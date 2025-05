ডেভিডো এবং ব্রাইট চিমেজি অবশেষে লেগোসে মিলিত হন, ওবো তাকে শুভেচ্ছা জানাতে সিজদা করে: “সর্বাধিক শ্রদ্ধা”

নাইজেরিয়ার গায়ক ডেভিড অ্যাডেলিকে ওরফে ডেভিডো এবং কিংবদন্তি হাইলাইফ সংগীতশিল্পী, ব্রাইট চিমেজি অবশেষে লেগোসে দেখা করেছেন।

স্মরণ করুন যে ডেভিডো সম্প্রতি সংগীত আইকনে একটি কল রেখেছিলেন এবং উল্লেখ করেছেন যে ওমাহ লের সাথে তাঁর সাম্প্রতিক গানটি আপনার সাথে, ইংলিশ ট্র্যাকের কারণে ব্রাইট চিমেজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কল চলাকালীন, ওবিও হাইলাইফ স্টারের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

ডেভিডো এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কয়েকদিন পরে, তিনি ব্রাইট চিমেজিকে লাগোসকে স্বাগত জানিয়ে অ্যাকশন দিয়ে তাঁর কথা সমর্থন করেছিলেন। 30 বিজি বস তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে মুহুর্তে তিনি সংগীত প্রবীণকে স্বাগত জানিয়েছেন তার একটি ভিডিও ভাগ করে নিতে।

ক্লিপটিতে, ডেভিডো ব্যক্তিগতভাবে ব্রাইট চিমজির আগমনের প্রত্যাশায় বিল্ডিংয়ের প্রবেশের পাশে দাঁড়াতে বেরিয়েছিলেন। সংগীত আইকনটি ছদ্মবেশী গাড়ি থেকে নামার পরে, ডেভিডো তাকে শিলায় শুরু করলেন।

যাইহোক, ভিডিওটি থেকে সবচেয়ে বেশি যা দাঁড়িয়েছিল তা হ’ল ডেভিডো ব্রাইট চিমেজিকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন। প্রবীণ সংগীতজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 30 বিজি বস মাথা নত করেছিলেন।

ডেভিডো তখন হোটেলের অভ্যন্তরে হাইলাইফ মিউজিক আইকনটি নেতৃত্ব দিয়েছিল, যেখানে কর্মীরা তাঁর ভিআইপি অতিথির মতো আচরণ করার জন্য তাঁর সাথে ছিলেন। ওবো একটি ক্যাপশনের সাথে হৃদয়গ্রাহী ভিডিওটির সাথে ছিলেন যেখানে তিনি ব্রাইট চিমেজিকে তার বাবা হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

ডেভিডোর সাথে তার লিঙ্ক আপের জন্য লেগোসে ব্রাইট চিমজির আগমনের হৃদয়গ্রাহী ভিডিওটি অনেক ভক্তদের সাথে কথা বলেছিল। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্লিপটি দেখে এবং দুর্দান্ত হোস্ট হওয়ার জন্য ডেভিডোর প্রশংসা করেছেন:

“@ডেভিডো, your শ্বর আপনার দয়াটির জন্য চিরকালের জন্য আপনাকে মঙ্গল করুন Some কেউ কেউ কোনও স্বীকৃতি ছাড়াই দূরে সরে যেতে পারতেন We আমরা আপনাকে ভালবাসি ❤।”