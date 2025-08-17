ডেভিড কোরেনসওয়েট সুপারম্যান খেলার আগে দুটি প্রিয় বাদ্যযন্ত্রে অভিনয় করেছিলেন

আমরা যখন গ্রীষ্মের চলচ্চিত্রের মৌসুমের শেষের দিকে পৌঁছে যাই, এটি স্পষ্ট যে ডিসি স্টুডিওগুলির নতুন ডিসিইউতে “সুপারম্যান” -তে প্রথম সিনেমাটিক এন্ট্রি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য একটি পরম হোম রান। ফিল্মের সমালোচনামূলক এবং বাণিজ্যিক সাফল্য 17 বছরের মধ্যে মার্ভেল স্টুডিওগুলির বিরুদ্ধে ডিসি তার প্রথম অবিসংবাদিত বিজয় দেয় এবং জেমস গানের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ২০১০ এর দশকের সময় কমিক বইয়ের চলচ্চিত্রের জন্য অশান্ত জলের মধ্যে তার সাফল্যের অনেক কৃতিত্ব গ্রহণ করে চলেছে, তবে সেই credit ণটির বেশিরভাগ অংশই চলচ্চিত্রের ব্রেকথ্রুথের নেতৃত্বের কোরেন্সের কাছে যেতে হবে।
32 বছর বয়সী ডেভিড কোরেনসওয়েট একজন জিলিয়ার্ড প্রশিক্ষিত অভিনেতা, যেমন কিংবদন্তি ক্রিস্টোফার রিভের মতো। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক রচনার মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলি “দ্য পলিটিকশিয়ান,” “হলিউড,” এবং “আমরা এই শহরটির মালিক।” ফিল্মের ক্রেডিট হিসাবে, ডিসিইউর ম্যান অফ স্টিল হিসাবে মামলা করার আগে তাঁর দুটি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ছিল “পার্ল” এবং “টুইস্টারস”। ফিল্ম এবং টেলিভিশনে তিনি ভেঙে যাওয়ার কয়েক বছর আগে, কোরেনসওয়েট নাটক এবং বাদ্যযন্ত্র সহ অভিনেতা হিসাবে তাঁর নৈপুণ্যকে পরিমার্জন করেছিলেন। তাঁর দুটি মঞ্চের ক্রেডিট হ’ল প্রিয় সংগীত যা ব্রডওয়ে স্টেজে আনা হয়েছে, পাশাপাশি প্রশংসিত চলচ্চিত্র অভিযোজনগুলির আকারে।
ডেভিড কোরেনসওয়েট হঠাৎ ভয়াবহতার ছোট্ট দোকানে সিমুর ছিলেন
তাঁর অনেক পেশাদার সহকর্মীর মতো ডেভিড কোরেনসওয়েট স্কুল এবং কমিউনিটি থিয়েটার প্রযোজনায় শিশু হিসাবে অভিনয় শুরু করেছিলেন। হার্টের সত্যিকারের থিয়েটার কিড, কোরেনসওয়েট তার বাবার পদক্ষেপে অনুসরণ করেছিলেন, যিনি এর আগে আইনজীবী হওয়ার আগে নিউ ইয়র্ক সিটিতে মঞ্চ অভিনেতা হিসাবে কাজ করেছিলেন। ২০১১ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসাবে, কোরেনসওয়েট শিপলি স্কুলের “লিটল শপ অফ হররস” প্রযোজনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। কোরেনসওয়েট সিউমার ক্রেলবারন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তিনি একটি নগর স্কিড সারিতে বসবাসকারী নিচু ফুলের দোকান কর্মী, যিনি একটি অ্যানথ্রোপমোরফিক ম্যান-খাওয়ার উদ্ভিদের সাথে একটি ফাউস্টিয়ান দর কষাকষি করেন যা তিনি অড্রে II এর নাম রাখেন। ব্র্যান্ডন হার্ডস্টি, যিনি তাঁর চলচ্চিত্রের আত্মপ্রকাশ, “স্টেট অফ স্টেট,” তে কোরেনসওয়েটের সাথে সহ-অভিনয় করেছিলেন তারা ভাগ করে নেওয়া কথোপকথনের কথা স্মরণ করে যার মধ্যে কোরেনসওয়েট সিমুর খেলতে প্রতিফলিত হয়েছিল, যা হার্ডস্টের স্বপ্নের ভূমিকা ছিল।
“লিটল শপ অফ হররস” অ্যালান মেনকেন দ্বারা রচিত হয়েছিল, হাওয়ার্ড আশমানের লেখা গানের কথা এবং বই সহ, এবং একই নামের 1960 এর স্বল্প-বাজেটের চলচ্চিত্রের উপর ভিত্তি করে আলগাভাবে তৈরি হয়েছিল। 1982 সালে এর অফ-ব্রডওয়ে প্রযোজনার পরে, এর সর্বাধিক বিখ্যাত পুনরাবৃত্তিটি ফ্র্যাঙ্ক ওজের 1986 সালের চলচ্চিত্র অভিযোজনের আকারে এসেছিল, এতে রিক মুরানিসকে সিমুর ক্রেলবোন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, পাশাপাশি এলেন গ্রিন, ভিনসেন্ট গার্ডেনিয়া, স্টিভ মার্টিন, জন ক্যান্ডি, ক্রিস্টোফার অতিথি, বিল মুরে এবং লিভির স্টাবস অডি আইআই এর আওয়াজ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। গ্রেগ বার্লান্টিকে আগে একটি রিমেক পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, এতে তারন এগারটন, স্কারলেট জোহানসন, ক্রিস ইভান্স এবং বিলি পোর্টার বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল, তবে প্রকল্পটি তখন থেকেই আশ্রয় করা হয়েছে। প্রস্তাবিত রিমেকটি যদি ফিরে আসে তবে সম্ভবত ডেভিড কোরেনসওয়েট সিমুর খেলতে তার টুপিটি রিংয়ে ফেলে দিতে পারে।
সুপারম্যান এই প্রশংসিত বাদ্যযন্ত্রটিতে সাইক্লোপসের মতো একই ভূমিকা পালন করেছিলেন
ডেভিড কোরেনসওয়েট আরেকটি প্রিয় সংগীত যা অংশ নিয়েছিল তা হ’ল “হেয়ারস্প্রে”, যা জন ওয়াটার্সের 1988 একই নামের কমেডি ফিল্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। আপার ডার্বি গ্রীষ্মের পর্যায়ে 2012 প্রযোজনায় কোরেনসওয়েট কর্নি কলিন্স খেলেন। কর্নি কলিন্স নিজের নামে একটি টেলিভিশন সিরিজের হোস্ট করেছিলেন, এটি একটি সিরিজ যেখানে নায়ক, ট্রেসি টার্নব্ল্যাড, নৃত্যশিল্পী হিসাবে উপস্থিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। 1988 সালের ছবিতে, কর্নি কলিন্স অভিনয় করেছিলেন শন থম্পসন। যাইহোক, অ্যাডাম শ্যাঙ্কম্যান পরিচালিত 2007 সালের চলচ্চিত্রের অভিযোজনটিতে “এক্স-মেন” তারকা জেমস মার্সডেনকে ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, কর্নি কলিন্স এমন একটি ভূমিকা যা সাইক্লোপস এবং সুপারম্যান উভয়ই প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হ’ল উভয় অভিনেতা সুপারম্যান ফিল্মেও হাজির হয়েছেন, মার্সডেন “সুপারম্যান রিটার্নস” চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিচার্ড হোয়াইট, ডেইলি প্ল্যানেটের সম্পাদক-ইন-চিফ পেরি হোয়াইট (ফ্র্যাঙ্ক ল্যাঙ্গেলা) এর ভাগ্নে এবং লোইস লেনের (কেট বসওয়ার্থ) বাগদত্তা।
যদিও ডেভিড কোরেনসওয়েটের সময়সূচী বুক করা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতের জন্য ডিসিইউকে সুপারম্যান হিসাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, তিনি ব্রডওয়েতে বা ফিল্মে সংগীতের মধ্যে থাকুক না কেন তাকে থিয়েটারে তাঁর শিকড়গুলিতে ফিরে আসতে দেখে আনন্দিত হবে। সিবিএস রবিবার সকালে একটি সাক্ষাত্কারে, কোরেনসওয়েট তার ব্যারিটোন ভোকাল রেঞ্জের সাথে খাপ খায় এমন বাদ্যযন্ত্রগুলিতে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, এটি “দ্য মিউজিক ম্যান” (যা ওয়ালভারাইন অভিনেতা হিউ জ্যাকম্যান ব্রডওয়ে পুনর্জীবনে শিরোনাম করেছিলেন), বা “গাইস অ্যান্ড ডলস”, যা বর্তমানে রব মারশাল দ্বারা হেলমেড হওয়ার জন্য একটি রিমেক রয়েছে। এখন পর্যন্ত, কাস্টিংয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি, তবে মার্সাল এবং সংস্থা ১৯৫৫ সালের ছবিতে মারলন ব্র্যান্ডো এবং ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার উত্সযুক্ত দুটি পুরুষ নেতৃত্বের ভূমিকাগুলির কোনওটির জন্য কোরেনসওয়েটকে সন্ধান করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
“সুপারম্যান” এখন প্রেক্ষাগৃহে খেলছে।