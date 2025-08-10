ডেভিড মার্কাস: ডেমোক্র্যাট নিউ ইংল্যান্ড আমেরিকান ইতিহাসের সর্বাধিক জঘন্য অঞ্চল

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
যখন কেউ নিউ ইংল্যান্ডের কথা ভাবেন, তখন তারা মনোমুগ্ধকর ছোট্ট কলেজ শহরগুলি, হিমশীতল শীত এবং মজার উচ্চারণ সম্পর্কে ভাবেন, তবে এই তালিকায় আরও কিছু যুক্ত করা উচিত: এই অঞ্চলটি ইতিহাসের যে কোনও ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে সবচেয়ে ভারীভাবে গেরিম্যান্ডার্ড।
লোন স্টার স্টেটে কংগ্রেসনাল মানচিত্র পরিবর্তন করার জন্য ভোট বন্ধ করার জন্য রাজ্য বিধায়করা টেক্সাস, কেউ কেউ নিউ ইংল্যান্ডে পালিয়ে গেছেন এবং সম্ভবত রিপাবলিকানদের ওয়াশিংটন ডিসি -তে আরও পাঁচটি হাউস আসন দিয়েছেন বলে পুনরায় বিতরণ আমেরিকার সবচেয়ে উষ্ণ গল্প,
ডেমোক্র্যাটিক স্ট্র্যাটেজিস্ট বলেছেন যে টেক্সাস পুনর্নির্মাণের লড়াইয়ে পার্টির ‘নৈতিক কর্তৃত্ব’ নেই
কিন্তু যখন সংখ্যালঘু দলকে বন্ধ করার জন্য জেলাগুলি অঙ্কন করার বিষয়টি আসে, যা সত্যই জেরিম্যান্ডারিং যা হ’ল, নিউ ইংল্যান্ড ডেমোক্র্যাটদের একটি নিখুঁত রেকর্ড রয়েছে: সেখানে ছয়টি রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা 21 টি ঘরের আসন এবং একটিও জিওপি প্রতিনিধি নয়।
সত্যি বলতে কী, একজন রিপাবলিকান ২০২৫ সালে নিউ ইংল্যান্ডে এক হিসাবে ১৮60০ সালে মিসিসিপিতে একটি হাউস রেস জয়ের সম্ভাবনা প্রায় হবে।
ডেমোক্র্যাটরা বিরোধিতা করবে যে এটি একটি খুব উদার অঞ্চল, বা জিওপি আসনটি সামঞ্জস্য করার জন্য ম্যাসাচুসেটস -এর মতো রাজ্যে কোনও মানচিত্র তৈরি করা যায় না। তবে বাস্তবে নিউ ইংল্যান্ডে কয়েক মিলিয়ন রিপাবলিকান রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প প্রায় ২০২৪ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ার জিতেছিলেন এবং মেইন সুসান কলিন্সে রিপাবলিকান সিনেটর (কমপক্ষে ধরণের) ছিলেন।
ম্যাসাচুসেটস -এর প্রাক্তন রিপাবলিকান গভর্নর মিট রোমনি আকারে জিওপি প্রেসিডেন্টের মনোনীত হয়ে ওঠেন, তাই নিউ ইংল্যান্ড রক্ষণশীলদের থেকে বিহীন নয়, তারা কেবল কোনও প্রতিনিধিত্ব পান না।
এই ধরণের কংগ্রেসনাল ভারসাম্যহীনতার কাছাকাছি আসা কেবলমাত্র অন্য অঞ্চলটি হ’ল দুর্দান্ত সমভূমি, 18 টি ঘরের আসনের মধ্যে কেবল তিনটি ডেমোক্র্যাট। তবে আবারও, এটি রিপাবলিকান নয় যারা গণতন্ত্রের জন্য এমন হুমকিকে গেরিম্যান্ডারিং বলছেন যে এটি বন্ধ করার জন্য আইনগুলি ভেঙে দিতে হবে।
এবং, 1980 এর দশকের অ্যান্টি-ড্রাগ বিজ্ঞাপনের একটি বাক্যাংশ ধার করার জন্য, “তারা আপনাকে ডেমোক্র্যাটসকে দেখে এটি শিখেছে।”
এই টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা তাদের দলটি একেবারে নিখুঁত হয়েছে এমন অনুশীলনের প্রতিবাদে পরিচালনা করার জন্য তাদের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে এসেছেন, আপনি 21-0 এর চেয়ে ভাল হতে পারবেন না।
দিন শেষে, বাড়ির আসনগুলি পুনরায় বিতরণ করা সহজাতভাবে সাবজেক্টিভ। মানচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে, প্রচুর জিনিস বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে; ভৌগলিক নৈকট্য, জাতি, নগর বনাম গ্রামীণ এবং অবশ্যই পার্টির অধিভুক্তি। একটি সোনার মান নেই।
অতীতে, বিবেচিত দ্বিপক্ষীয় বা নন পার্টিশন ব্লু-রিবন কমিশনগুলি ন্যায্যতার একটি মডেল তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এটি করতে পারে তবে কোন এআই, কার এআই, এবং প্রম্পটটি কী হবে? “মেলা জেলা আঁকুন?” কে মেলা সংজ্ঞা দিচ্ছে? আপনি এখানে সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন?
টেক্সাস রিপাবলিকানদের চোখে লিবারালরা নির্বাচনী স্প্লিন্টারকে নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাদের সত্যই নিউ ইংল্যান্ডের চোখ এবং জিওপি হাউস জেলাগুলি বাদ দেওয়া উচিত।
না, মূল কথাটি হ’ল টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা টেক্সাস আইনসভা মেলা ও বর্গক্ষেত্র হারিয়েছে এবং এটি টেক্সাস আইনসভা যা রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে পুনরায় বিতরণ করতে পারে।
টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের যে একমাত্র পা দাঁড়াতে হতে পারে তা হ’ল রিপাবলিকানরা যা করছে তা এতটাই অপ্রচলিত, তাই আইনের চেতনার সাথে তাল মিলিয়ে অপরাধী নাগরিক অবাধ্যতার দাবি করা হয়েছে। তবে যদি তা হয় তবে নিউ ইংল্যান্ডেও কেন এটি দাবি করা হয়নি?
টেক্সাস রিপাবলিকানদের চোখে লিবারালরা নির্বাচনী স্প্লিন্টারকে নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাদের সত্যই নিউ ইংল্যান্ডের চোখ এবং জিওপি হাউস জেলাগুলি বাদ দেওয়া উচিত।
ডেমোক্র্যাটরা জরুরী রাজনীতিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে, যা বন্য স্টান্ট এবং আইন ভঙ্গ করার আহ্বান জানিয়েছে। তারা চিৎকার করে চিৎকার করে বলে যে আমরা ফ্যাসিবাদে পড়ছি এবং আমাদের জেগে উঠতে হবে!
আরও ফক্স নিউজ মতামতের জন্য এখানে ক্লিক করুন
সত্যি বলতে কী, ভোটারদের বলা তাদের “জেগে উঠতে হবে” বলা প্রায় কার্যকর যেমন আমার 15 বছর বয়সী শনিবার সকাল 7 টার আগে বিছানা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করার মতো কার্যকর।
বেশিরভাগ আমেরিকান বিশ্বাস করে না যে আমরা একজন কর্তৃত্ববাদী জরুরি অবস্থার মধ্যে রয়েছি। কেউ কেউ করেন, বিশেষত যারা উচ্চস্বরে বা বিশিষ্ট প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, তবে আপনি টেক্সাসের ভোটারদের পুনর্নির্মাণের জন্য কয়েক হাজারে প্রতিবাদ করতে দেখেন না।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
অবশেষে, এটি খুব সম্ভবত যে টেক্সাসের পুনর্নির্মাণটি হুক বা ক্রুক দ্বারা ঘটবে এবং স্টর্ম আনড ড্র্যাং উচ্চ স্বর্গে পৌঁছে যাবে।
তবে কেবল মনে রাখবেন, যখন এটি ঘটে, তখনই, পুরানো, তলা নিউ ইংল্যান্ডে, কংগ্রেসের নিম্ন -ঘর থেকে রিপাবলিকানদের বাদ দেওয়া তাত্পর্য অব্যাহত রাখবে, এবং কেউই নয়, কেউই নজর রাখবে না।
ডেভিড মার্কাস থেকে আরও পড়তে এখানে ক্লিক করুন