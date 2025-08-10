You are Here
News

ডেভিডো মিয়ামি বিবাহের কাস্টম কাফলিঙ্কস সহ প্রয়াত পুত্র ইফানিয়িকে সম্মান জানায়

আফ্রোবিটস সংবেদনশীল ডেভিড অ্যাডেলিকে, যা ডেভিডো নামে পরিচিত, তাঁর মরহুম পুত্র ইফানিয়ি অ্যাডেলিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, তার বিয়ের দিন ছেলের চিত্র বহন করে বিশেষভাবে তৈরি করা কাফলিঙ্কগুলি পরে।

রবিবার, এই গায়ক তার ইনস্টাগ্রামের গল্পটি নিয়েছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে দীর্ঘকালীন প্রেম চিওমা রোল্যান্ডের কাছে তাঁর দুর্দান্ত সাদা বিবাহের সময় সংবেদনশীল আনুষাঙ্গিকটির একটি ছবি ভাগ করে নেওয়ার জন্য।

ডেইলি পোস্ট রিপোর্ট করেছে যে হোয়াইট ওয়েডিং 2024 সালে তাদের traditional তিহ্যবাহী অনুষ্ঠানটি অনুসরণ করেছিল এবং নাইজেরিয়ার ব্যবসা, রাজনৈতিক এবং বিনোদন চেনাশোনাগুলি থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে আকৃষ্ট করেছিল।

মিয়ামি উদযাপনটি অ্যাডেকুনেল গোল্ড, টেনি এবং জ্লাতান আইবাইল সহ বেশ কয়েকটি সংগীত তারকাও আকর্ষণ করেছিল, যারা এর আগে দম্পতির প্রাক-বিবাহের নৈশভোজে অংশ নিয়েছিল।

ইভেন্টটির বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বক্তব্য রেখে ডেভিডো প্রকাশ করেছিলেন যে অনুষ্ঠানের জন্য এক বিস্ময়কর $ 3.7 মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে।

“আমরা নগদ $ 3.7 মিলিয়ন ব্যয় করেছি। আমরা কী করছি তা আপনার জানা উচিত It’s এটি পাগল,” তিনি বলেছিলেন।



