ডেভিডোর প্রয়াত পুত্র ইফানিয়ি চভিডোমিয়ামি ২০১২ এ ওবো ফ্লান্টস বিশেষভাবে কাফলিঙ্কস তৈরি করেছেন বলে সম্মানিত

- ফ্লোরিডার মিয়ামিতে ডেভিডো এবং চিয়োমার সাদা বিবাহের আরাধ্য মুহুর্তগুলি উদ্ভূত হয়েছে
- ইভেন্টটির অন্যতম প্রধান বিষয় হ’ল ডেভিডো কীভাবে তাঁর প্রয়াত পুত্র, ইফানিয়ি অ্যাডেকেকে সম্মান করলেন
- ডেভিডো দেরিতে ইফানিয়ির ছবি খোদাই করা একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা কাফলিংক ভাগ করেছেন
ডেভিডো নামে সুপরিচিত আফ্রোবিটস তারকা ডেভিডো অ্যাডেলিক, ফ্লোরিডার মিয়ামির চিওমা, ওরফে শেফ চি -র তার সাদা বিবাহের সময় তাঁর প্রয়াত পুত্র ইফানিয়ি অ্যাডেলিকে কীভাবে সম্মানিত করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি হৃদয়কে উষ্ণ করেছিলেন।
বৈধ.এনজি রিপোর্ট করেছেন যে ডেভিডো এবং চিয়োমা 10 আগস্ট রবিবার তাদের সাদা বিবাহ করেছিলেন, পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত একটি দুর্দান্ত ইভেন্টে।
নাইজেরিয়ান পুরষ্কারপ্রাপ্ত শিল্পী তার স্ত্রী চিয়োমাকে লোগোসের একটি traditional তিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে বিয়ে করার এক বছর পরে হোয়াইট ওয়েডিং এসেছে।
তাঁর সাদা বিবাহকে বিশেষ এবং স্মরণীয় করে তুলতে ডেভিডো ইভেন্টে তাঁর প্রয়াত ছেলের ক্রেস্ট ছবি সহ কাফলিংক ব্যবহার করেছিলেন।
তিনি গর্বের সাথে তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় একটি পোস্টে কাফলিঙ্কগুলি প্রদর্শন করেছিলেন।
আইসল্যান্ডে ওটটোলার অংশ নেওয়ার 72 ঘন্টা পরে ডেভিডোর বিয়ের জন্য ডাঙ্গোটের মতো ভিডিও মিয়ামি পৌঁছেছে
পুলিশ জানিয়েছে, ইফানিয়ি, যিনি ডেভিডো এবং চিয়োমার প্রথম সন্তান ছিলেন, তিনি ২০২২ সালে গায়কীর বাড়ির সুইমিং পুলে একটি আপাত ডুবে যাওয়ার পরে মারা যান।
গায়কটি তার ছেলে ইফানিয়ি মারা যাওয়ার সময় লাগোসের বাসায় ছিলেন না।
ইফানিয়ির মৃত্যু ডেভিডো এবং চিওমাকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি দেয়। যদিও ডিএমডাব্লু লেবেল বস তখন থেকে অনলাইনে ফিরে এসেছেন, চিওমা তার পুত্রকে হারানোর প্রায় তিন বছর পরেও তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় ফিরে আসেনি।
ডেভিডোর ছেলের মৃত্যু কয়েকদিন ধরে নাইজেরিয়ার সামাজিক স্থানকে কাঁপিয়েছিল, যেমন গায়কের সহকর্মী, ভক্ত এবং অনুসারীরা তাঁর এবং তার পরিবারের সাথে শোক প্রকাশ করেছিলেন।
ডেভিডো রকিং কফলিংকগুলির ছবিটি ইফানিয়ির ছবি সহ নীচে রয়েছে:
ডেভিডো দেরী পুত্রকে সম্মান করার সাথে সাথে ভক্তরা প্রতিক্রিয়া জানায়
বৈধ.এনজি কিছু ক্যাপচার প্রতিক্রিয়ানীচে সেগুলি পড়ুন:
জেন্টলহার্ট 833 বলেছেন:
“তাঁর পুত্রকে এই বিশেষ দিনটি ভাগ করে নেওয়ার কী সুন্দর উপায় তাঁর আত্মা। তাঁর আত্মা অবশ্যই তাদের সাথে হাসছে এবং উদযাপন করছে you আপনাকে সর্বদা আনন্দ, ভালবাসা এবং আশীর্বাদ কামনা করে।”
ডেভিডো, চিওমা তাদের জীবন সম্পর্কে 14 টি মজাদার প্রশ্নে জড়িত: “কে পোশাক পরতে বেশি সময় নেয়?”
__ শেরিফ 77 মন্তব্য করেছেন:
“ইফানিয়িকে সর্বদা স্মরণ করা হবে যে ছেলেটিকে খুব সূক্ষ্ম অ্যাবেগ।”
প্রেসহাই_এক্সকোটজ_30 লিখেছেন:
“এমনকি আমিও নেভা ভুলে যাবেন, সেই ছেলেটি আমাদের স্মৃতি গ্যাভ করে।”
উদোক্যালেক্সান্ডার মন্তব্য করেছেন:
“মৃত্যু ভাল না ওহ .. এই ছেলেটি এই জীবনে খুব মিস করে তবে God শ্বর সবচেয়ে ভাল জানেন।”
ওয়েটলোসপ্রডাক্টস 9 জেএ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে:
“ই বোঝার জন্য তবে আমরা কে কে God শ্বরকে প্রশ্ন করব। এটি ভাল” “
কেলিলুসি 04 প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে:
“প্রিয় ইফি কি অনুমান করুন ??? ….. …..
সোনিয়াকি_এন লিখেছেন:
“তিনি সত্যিই ইফানিয়িকে ভালবাসতেন আমি আনন্দিত যে তিনি যমজ সন্তান পেয়েছেন।”
দিনমা_ সুরক্ষা সাধারণ:
“আমার মনে আছে আমি খবরটি শুনে চোখে চিৎকার করেছিলাম! আমি প্রার্থনা করেছিলাম এবং আশা করি তিনি ঘুম থেকে উঠবেন তবে চ্যাম্প ইতিমধ্যে তাদের সাথে স্বর্গদূতদের সাথে গান করছিল।”
ডেভিডো শরীরের উপর স্ত্রীর নাম “চিওমা” এর স্থায়ী ট্যাটু প্রদর্শন করে, ভক্তরা প্রতিক্রিয়া জানায়: “শা স্টে ওয়ান প্লেস”
ডেভিডো চিয়োমার নামের উলকি পান
বৈধ.এনজি আরও জানিয়েছে যে ডেভিডো তার ধড়ের উপর চিয়োমার নামের স্থায়ী ট্যাটু আঁকেন। গায়কদের লজিস্টিক ম্যানেজার, ইস্রিয়াল ডিএমডাব্লু দ্বারা ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।
অনলাইনে ভাগ করা ভিডিওতে, ডেভিডোকে তার পেটের পাশের উলকিটি প্রকাশ করার জন্য তার শার্টটি উত্থাপন করতে দেখা গেছে যা প্রকাশ্যে “চিয়োমা” নামটি প্রদর্শিত হয়েছিল।
মনোযোগ দিন: ঠিক ঠিক বাছাই করা খবরটি দেখুন আপনার জন্য ➡ সন্ধান করুন “আপনার জন্য প্রস্তাবিত” হোম পেজে ব্লক করুন এবং উপভোগ করুন!
সূত্র: বৈধ.এনজি