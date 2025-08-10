You are Here
ডেভিড অ্যানস্লোটি বোটাফোগোর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন: ‘আমরা একটি ভাল ছন্দ রেখেছি’
ডেভিড অ্যানস্লোটি বোটাফোগোর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন: ‘আমরা একটি ভাল ছন্দ রেখেছি’

ছবি: স্পোর্ট নিউজ ওয়ার্ল্ড

বোটাফোগো ফোর্টালিজাকে ৪-০ ব্যবধানে ফেলে ক্যাসেলিওতে এবং এর সাথে এটি অস্থায়ীভাবে ব্রাসিলিরিওর জি -4 এ প্রবেশ করেছিল। ম্যাচের পরে, কোচ ডেভিড অ্যানস্লোটি তার দলের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে আলভিনিগ্রো কীভাবে তার সুযোগগুলি কাজে লাগাতে জানেন তা জানতেন।

-এটি সব। আমাদের মানসম্পন্ন সুযোগগুলি তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে, দূর থেকে কম লাথি মারতে হবে কারণ স্কোর করা আরও কঠিন এবং এই অঞ্চলের অভ্যন্তরে বলের সাথে আরও বেশি ব্যয় করার চেষ্টা করা আরও কঠিন, কারণ আমরা এই অঞ্চলে স্কোর করি। সেট বলটিও, একই খেলায় তিনটি গোলে সহায়তা করেছিল। কারণ যখন আমাদের কার্যকারিতা নিয়ে সমস্যা হয়, সেট বলটি লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। – তিনি ব্যাখ্যা।

এখনও ম্যাচের কথা বললে কোচ বলেছিলেন যে ম্যাচটি প্রথমার্ধে গুস্তাভো মাঞ্চার বহিষ্কার দ্বারা শর্তযুক্ত ছিল। এছাড়াও, তিনি দুটি খেলার সময় পারফরম্যান্সটি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

– লাল কার্ডের প্রথম দিকে খুব কন্ডিশনার খেলা। প্রথম পর্যায়ে, আমরা একটি সেট বলের একটি সেট স্কোর করতে সক্ষম হয়েছি, যা এটিও গুরুত্বপূর্ণ, তবে আমরা ভাল খেলিনি, আমরা ছন্দকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছি, এবং ফোর্টালিজা বিশ্বাস করতে শুরু করে। আমাদের গতি বাড়াতে হয়েছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা আরও ভাল শুরু করেছি এবং ফলাফলটি বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। তারপরে আমরা ভাল খেলেছি, যে খেলোয়াড়রা প্রবেশ করেছিল তারাও প্রদর্শন করতে চেয়েছিল এবং একটি ভাল গতি রেখেছিল। ফলাফলের জন্য খুশি, তবে আমরা লক্ষ্য নেব না বলেও আমাদের প্রতিরক্ষামূলক দৃ ity ়তা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ – তিনি বলেছিলেন।

কমান্ডার মারারালের অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন, যিনি আলভিনিগ্রোর পাঁচটি গোল করেছিলেন। তিনি মাঠে তাঁর কাজটি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

– মাঠে আজ সেরা ছিল মার্সাল। এটি প্রাপ্য কারণ এটি একজন পেশাদার যিনি সঙ্গীদের জন্য উদাহরণ। আমি ভেবেছিলাম যে তার জন্য ডানদিকে খেলা ডেভিডের চেয়ে কম জটিল হতে পারে, কারণ তার আরও অভিজ্ঞতা রয়েছে। ডেভিড বার্বোজার সাথে একটি বাম কেন্দ্র হিসাবে শেষ খেলাটি খেলেছেন, তাকে এই পদে চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, “তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। বোটাফোগো মঙ্গলবার, ১৯ H (ব্রাসেলিয়া সময়) এলডিইউতে প্রবেশের সময় লিবার্টাদোরসের ১ 16 রাউন্ডের জন্য মাঠে ফিরে আসেন।

