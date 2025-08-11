ডেভিড বেকহ্যামের সাথে সংঘর্ষের সাথে সাথে রেবেকা লু লু লু লুগুলি গুড মর্নিং ব্রিটেনের উপর কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কড়া

Rebecca Loos bluntly shot down Richard Madeley during an appearance on Good Morning Britain on Monday as they clashed over David Beckham.
প্রাক্তন গ্ল্যামার মডেল, 48, আইটিভি প্রাতঃরাশ শোয়ের সোফায় উপস্থিত হয়েছিল সেলিব্রিটি এসএএস: হু জয়ের সাহস করে তার উপস্থিতি সম্পর্কে কথা বলার জন্য।
রিচার্ড, 69, এবং কেট গ্যারওয়ের সাথে কথা বলে রেবেকা চ্যানেল 4 শোতে এতটা বড় হওয়া ডেভিডে তার হতাশা প্রকাশ করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: ‘জিজ্ঞাসাবাদ রুমে (ডেভিড বেকহ্যাম) এর উপর এত বেশি মনোনিবেশ করা হয়েছিল বলে কিছুটা হতাশার বিষয় ছিল, কারণ আমি সত্যিই মনে করি যে তাদের কাছে আমাকে জানার সুযোগ ছিল।’
রেবেকা যোগ করেছেন: ‘এটি আমার জীবনের একটি খুব ছোট অংশ ছিল। এটা কি তা। ‘
যাইহোক, রিচার্ড তাকে এই বিষয়ে চাপ দেওয়ার জন্য জোর দিয়ে সাক্ষাত্কারটি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল।
রিচার্ড রেবেকাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি যদি তাদের রিপোর্ট করা সম্পর্কে 50 বছর বয়সী ডেভিডকে ‘দোষ দিয়েছেন’ তবে মডেলটি প্রশ্নের উত্তর থেকে দ্রুত পিছিয়ে যায়
দিনের সময় কিংবদন্তি তদন্ত করেছেন: ‘আপনি কি তাকে দোষ দিচ্ছেন? তিনি বাচ্চাদের সাথে বিবাহিত ব্যক্তি ছিলেন, আপনি কি তাকে দোষ দিচ্ছেন? ডেভিড বেকহ্যাম সম্পর্কে এটিই শেষ প্রশ্ন। ‘
রেবেকা মরিয়া হয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সাথে সাথে তিনি চিত্কার করেছিলেন: ‘আমি মনে করি আমাদের কেবল এসএএসের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।’
রিচার্ড জবাব দিয়েছিল: ‘তবে এটিই শেষ প্রশ্ন। তুমি কি তাকে দোষ দিচ্ছ? ‘
দৃ firm ়ভাবে দাঁড়িয়ে রেবেকা তার জবাবটি দ্বিগুণ হয়ে বললেন: ‘আমি এসএএস সম্পর্কে কথা বলতে চাই, দুঃখিত রিচার্ড … আমাদের আজ সকালে এই বিষয়ে কথা বলার দরকার নেই, আমরা এসএএস -এর জন্য এখানে আছি।’
রবিবার রাতে সেলিব্রিটি এসএএস-এর সহ-অভিনেত্রী দ্বারা মুখে ঘুষি মারার পরে জিএমবিতে রেবেকার উপস্থিতি এসেছিল অশ্রুতে নামার পরে।
প্রথম সপ্তাহে চারটি প্রস্থানের পরে, রবিবার সর্বশেষ পর্বটি প্রচারিত হয়েছিল কারণ বাকী সেলিব্রিটিদের এক-এক লড়াইয়ে জড়িত থাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
রেবেকা প্রাক্তন এক্স ফ্যাক্টর তারকা লুসি স্প্রেগগানের সাথে জুটিবদ্ধ ছিলেন যিনি প্রথম থেকেই লড়াইয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।
চ্যালেঞ্জটি চলার আগে, বিশেষ বাহিনী এবং প্রাক্তন রয়্যাল মেরিন কমান্ডো জেসন ফক্স এই গোষ্ঠীটিকে বলেছিলেন: ‘এর কাঁচা আকারে সহিংসতা হাতের মুঠোয়, আপনি আপনার প্রতিপক্ষের সাথে নজরদারি করছেন এবং এটি তাদের পরাশক্তি সম্পর্কে।
রেবেকার জিএমবিতে উপস্থিতি এসেছিল যখন তিনি সেলিব্রিটি এসএএস-তে সহ-অভিনেত্রী দ্বারা মুখে খোঁচা দেওয়ার পরে অশ্রুতে কমে যাওয়ার পরে এসেছিলেন: কে রবিবার রাতে জয়ের সাহস করে
34 বছর বয়সী এই পাঞ্চগুলি নিক্ষেপের সাথে, এটি রেবেকা বেশিরভাগ লড়াইকে নিজেকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে, মুখের সাথে সহ্য করে
‘স্টপ’ করতে বলা হওয়ার পরে, রেবেকা তার নাক মুছতে গিয়ে মাথা গিয়ারটি সরিয়ে ফেলার সাথে সাথে অশ্রুতে দৃশ্যমান ছিল
‘আমরা নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন ব্যবহার করি, এটি অন্ধ ক্রোধ নয়। রাগ এমন একটি আবেগ যা আমরা কোনও সময় পাইনি। ‘
৩৪ বছর বয়সী এই পাঞ্চগুলি নিক্ষেপ করে, এটি রেবেকা বেশিরভাগ লড়াইয়ে নিজেকে মুখের সাথে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে লড়াইয়ের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছিল।
তিনি যখন লড়াই করছেন, ভক্তরা তার ‘নিক্ষেপ একটি পাঞ্চ’ এর জন্য চিৎকার শুনতে পেলেন।
‘স্টপ’ করতে বলা হওয়ার পরে, নাক মুছতে গিয়ে রেবেকা তার মাথা গিয়ারটি সরিয়ে ফেলার সাথে সাথে অশ্রুতে দৃশ্যমান ছিল।
লুসি বিজয়ী ঘোষণার সাথে সাথে একটি কাটওয়ে শট দেখিয়েছিল যে রেবেকাও তার হাতা দিয়ে তার অশ্রু মুছে ফেলেছিল এবং তার শ্বাস ধরার চেষ্টা করে বলেছিল: ‘চ *** ইনহেল হেল’ ‘
