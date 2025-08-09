ডেপুটি বলেছেন যে তিনি অটিস্টিক এবং স্থগিতাদেশ এড়াতে কী ঘটছে তা তিনি বুঝতে পারেন নি

মার্কোস পোলন (পিএল-এমএস) বলেছেন যে মার্সেল ভ্যান হ্যাটেম তার সাথে পরিচালনা পর্ষদে বসেছিলেন কী করবেন সে সম্পর্কে তাকে গাইড করতে
নীতিশাস্ত্র কাউন্সিল দ্বারা এবং সংসদ সদস্যদের তালিকায় যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যটি ৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ফেডারেল চেম্বারের কাজকে আটকাতে পারে, তার জন্য স্থগিত করা যেতে পারে, ডেপুটি মার্কোস পোলন (পিএল-এসসি) সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন, তাই তিনি অটিস্টিক ছিলেন, যখন তিনি ছিলেন তখন তিনি কী ঘটেছিল, প্রজাতন্ত্রের সভাপতিত্ব করেছিলেন, Hugo
পোলন এবং ডেপুটি মার্সেল ভ্যান হ্যাটেম (নভো-আরএস) সর্বশেষ সংসদ সদস্য ছিলেন যে এই মুহুর্তে জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মোত্তা কাজটি শুরু করার জন্য তাদের ভূমিকা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন।
“তারা বলছেন যে তিনি (মার্সেল ভ্যান হাটেম) হুগো মোটা চেয়ারে বসেছিলেন এবং তিনি আমাকে সেখানে থাকতে উত্সাহিত করেছিলেন। এটি একটি মিথ্যা। চিত্রগুলি দেখুন। আমি অটিস্টিক এবং আমি বুঝতে পারি নি যে এই মুহুর্তে সেখানে কী ঘটছে,” পোলন যুক্তি দিয়েছিলেন।
@মার্সেলভানহ্যাটেম আমাকে থাকার জন্য দায়ী করা যায় না
সমর্থিত! pic.twitter.com/kfmliqcnlw
– মার্কোস পোলন (@পলোনমার্কোস) আগস্ট 8, 2025
ভিডিওটি আগের মুহুর্ত থেকে একটি অংশ নিয়ে আসে যখন সে তার সহকর্মীকে বলে: “আমি বুঝতে পারি না। আমি বাইরে যাচ্ছি না।”
পোলনের সংস্করণ অনুসারে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি মার্সেল ভ্যান হ্যাটেমকে তাঁর সাথে গাইড করার জন্য তাঁর সাথে যেতে বলেছিলেন।
“এবং আমি হুগো মোটা চেয়ারে বসেছিলাম এবং তিনি আমার পাশে বসেছিলেন কারণ তিনি আমার বিশ্বাসী একজন।
পোলনের মতে, “অটিস্টিক সমর্থন করার জন্য একজন ব্যক্তি হিসাবে মার্সেল ছিলেন।” তবুও, ডেপুটি স্বীকার করেছেন যে 8 জানুয়ারীর স্ক্যামারদের সাধারণ ক্ষমা নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া ছাড়াই স্থানটি খালি না করার একটি চুক্তি ছিল।
“বেশ কয়েকবার, আমি যে ভিডিওটি তৈরি করেছি তা থেকে আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি বুঝতে পারছিলাম না এবং কেবল চলে যাব, এবং এটি খুব স্পষ্ট করে দিয়েছি, আমি কেবল তখনই চলে যাব যখন আমরা 8 ই জানুয়ারির ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে ইতিবাচক উত্তর পেয়েছিলাম,” তিনি বলেছিলেন।
হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের সভাপতি হুগো মোত্তা (রিপাবলিকানস-পিবি) মার্কোস পোলন এবং মার্সেল ভ্যান হাটেমের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত ম্যান্ডেট স্থগিতের শাস্তি এবং দূতদের জন্য জুলিয়া জানাট্ট (পিএল-এসসি) ডেপুটিদের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত ম্যান্ডেট স্থগিতের শাস্তি নির্দেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ডেপুটি ক্যামিলা জারা (পিটি-এমএস) এর স্থগিতাদেশের বিশ্লেষণও থাকবে। পেটিস্টার সাথে সম্পর্কিত, যদিও নামটি বোর্ডের বাধার প্রতিনিধিত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়, এস্তাদো তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর মামলাটি পৃথক উপস্থাপনায় বিশ্লেষণে রয়েছে, কারণ এটি একটি স্বতন্ত্র পর্ব।
এই মামলাগুলি ছাড়াও, অন্যান্য সংসদ সদস্য যারা এই পদক্ষেপে অংশ নিয়েছিলেন তারা এথিক্স কাউন্সিলের লক্ষ্য হবেন, তবে এস্তাদো এটিতে দেখা গেছে যে তাদের কেবল একটি সতর্কতা পাওয়া উচিত।