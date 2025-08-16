ডেভিড ডাস্টমালচিয়ান টকস টকস ডেক্সটার: পুনরুত্থান ‘চরিত্রের মৃত্যু

স্পোলার সতর্কতা: নিম্নলিখিতগুলি থেকে প্রধান প্লট পয়েন্টগুলি প্রকাশ করে ডেক্সটার: পুনরুত্থানএর সর্বশেষ পর্ব, “কোর্স সংশোধন।”
ডেভিড ডাস্টমালচিয়ান দ্রুত হলিউডের গো-টু খারাপ লোক হয়ে উঠেছে, এবং আপনি যদি তাকে শোটাইমে দেখছেন ডেক্সটার: পুনরুত্থানআপনি বুঝতে পারেন কেন।
“কোর্স সংশোধন” পর্বে যেমন প্রকাশিত হয়েছিল, ডাস্টমালচিয়ান আমাদের নাকের নীচে ডাবল ডিউটি টানছিলেন। এই সূত্রটি ছিল তার ঘাতক মনিকার, জেমিনি কিলারে।
পূর্ববর্তী সপ্তাহের পর্বে, “ক্যাটস অ্যান্ড মাউস” ডেক্সটার মরগান (মাইকেল সি। হল) গ্যারেথকে হত্যা করেছে, জেমিনি কিলার, যাকে তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি লিওন প্রেটারের (পিটার ডিনক্লেজ) বাউগি ডিনারগুলিতে অতিথি তালিকায় কেবল সিরিয়াল কিলারদের সাথে রুটি ভাঙছেন। তবে সত্য আরও জটিল। হ্যাঁ, ডেক্সটার একটি গ্যারেথ নামিয়েছিলেন, তবে তিনি জানেন না যে তারা জুটি, যমজ।
তিনি দ্বিতীয় গ্যারেথ সম্পর্কে শিখেন, যাকে দস্তমালচিয়ান গ্যারেথস হিসাবে যৌথভাবে উল্লেখ করেছেন, বর্তমান পর্বে যখন উভয়ই হেলিকপ্টারটিতে পৌঁছে যা তাদের প্রেটারের অন্য একটি ইভেন্টে নিয়ে যাবে। দ্রুত দ্বিতীয়টির জন্য হতবাক এবং বিভ্রান্ত, ডেক্সটার গ্যারেথ নং 1 কীভাবে বেঁচে গেল তা নির্ধারণের চেষ্টা করে। অবশ্যই, তিনি করেন নি। তিনি ভাইদের সাথে আচরণ করছিলেন।
প্রথমে কিছুটা হতাশার বিষয় ছিল, জেনে যে তাকে আবার তাকে হত্যা করতে হবে, এবং এবার দর্শকদের সামনে। তবে ডেক্সটার কাজটি সম্পন্ন করে এবং এটিকে সমস্তকে আত্মরক্ষার মতো দেখায়। এটি প্রেটার পার্টির যারা এতদূর বেঁচে গিয়েছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন: প্রেটার নিজেই, তাঁর সুরক্ষার প্রধান, চার্লি (উমা থুরম্যান) এবং আল (এরিক স্টোনস্ট্রিট)।
যারা ট্র্যাক রাখছেন তাদের জন্য, ডেক্সটার লোয়েলকে (নীল প্যাট্রিক হ্যারিস) কেও হত্যা করেছেন। নিউইয়র্কের প্রথম তার প্রথম লেডি ভেনজেন্স কিল, তার ঠিক আগে মিয়া লাপিয়ের (ক্রিস্টেন রিটার) পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। তার গ্রেপ্তার ডেক্সটারের কাছ থেকে কিছুটা সহায়তায় নেমে গিয়েছিল, যিনি পুলিশকে বেনামে কল করেছিলেন। তাকে তার জেল কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এবং তার মৃত্যু আত্মহত্যা করা হয়েছিল। যাইহোক, এটি চার্লি সেই স্ট্রিংগুলি টানছিল, কারণগুলির জন্য এখনও অজানা।
ডাস্টমালচিয়ান ডেক্সটারের দ্বারা দু’বার হত্যা করা প্রথম অভিনেতা হওয়ার বিষয়ে ডেডলাইনের সাথে কথা বলেছেন, উভয়ই নতুন (প্রায়) শরণ মোড়ানো-মুক্ত উপায়ে, তিনি প্রতিটি গ্যারেথকে কী যুক্ত করেছিলেন যা তাদের অনন্য করে তুলেছিল এবং আরও নীচে।
সময়সীমা: পুরো ইতিহাস জুড়ে ডেক্সটারএমন অনেক অভিনেতা রয়েছেন যারা স্বেচ্ছায় তাঁর টেবিলে শেষ করতে শোতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। এবং আপনি তার দ্বারা দু’বার হত্যা করতে হবে! সেই অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
ডেভিড ডাস্টমালচিয়ান: আমি আপনাকে একটি বড় ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং (এক্সিকিউটিভ প্রযোজক) ক্লাইড (ফিলিপস) এবং স্কট (রেনল্ডস) এর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাই, কারণ গ্যারেথসের সাথে আমি যা করতে পেরেছি তা এমন একটি বিষয় যা কেউ করেনি। দ্য ডেক্সটার উত্তরাধিকার এখন গভীর এবং দীর্ঘ, এবং অনুরাগটি অবিশ্বাস্য। আমি কেবল দুটি চরিত্রই খেলতে পারি নি, তবে আমার নৈপুণ্যের জন্য দুটি পারফরম্যান্স ছিল। ডেক্সটারের সাথে আমার দুটি সংঘাত ছিল, ডেক্সটারের কাছ থেকে দুটি হত্যা হয়েছিল, তবে তাদের কোনওটিই ডেক্সটার উপায়ে ঘটেনি। আমি কখনই কোনও টেবিলে আটকে যাই না। এটি সব খুব অনন্য।
আমরা যখন এটির শুটিং করছিলাম তখন আমি বলতে থাকি, “আমার মনে হয় না আপনি আগে কখনও এটি করেছেন।” এবং তারা বলতে থাকে, “আমরা নেই। আমরা খুব উত্তেজিত। এটি সত্যিই দুর্দান্ত” ” সুতরাং স্কট, ক্লাইড এবং মাইকেল সকলকে এ সম্পর্কে কী বলতে হবে তা জানতে আগ্রহী হব। তবে আমার কাছে এটি এমন সম্মানের বিষয় যে আমি এই উত্তরাধিকারের অংশ হতে পেরেছি।
সময়সীমা: যমজদের এক শটে একসাথে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে কি কখনও আলোচনা ছিল?
দস্তমালচিয়ান: এমন সময় ছিল যখন আমরা একে অপরের খুব কাছাকাছি ছিলাম, তবে আমরা একই সময়ে একই জায়গায় ছিলাম না। আমি মনে করি এটি প্রেটার এবং গ্যাংয়ের সাথে হেলিকপ্টারটিতে ডেক্সটার যখন হেলিকপ্টারটিতে রয়েছে এবং হঠাৎ করেই, সেই গাড়িটি টানতে থাকে এবং এই ব্যক্তিটি আমাদের দিকে হাঁটছে।
তবে সম্ভবত এমন একটি পৃথিবী আছে যেখানে আপনি দেখেছেন পুনরুত্থানডেক্সটারের অতীত থেকে এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে এই সমস্ত স্বপ্নের ক্রম রয়েছে। তাহলে কি সে গ্যারেথদের ভূত দ্বারা ভুতুড়ে যাবে?
সময়সীমা: ওহ, আপনি কি বলছেন যে আপনি ফিরে পপ করতে আগ্রহী?
দস্তমালচিয়ান: হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি করতাম।
সময়সীমা: হ্যাঁ! ঠিক আছে, প্রতিটি গ্যারেথের অনন্য করার জন্য আপনি কী poured েলে দিয়েছেন সে সম্পর্কে আপনি কী ভাগ করতে পারেন?
দস্তমালচিয়ান: লোকেরা যখন এপিসোডগুলি দেখছে, তখন আমি তাদের বলতে চাই, “ওহ, এখন আমি পার্থক্যগুলি দেখতে পাচ্ছি।” আমি কোন চরিত্রটি ডানহাত ছিল এবং কোনটি বাম-হাত ছিল, তারা কীভাবে হাঁটল, কীভাবে তারা মহাকাশের মধ্য দিয়ে চলে গেল, যখন তারা নার্ভাস হয়ে যায় এবং যখন তারা বিষয়গুলি নিয়ে ভাবছিল তখন আমি অনুসন্ধান করেছি।
আপনি জানেন যে আমরা কীভাবে বিভিন্ন জিনিস করি, যেমন এখনই আপনি আপনার মুখের সাথে সামান্য অঙ্গভঙ্গি করছেন, আপনার মুখের সাথে, সমস্ত কিছু, এগুলি সমস্তই ব্যক্তি হিসাবে আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট, এবং সেগুলি এমন ছোট ছোট জিনিস যা বিকশিত হয়। আমি প্রতিটি গ্যারেথদের জন্য তাদের নিজস্ব খুব নির্দিষ্ট পদ্ধতি তৈরি করতে চেয়েছিলাম। অভিনেতা হিসাবে সমস্ত ছোট্ট বিবরণ আমার জন্য এত মজাদার। প্রতিটি চরিত্র কীভাবে বিদ্যমান তা কীভাবে তৈরি করা এবং বোঝার এটি এমন এক দুর্দান্ত উপায়। আমি চাইনি যে এটি খুব অবসন্ন বা শীর্ষে খুব বেশি হোক, তবে আমি এই প্রতিটি চরিত্রের মতো মহাকাশে বিদ্যমান বিভিন্ন উপায় খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম। তারা যতটা একই, তারা এখনও দু’জন ভিন্ন পুরুষ।
সময়সীমা: মাইকেলের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আপনি কী ভাগ করতে পারেন?
দস্তমালচিয়ান: আমি তাকে সাম্প্রতিক বছরগুলির অন্যতম আকর্ষণীয় অভিনেতা বলে মনে করি। তিনি যা করেন তার প্রতি তিনি এতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমরা তাকে টিভি এবং তার থিয়েটারের পটভূমিতে দীর্ঘমেয়াদী পারফরম্যান্সের পাশাপাশি তিনি যে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাতে উভয়কেই শ্রেষ্ঠত্ব দেখেছি। আমি তাঁর সাথে কাজ করার সুযোগ নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত ছিলাম। তিনি এত সুন্দর, এত সহায়ক এবং এই জাতীয় দুর্দান্ত দৃশ্যের অংশীদার হয়ে শেষ করেছিলেন। তিনি আমাকে খুব খুশি করেছেন। আমাদের এক-এক-এক সময় ছিল।
এপিসোডগুলিতে আপনি যা দেখেন তা এমন সময়ও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে আমরা কেবল বসে থাকি এবং ক্যামেরা, লাইট এবং সেটআপগুলির মধ্যে ঘুরে দেখার জন্য সমস্ত কিছু অপেক্ষা করি। আমরা যখন সংযোগ স্থাপন এবং কথা বলতাম। আমি তাকে একজন শিল্পী হিসাবে প্রশংসা করি এবং আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমি যখন আলেকজান্ডার স্কারসগার্ডের সাথে কাজ করছিলাম তখন তার মতোই তিনি এতটা মনোনিবেশিত মার্ডারবট। আমি দেখতে পেয়েছি যে এগুলি সত্যই দৃ ust ়ভাবে কল্পনাপ্রসূত এবং ভিত্তিযুক্ত, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অভিনেতারা কখনই তাদের আহ্বান জানাবে না, আপনাকে দু’বার একই পারফরম্যান্স দেবে না। তারা প্রত্যেককে যেমন ঘটছে তেমন গ্রহণ করে এবং এটি একটি নতুন, নতুন আবিষ্কার। এটি আমার কাছে সত্যই অনুপ্রেরণামূলক, কারণ এর জন্য এক ধরণের উপস্থিতি এবং উন্মুক্ততা প্রয়োজন যা দাবি করে এবং এটি আমি অভিনেতা হিসাবে চেষ্টা করি।
সময়সীমা: আপনি যদি গ্যারেথগুলিকে শ্রুতিমধুর করতে পারেন বা তাদের সমাধিস্থলে কিছু লিখতে পারেন তবে তা কী হত?
দস্তমালচিয়ান: ভুল বোঝাবুঝি শিল্পীরা যারা কারুশিল্প এবং দক্ষতার একটি কিংবদন্তি উত্তরাধিকার জাল করেছিলেন। এফবিআইয়ের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে নং 1, আপনার হৃদয়ে 1 নং, এবং এখন তারা একসাথে শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে।
এই সাক্ষাত্কারটি দৈর্ঘ্য এবং স্পষ্টতার জন্য সম্পাদিত এবং ঘনীভূত করা হয়েছে।