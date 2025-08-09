You are Here
ডেবিউট্যান্ট হাসান প্রথম ওয়ানডে পাক তুলে

ত্রিনিদাদ:

হাসান নওয়াজ, যিনি পাকিস্তানের ওয়ানডে ক্যাপ 254 হয়েছিলেন, তিনি হুসেন তালাতের সাথে মিলিত হন, যিনি ছয় বছর পরে ওয়ানডে ফিরে এসেছিলেন, অপরাজিত 104 রানের ষষ্ঠ উইকেটের স্ট্যান্ডের জন্য দর্শকদের ব্রায়ান লারা কাইন্টে থ্রি ম্যাচের সিরিজের উদ্বোধনী ওইডিতে সাতটি বলের সাথে সাতটি বলের সাথে 281 রানের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য।

ম্যাচের খেলোয়াড় হাসান (Not৩ নয়, 5x4s, 3x6s) 30.4 ওভারে পাকিস্তানের 158-4 এর সাথে লড়াইয়ে প্রবেশ করেছিল, হুসেন (41 আউট, 4x4s, 1×6) 38 তম ওভারে বোর্ডে 180 রান নিয়ে ক্রিজে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

এই দুজনে পাকিস্তানকে ৪০ ওভারে ২০৯-৫ এ নিয়ে ২ overs রান করে ২ runs রান সংগ্রহ করে ম্যাচ-বিজয়ী স্ট্যান্ডের জন্য সুর তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী 8.5 ওভারে তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আউট করতে পাঁচটি চার এবং তিনটি ছক্কা ব্লিট করে।

তাড়া করার শুরুতে, পাকিস্তান শুরুর দিকে সাইম আইয়ুবকে হারিয়েছিল তবে মোহাম্মদ রিজওয়ানের ৫৫ এবং ৪০ রানের স্ট্যান্ডগুলি যথাক্রমে বাবর আজম এবং সালমান আলী আঘা (২৩, ২ B বি, 3x4s) এর সাথে ইনিংসটি অক্ষত রেখেছিল। দ্বিতীয় উইকেটের জন্য আবদুল্লাহ শফিকের (২৯, ৩৩ বি, ২x4s, 1×6) সাথে 47 রানের স্ট্যান্ড ভাগ করে নেওয়া বাবর, যিনি 64৪ বলে 47৪ বলের 47 রান করেছিলেন।

রিজওয়ানের ১th তম ওয়ানডে হাফ শতাব্দীর (৫৩, 69 বি, 4x4s) 38 তম ওভারে শামার জোসেফের পিন-ফোর আগে পিনড লেগ পাওয়ার আগে 25.2 ওভারে ক্রিজে থাকার কারণে সফল তাড়া স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে জোসেফ দুটি উইকেট তুলেছিলেন, রোস্টন চেজ, গুডাকেশ মোটি এবং জেডেন সিলস প্রত্যেকে একটি বাটা বরখাস্ত করেছেন।

এর আগে, শাহিন শাহ আফ্রিদি (৮-০-৫১-৪) এবং নাসিম শাহ (৮-০-৫৫-৩) এর পেস জুটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের শেষ অংশে অভিনয় করেছিলেন 7-106 এর সম্মিলিত পরিসংখ্যানের সাথে শেষ করার জন্য তারা 41.1 ওভারে 49 ওভারে 410 ওভারে 200-4 থেকে পিছলে যায়।

6-৮০ ধসের ফলে নাসিম ও শাহিনের জ্বলজ্বল পেস জুটি দ্বারা অর্কেস্ট্রেট করা হয়েছিল কারণ তারা এই পর্যায়ে প্রত্যেককে তিনটি উইকেট ভাগ করে নিয়েছিল এবং প্রাক্তন দুটি পিন-পয়েন্ট ইয়র্কারকে শেষ দুটি উইকেট নেওয়ার জন্য।

এই সন্ধ্যার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসটি ওপেন ব্যাটার ইভিন লুইস (60, 62 বি, 5x4s, 3x6s), অধিনায়ক হোপ (55, 77 বি, 4x4s) এবং নং 6 ব্যাটার হোপ (53 বি, 54 বি, 4x4s, 2×6 এস), এ 330-এর সাথে কার্টে-বি ব্যাটার-বিট-বিট-বিট-বিট-বিট-বিট-এর সাথে শিরোনামে ছিল।

শেষের দিকে মোটি 18-বল 31 এর সাথে তিনটি চার এবং দুটি ছক্কা নিয়ে অবদান রেখেছিল। শাহিন পাকিস্তানের হয়ে প্রথম ওভার মাথার ত্বকে পৌঁছে দেওয়ার পরে, লুইস এবং কার্টি 77 77 রানের স্ট্যান্ডের সাথে স্বাগতিকদের পক্ষে কার্যনির্বাহী স্থায়িত্ব করেছিলেন, যখন স্বাগতিকদের দ্বিতীয় অর্ধশতক স্ট্যান্ড (৮৯ বলের বাইরে ৮৯) পঞ্চম উইকেটের প্রত্যাশার মধ্যে এসেছিল।

পেস জুটি ছাড়াও সালমান আলী আঘার স্পিন ত্রয়ী, সাইম আইয়ুব এবং সুফিয়ান মোউকিম তাদের 10 ওভার কোটা বোলিং করে প্রতিটি মাথার ত্বকে তুলেছিল এবং 3-144 এর সম্মিলিত চিত্রগুলি ফিরিয়ে দিয়েছে।

সংক্ষেপে স্কোর:

ম্যাচ 1 এর 1: পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্রায়ান লারা ক্রিকেট একাডেমিতে তারোবায় পাঁচ উইকেটে পরাজিত করেছে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ 280 অল আউট, 49 ওভার (ইভিন লুইস 60, শাই হোপ 55, রোস্টন চেজ 53, গুডাকেশ মোটি 31, কেসি কার্টি 30, শেরফেন রাদারফোর্ড 10; শাহেন শাহ আফ্রিদি 4-51, নাসিম শাহ 3-55)

পাকিস্তান ২৮৪-৫, ৪৯ ওভার (হাসান নওয়াজ 63৩ আউট, মোহাম্মদ রিজওয়ান ৫৩, বাবর আজম ৪ ,, হুসেন তালাত ৪১ নট আউট, আবদুল্লাহ শফিক ২৯, সালমান আলী আঘা ২৩; শামার জোসেফ ২-65৫)

