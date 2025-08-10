ডেপুটিগুলি চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে প্রোফাইল সাধারণ আইন

স্বীকৃতি দিয়ে যে সংগঠিত অপরাধের মোডাস অপারেন্ডি চাঁদাবাজি বিভিন্ন পদ্ধতি “অপ্রতিরোধ্যভাবে আদর্শকে ছাড়িয়ে যায়”, দ্য চেম্বার অফ ডেপুটি এটি এমন একটি সাধারণ আইন তৈরি করার চেষ্টা করে যা লড়াইয়ের জন্য অপরাধকে একত্রিত করে, সিস্টেমেটিজ করে এবং অনুমোদন দেয়।
মতামতটিতে মঙ্গলবার সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত সাংবিধানিক পয়েন্ট কমিশন এটি স্বীকৃত যে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে এক ধরণের চাঁদাবাজি ব্যবহার করা হয়।
“সংগঠিত অপরাধ এমনকি তাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোর করার অভিপ্রায় নিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের হুমকি দিয়েছে; এইভাবে তারা রাজ্যের দায়িত্বে থাকা জনসেবাগুলির সুবিধা গ্রহণের অন্যান্য অবৈধ আচরণের উপলব্ধির জন্য একটি উপায় হিসাবে চাঁদাবাজি ব্যবহার করে” “ডিক্রি প্রকল্পে বর্ণিত হয়।
আগামী সেপ্টেম্বরে অনুমোদিত হবে এমন সাংবিধানিক পরিবর্তনটি চেয়েছে যে ইউনিয়নের কংগ্রেস এই সাধারণ আইনটি একত্রিত ও চিন্তাভাবনা করার জন্য জারি করেছে চাঁদাবাজি ফৌজদারি প্রকারতাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলি, সংযুক্ত অপরাধ এবং তাদের নিষেধাজ্ঞাগুলি।
এবং এটি বর্ণিত হয়েছে, সেই নথিতে, মাধ্যমিক আইন যে সুযোগটি অবশ্যই থাকতে হবে, যা সাংবিধানিক সংস্কার প্রচারের পরে ছয় মাসের মধ্যে তৈরি করা হবে।
সাধারণ আইন
প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন যে এই আইনগুলি যে সত্তাগুলি পুনরায় শুরু করতে হবে তা অবশ্যই শিকার, অসন্তুষ্ট এবং সাক্ষীদের কার্যকর যত্নের প্রতিরোধ, গবেষণা এবং প্রক্রিয়াগুলির চাঁদাবাজি এবং সাধারণ উদ্দেশ্যগুলির উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি থাকবে।
প্রসিকিউটরদের দ্বারা গণনা করার আগে অভিযোগগুলি থেকে পরিসংখ্যান অনুসারে জাতীয় জনসাধারণের সুরক্ষা ব্যবস্থার নির্বাহী সচিবালয় (এসইএসএনএসপি), 2022, 2023 এবং 2024 11,039, 10,950 এবং 10,804 চাঁদাবাজির শিকার, যথাক্রমে নিবন্ধিত হয়েছিল।
“চাঁদাবাজির অপরাধের ঘটনাগুলি এত তীব্রতার বিষয় যে 2018 সালে দৈনিক গড় 18.89 চাঁদাবাজি রেকর্ড করা হয়েছিল, যখন 2025 সালের জানুয়ারিতে দৈনিক গড় 29.77 রেকর্ড করা হয়েছিল, যা মাত্র ছয় বছরে 57.62% বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে,” এটি নথিতে প্রয়োজন।
এটি বিশদ যে এই অপরাধটি “ট্রান্সভার্স উপায়ে” প্রভাবিত করে, কারণ দেশপ্রেমিক ক্ষতি উত্পন্ন করে, শারীরিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অখণ্ডতা লঙ্ঘন করে পৃথক এবং সামাজিক স্তরে বিভিন্ন আইনী সম্পদ এবং মানবাধিকার সম্পর্কে। এবং এটি স্বীকৃত “এমনকি, বহুবার এটি ঝুঁকিতে বা স্বাধীনতা এবং জীবন হারিয়ে যায়” “
এটি কারণগুলির প্রকাশের মধ্যে শেষ হয়েছে যে, সুতরাং, চাঁদাবাজির নেতিবাচক সিকোলেটগুলি যতক্ষণ না তারা ব্যক্তিগত heritage তিহ্য, জাতীয় অর্থনীতি, শান্তি এবং ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অখণ্ডতার ক্ষতি করে ততক্ষণ একাধিক।
চাঁদাবাজি মোড
মতামত ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড অপরাধের বিরুদ্ধে গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ এই অপরাধের যে পদ্ধতিগুলি ঘটে তা উল্লেখ করার জন্য: যখন চাঁদাবাজি ব্যক্তিগতভাবে হুমকি সম্পাদনের জন্য উপস্থাপিত হয় তখন সরাসরি চাঁদাবাজি; যখন চাঁদাবাজি টেলিফোন হয় বা মধ্যস্থতাকারী বা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে পরোক্ষ।
“হুমকির প্রকৃতি সম্পর্কে, ব্ল্যাকমেইল একটি ব্যবসায়ের ধ্বংস, শিকারের খ্যাতি, সহিংসতা, নিজের মৃত্যু বা পরিবার ইত্যাদির বিষয়ে বিবেচনা করে এটি তালিকাভুক্ত।
“তেমনিভাবে, অর্থ প্রদানের পদ্ধতিগুলি নগদ, আমানত, খাদ্য, পণ্য, পরিষেবা এবং অনুগ্রহ এমনকি এমনকি যৌন অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও সরাসরি মহিলাদের প্রভাবিত করে” “
হাই -ইমপ্যাক্ট অপরাধ
বলা হয়েছে চাঁদাবাজি একটি উচ্চ -অপরাধমূলক অপরাধ এবং এখনও পর্যন্ত প্রতিরোধ এবং তাদের লড়াই সমস্ত সরকারী আদেশে অপর্যাপ্ত।
এটা বিস্তারিত “চাঁদাবাজি বারবারে সংগঠিত অপরাধের একটি মোডাস অপারেন্ডি হিসাবে যথেষ্ট অর্থনৈতিক আয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার কারণগুলি এই ক্ষেত্রে, এর প্রভাবগুলি কেবল তার ক্ষতিগ্রস্থদের দ্বারা পৃথকভাবে বিরক্তিজনক নয়, যেহেতু এটি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং খাতগুলিতে প্রসারিত হয়, যখন এটি সংস্থাগুলি, ব্যবসায়িক এবং প্রবেশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি নির্ধারণ করে।
রোগ নির্ণয় ডিক্রি প্রকল্প ভাগের স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে কোনও ইউনিফাইড ফৌজদারি নীতি নেই “দেশে অন্যতম ঘটনা ও তীব্র অপরাধমূলক আচরণ হওয়া সত্ত্বেও দেশব্যাপী চাঁদাবাজি অপরাধের তীব্রতা এবং কেবল শাস্তিযোগ্যতার বিষয়ে।”
এটিও স্বীকার করা হয় যে বর্তমান রাষ্ট্রীয় আইনগুলির কোনওটিতেই কার্যকরভাবে এই অপরাধের জটিলতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সরঞ্জাম নেই।
67% সাফল্য
মতামত অনুসারে যে পরিসংখ্যানগুলি ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে এটি একটি হাইলাইট করে যা চাঁদাবিদদের যে 10 টি অপরাধের মধ্যে প্রায় 7 টির মধ্যে প্রায় 7 টিতে তাদের উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধি করে তখন তাদের যে সাফল্যের ডিগ্রি রয়েছে তা চিত্রিত করে।
উপরোক্ত কারণ 67 67 % ক্ষেত্রে, অনুরোধ করা হয়েছিল।
২০২৩ টি পরিসংখ্যান উল্লেখ করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে সেই বছরে ১.৩ মিলিয়ন সংস্থা কিছু অপরাধের শিকার হয়েছিল। এর অর্থ হ’ল ২ 27। দেশের অর্থনৈতিক ইউনিটগুলির ২ % ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।
“সবচেয়ে ঘন ঘন অপরাধ ছিল চাঁদাবাজি, 10 হাজার অর্থনৈতিক ইউনিট প্রতি 1, 562 এর ফৌজদারি প্রবণতা হার সহ। একই বছরে, 4.9 মিলিয়ন চাঁদাবাজি অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, যা 100,000 বাসিন্দার প্রতি 5, 213 চাঁদাবাজি হারের প্রতিনিধিত্ব করে”
“১৮ টি ফেডারটিভ সত্তায়, অর্থনৈতিক ইউনিটগুলির বিরুদ্ধে সর্বাধিক ঘন অপরাধ ছিল চাঁদাবাজি।
প্রস্তাবিত যে অর্থনৈতিক ইউনিটগুলিতে নিরাপত্তাহীনতা এবং অপরাধের ফলে মোট ব্যয় প্রচুর পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব করে 124.3 বিলিয়ন পেসো (মোট দেশীয় পণ্যের 0.51 %)।
এবং 2023 সালে সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং ক্ষতির জন্য ব্যয় করার ফলে অপরাধের গড় ব্যয় ছিল, 54, 451 পেসো প্রতি অর্থনৈতিক ইউনিট।
90.3% ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ বা তদন্ত ফোল্ডার খোলা হয়নি।
