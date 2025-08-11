You are Here
ডেভিড জাস্টিস কেন তিনি এবং হ্যালে বেরি বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন সে সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়ে
ডেভিড জাস্টিস কেন তিনি এবং হ্যালে বেরি বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন সে সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়ে

ডেভিড জাস্টিস প্রকাশ করছেন যে হ্যালি বেরির সাথে তাঁর বিবাহ কেন স্থায়ী হয়নি।

অবসরপ্রাপ্ত এমএলবি খেলোয়াড়, যিনি চার বছর ধরে অস্কার বিজয়ীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন সব ধোঁয়া পডকাস্ট গত বৃহস্পতিবার এবং তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বেরি ১৯৯৩ সালে তাদের প্রথম তারিখের পাঁচ মাস পরে আটলান্টা ব্র্যাভস আলামকে প্রস্তাব করেছিলেন।

“আমি বলেছিলাম, ‘ঠিক আছে,’ তবে আমি জানি না যে আমার হৃদয় সত্যিই এতে রয়েছে কিনা। তবে আমি তাকে খারাপ লাগাতে এবং না বলতে চাইনি,” তিনি ম্যাট বার্নেসকে হোস্ট করার জন্য প্রকাশ করেছিলেন।

“আমার জ্ঞান এবং আমার বোধগম্যতা, সম্পর্কের আশেপাশে আমার বুদ্ধি কেবল বিশাল ছিল না,” ন্যায়বিচার ব্যাখ্যা করেছিলেন।

“সুতরাং আমি আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে আছি – এবং আমি একজন মধ্য -পশ্চিম লোক – সুতরাং, আমার মনে, আমি ভাবছি সেই সময় একজন স্ত্রীকে রান্না করা উচিত, পরিষ্কার করা উচিত, () traditional তিহ্যবাহী, আপনি জানেন?” তিনি অবিরত।

“তারপরে আমি ভাবছি, ‘ঠিক আছে, যদি আমাদের বাচ্চা থাকে তবে এই মহিলাটি কি আমি বাচ্চাদের সাথে রাখতে চাই এবং একটি পরিবার তৈরি করতে চাই?’

“সেই সময়, একজন যুবক হিসাবে – তিনি রান্না করেন না, পরিষ্কার করবেন না, সত্যিই মাতৃসুলভ বলে মনে করবেন না এবং তারপরে আমাদের সমস্যা হতে শুরু করে।”

বিচারপতি আরও বলেছিলেন যে বেরির কেরিয়ারটি সমৃদ্ধ হতে শুরু করায় তারা “অনেক সময় ব্যয় করেছিল”।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি এবং বেরি তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যক্তিগত রাখতে পেরেছিলেন এবং রোম্যান্স প্রেসের কাছ থেকে “প্রচুর নেতিবাচক মনোযোগ” পায়নি “যতক্ষণ না আমি ১৯৯ 1996 সালে তাকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

তারা পরের বছর তালাক দিয়েছিল, তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে তারা যদি কাউন্সেলিংয়ে যান তবে তাদের বিবাহ বেঁচে থাকতে পারে।

“আমি যদি থেরাপি সম্পর্কে জানতাম তবে আমরা সম্ভবত এটি তৈরি করতে পারতাম,” তিনি বলেছিলেন।

“যদি আমরা থেরাপি সম্পর্কে জানতাম তবে আমরা সম্ভবত এটি তৈরি করতে পারতাম।”

প্রাক্তন বেসবল তারকাও কীভাবে একজন নামহীন প্রাক্তনকে অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করার পরে তিনি কীভাবে খারাপ লোক হয়েছিলেন তা স্পর্শ করেছিলেন এবং স্পষ্ট করে বলেননি যে এটি এর পিছনে ন্যায়বিচার নয়।

“তিনি বিশ্বকে এটি ভাবতে দিয়েছেন। তিনি বাইরে এসে বললেন না, ‘নাহ, এটি ডেভিড ছিল না,'” ন্যায়বিচার স্মরণ করেছিলেন।

“তিনি বিশ্বকে ভাবতে দিয়েছিলেন যে এটিই আমি। এটি, আমি কখনই তার সাথে প্রশংসা করি নি,” তিনি যোগ করেছেন। “আমি ভেবেছিলাম সে তার পক্ষে ভুল হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম তার আরও ভাল পরিচালনা করা উচিত ছিল।”

বেরি তার প্রাক্তন দাবির বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেননি।

বিচারপতি 2001 সালে রেবেকা ভিল্লোবসকে বিয়ে করেছিলেন যার সাথে তিনি তিন সন্তান ভাগ করে নিয়েছিলেন।

মডেল গ্যাব্রিয়েল অব্রির সাথে সম্পর্ক থেকে বেরির একটি 19 বছর বয়সী কন্যা নাহলা আরিয়েলা রয়েছে।

বেরি দু’বার পুনরায় বিয়ে করেছিলেন – গায়ক এরিক বেনেট এবং অভিনেতা অলিভিয়ার মার্টিনেজের কাছে, যার সাথে তিনি পুত্র ম্যাসিও রবার্টকে ভাগ করেছেন।

বেরি 2020 সাল থেকে গায়ক-গীতিকার ভ্যান হান্টের সাথে সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন।

হান্ট এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে প্রস্তাব করেছিলেন, তবে বেরি এখনও তাকে কোনও উত্তর দেয়নি, ব্যাখ্যা করে আজ যে তাদের “আমাদের প্রেমকে অর্থবহ করার জন্য বিয়ে করতে হবে না। আমরা তা করি না।”

