ডেভিডো এবং চিয়োমার বিবাহের আমন্ত্রণ পৃষ্ঠের ঝলক, ভক্তরা পোশাকের কোডে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন: “এটি পছন্দ করুন”

নাইজেরিয়ার গায়ক ডেভিড অ্যাডেলিকে ওরফে ডেভিডো এবং তাঁর স্ত্রী চিওমা রোল্যান্ড অ্যাডেলিক তাদের বিয়ের প্রস্তুতির মধ্যে ইন্টারনেট গ্রহণ করেছেন।
যেমন পূর্বে রিপোর্ট বৈধ.এনজিএই দম্পতি রবিবার, 10 আগস্ট, 2025 এ খ্রিস্টান অনুষ্ঠানে গিঁট বাঁধতে চলেছেন।
মায়ামিতে এই বিবাহটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তারা দম্পতির প্রাক-বিবাহের প্রাক উত্সব এবং পর্দার আড়ালে থাকা মুহুর্তগুলির ট্যাবগুলি রাখার সাথে সাথে তাদের ফোনে ভক্ত এবং নেটিজেনদের উভয়ই আটকানো হয়েছে।
একটি সাম্প্রতিক ছবিটি লাভবার্ডের বিবাহের আমন্ত্রণ কার্ডের বিশদ দেখিয়ে ভাইরাল হয়েছে। চতুর্থটি কঠোরভাবে এক ব্যক্তিকে সামঞ্জস্য করে বলে জানিয়েছে যে অতিথিদের সাদা বা ক্রিমের পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছিল।
ডেভিডো এবং চিওমা বিবাহের ভেন্যু লুকিয়ে রাখবেন?
এছাড়াও ক্লোজার লুক প্রকাশ পেয়েছে যে ভেন্যু বিশদটি কার্ডে প্রকাশ করা হয়েছিল।
প্রতিবেদন অনুসারে, সমস্ত অতিথিরা তাদের হোটেল অবস্থানগুলি থেকে তাদের কব্জিবন্ধগুলি সহ একটি শাটল বাসে একটি পাস পাবেন যা তাদের সরাসরি ইভেন্টে স্থানান্তরিত করবে।
আইসল্যান্ডে ওটটোলার অংশ নেওয়ার 72 ঘন্টা পরে ডেভিডোর বিয়ের জন্য ডাঙ্গোটের মতো ভিডিও মিয়ামি পৌঁছেছে
দেখুন ছবি নীচে:
বৈধ.এনজি আরও জানিয়েছে যে নাইজেরিয়ান মিউজিক স্টার তার স্ত্রী চিয়োমার নামের স্থায়ী ট্যাটু পেয়েছিল কারণ এই দম্পতি আমেরিকার মিয়ামিতে তাদের সাদা বিবাহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।
ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে তাঁর সহযোগী ইস্রায়েল ডিএমডাব্লু দ্বারা এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে পুরষ্কারপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পীকে তার পেটের পাশের উলকি দেখানোর জন্য তার শার্টটি উত্থাপন করতে দেখা গেছে যা প্রকাশ্যে “চিয়োমা” নামটি প্রদর্শন করে।
মায়ামিতে হাভানা নাইট নামে অভিহিত তাদের প্রাক-বিবাহের পার্টিতে এক ঝলকানি উপস্থিত হওয়ার পরে এই খবরটি এসেছে।
গায়কটি এর আগে এপ্রিল মাসে জানিয়েছিলেন যে তাদের বিবাহ আগস্টে অনুষ্ঠিত হবে, যদিও আসল তারিখটি অজানা ছিল। এই দম্পতির সম্পর্ক সুখী মুহূর্ত এবং গুরুতর কষ্ট উভয়ই ভরা হয়েছে।
ডেভিডো, চিওমা তাদের জীবন সম্পর্কে 14 টি মজাদার প্রশ্নে জড়িত: “কে পোশাক পরতে বেশি সময় নেয়?”
নেটিজেনের কীভাবে চভিডো IV তে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল
বৈধ.এনজি নীচের প্রতিক্রিয়াগুলি সংকলন:
Jaschi_07 বলেছেন:
“নিশ্চিত করুন !!!!! এটি সেরা They তারা তাদের প্রিয়জনদের সাথে তাদের দিনটি উপভোগ করবে god শ্বর তাদের বিবাহকে মঙ্গল করুন” “
ওলানমা_কা বলেছেন:
“আসল গন্তব্য বিবাহ 😂😂”
De.bodyshaper বলেছেন:
“কোনও বাজেটের বিবাহ নেই !! 👏👏👏। এই শিটের স্তর রয়েছে 🙌❤”
মেডলিন_গর্জ বলেছেন:
“যখন তিনি মাস্টার পরিকল্পনাকারী তখন আমি ডেভিডোর বড় বোনের কাছ থেকে কম আশা করিনি। তাদের অভিনন্দন 😍😍”
ধন্য_মিকি বলেছেন:
“শে তাদের কথা বলে তিনি বলছেন যে তিনি অ্যাক্সেসযোগ্য? এমনকি অ্যাক্সেসযোগ্যরাও সাবী ভেন্যুও 😂😍😍😍😍😍 এটি পছন্দ করেন না।”
গ্যালারি_ বলেছেন:
“না যেভাবে তারা তাদের জন্য যেভাবে চায় না, বিয়ের জন্য আবী না উনা ????”
থেরাবিয়ানপা বলেছেন:
“আপনার অতিথিদের বিশেষত আপনার বিবাহের মতো একটি বড় দিনে আপনি যা চান তা জানাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ 🙌 স্পট অন 🙌”
ফ্যাব্রিক_মারচ্যান্ডাইজ বলেছেন:
“যেমনটি হওয়া উচিত, তারা গিয়ে বিয়ের পোশাক পরার আগে 😂😂
ডেভিডো শরীরের উপর স্ত্রীর নাম “চিওমা” এর স্থায়ী ট্যাটু প্রদর্শন করে, ভক্তরা প্রতিক্রিয়া জানায়: “শা স্টে ওয়ান প্লেস”
ফিনেস্তানিতা বলেছেন:
“ডেভিডো খুব অ্যাক্সেসযোগ্য, এখন আপনি কোনও উপযুক্ত বিয়ে করতে পারেন না 😂😂😂”
ধন্য_মিকি বলেছেন:
“এমনকি অ্যাক্সেসযোগ্যগুলিও ভেন্যুও সাবিও নয় 😂😂🔥 টুর 😂😂🔥”
অ্যাডা_চারলি বলেছেন:
“যেমনটি হওয়া উচিত কারণ আমি এবং আপনি কেন আমার বিবাহের জন্য ম্যাচিং রঙ পরতে যাই 😂😂😂😂😂”
