serve এখন সমর্থন onListen() কলব্যাকস:

সার্ভার.টিএস export default fetch ( req ) return new Response ( "Hello world!" ) ; , onListen ( addr ) console . log ( ` 😎 Hello world server started on $ addr . hostname : $ addr . port ` , ) ; , satisfies Deno . ServeDefaultExport ;

$ deno serve server.ts 😎 Hello world server started on 0.0.0.0:8000

জুপিটার কার্নেলগুলির সাথে আরও ভাল পরিচালনা deno jupyter ::

# Give kernel an explicit name $ deno jupyter --install --name="deno_kernel" ✅ Deno kernelspec installed successfully at /Jupyter/kernels/deno_kernel. # Don't overwrite existing kernel by mistake $ deno jupyter --install --name="deno_kernel" error: Deno kernel already exists at /Jupyter/kernels/deno_kernel, run again with `--force` to overwrite it # Give a display name to the kernel deno jupyter --install --display="Deno 2.4 kernel" # Now you will see "Deno 2.4 kernel" in the kernel selector UI

লিন্ট প্লাগইনগুলি এখন মন্তব্যগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে

আমার-প্লাগইন.টিএস export default { name : "my-lint-plugin" , rules : { "my-lint-rule" : { create ( context ) return Program ( node ) console . log ( "Top level comments" , node . comments ) ; , FunctionDeclaration ( node ) const all = ctx . sourceCode . getAllComments ( ) ; const before = ctx . sourceCode . getCommentsBefore ( node ) ; const after = ctx . sourceCode . getCommentsAfter ( node ) ; const inside = ctx . sourceCode . getCommentsInside ( node ) ; console . log ( program , all , before , after , inside ) ; , ; , } , } , } satisfies Deno . lint . Plugin ;

deno bench এবং deno coverage টেবিলগুলি এখন মার্কডাউন সামঞ্জস্যপূর্ণ

আপনি এখন যথাযথ রেন্ডারিং সহ তাদের মার্কডাউন ডকুমেন্টগুলিতে সরাসরি অনুলিপি করতে পারেন

# Before ----------------------------------- File | Branch % | Line % | ----------------------------------- parser.ts | 87.1 | 86.4 | tokenizer.ts | 80.0 | 92.3 | ----------------------------------- All files | 86.1 | 87.4 | ----------------------------------- # After | File | Branch % | Line % | | ------------ | -------- | ------ | | parser.ts | 87.1 | 86.4 | | tokenizer.ts | 80.0 | 92.3 | | All files | 86.1 | 87.4 |

সিটিআরএল+ক্লোজের জন্য শুনছি ( SIGHUP ) এখন উইন্ডোতে সঠিকভাবে কাজ করে

সিগন্যাল.টিএস Deno . addSignalListener ( "SIGHUP" , ( ) => console . log ( "Got SIGHUP" ) ; ) ;

আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের সাহায্য ছাড়া ডেনো তৈরি করতে পারিনি! আমাদের সম্প্রদায়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কিনা ডিসকর্ড সার্ভার বা বাগ রিপোর্টআমরা আপনার সমর্থনের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষত, আমরা নিম্নলিখিত লোকদের ডেনো ২.৪: 林炳权, আন্দ্রে লিমা, অ্যান্ডি ভু, আশের গোমেজ, বয় লিলজর্ড-ননিগার্ড, ক্রিসন সোভেনসন, সেন্টারল+ডি ডেলম্যাসিড আর, ডেভিড ইমানুয়েলস, এডিলস প্যাটিজুয়ানা, এডিলস প্যাটিজুয়ানা, এডিলি প্যাটিজুয়ান, এডিলি-সানগান, এডিলি-সানগান, এডিলি-স্যাফ, এদের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই ব্রোন্ডার, জ্যানোশ রিবেসেল, জ্যাস্পারভেনসভেল্ড, জেফ হাইকিন, জোন আলেকসিস, কেন্টা মরিউচি, কিংসওয়ার্ড, লরেন্স রো, লিনো লে ভ্যান, লংগিনান, মার্শাল ওয়াকার, মিকায়ুরঙ্কর, নানা 4 গন্ট, রমিনচ, নিকোলাস বার্লেটে, স্কট, স্কট, স্কট, স্কট, টিমোথি জে অ্যাভেনি, ইউডি 2, ভোলকার শ্লেচট এবং জিনো।

আপনি কি ডেনো অবদানকারীদের পদে যোগ দিতে চান? আমাদের অবদান ডক্স এখানে দেখুন, এবং আমরা আপনাকে পরের বার তালিকায় দেখতে পাব।

বিশ্বাস করুন বা না করুন, উপরে তালিকাভুক্ত পরিবর্তনগুলি এখনও আপনাকে ২.৪ -তে আরও ভাল কিছু বলবে না। আপনি দেখতে পারেন গিটহাবের ডেনো ২.৪ এ একীভূত পুলের অনুরোধগুলির সম্পূর্ণ তালিকা।

আমাদের ২.৪ রিলিজটি ধরার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, এবং আমরা আশা করি আপনি ডেনোর সাথে বিল্ডিং পছন্দ করেন!