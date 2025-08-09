You are Here
ডেভিড রোজ সিডিসির সদর দফতরে আটলান্টা শুটিংয়ে নিহত অফিসার হিসাবে চিহ্নিত
ডেভিড রোজ সিডিসির সদর দফতরে আটলান্টা শুটিংয়ে নিহত অফিসার হিসাবে চিহ্নিত

ডেকালব কাউন্টি পুলিশ বিভাগ জর্জিয়ার আটলান্টায় রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) সদর দফতরের নিকটবর্তী একজন বন্দুকধারীর প্রতিক্রিয়া জানাতে শুক্রবার নিহত অফিসারকে সনাক্ত করেছে,

অফিসার ডেভিড রোজ (৩৩) সিডিসি ক্যাম্পাসে শুটিংয়ের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, যা নিকটবর্তী এমরি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আশ্রয়-স্থানের আদেশের জন্য অনুরোধ করেছিল। সন্দেহভাজন বন্দুকধারী, যিনি এখনও চিহ্নিত হননি, তাকেও হত্যা করা হয়েছিল।

রোজকে দ্রুত ক্লিফটন রোডের এমরি বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তিনি আহত হয়ে মারা যান।

তিনি গত সেপ্টেম্বরে পুলিশ বিভাগের জন্য কাজ শুরু করেছিলেন, সংস্থাটি জানিয়েছে এবং তার গর্ভবতী স্ত্রী এবং দুই সন্তান দ্বারা বেঁচে আছেন।

আটলান্টায় এমরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিডিসির সদর দফতরের কাছে শুটিংয়ের পরে পুলিশ অফিসার নিহত হন

শুক্রবার আটলান্টায় রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) ক্যাম্পাসের বাইরে একটি শ্যুটিংয়ে এই অফিসার নিহত হওয়ার কারণে ডেকালব কাউন্টি পুলিশ বিভাগ ডেভিড রোজকে সনাক্ত করেছে। (ডেকালব কাউন্টি পুলিশ বিভাগ)

অন্তর্বর্তীকালীন পুলিশ প্রধান গ্রেগ প্যাড্রিক এক বিবৃতিতে বলেছেন, “তিনি এই সম্প্রদায়ের সেবা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।” “এই সময়ে আমরা তার পরিবার, তার বন্ধুবান্ধব, তার প্রিয়জন এবং পুরো ডেকাল্ব কাউন্টি পুলিশ বিভাগের পরিবারের জন্য সম্প্রদায়ের প্রার্থনা চাইছি।”

আটলান্টার পুলিশ প্রধান ডারিন শিয়েরবাউম জানিয়েছে, সন্ধ্যা 5 টার আগে এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল যখন একজন ব্যক্তি সিডিসি ক্যাম্পাসের সামনে গুলি চালিয়েছিল। কর্মকর্তারা যখন এই অবস্থানের প্রতিক্রিয়া জানালেন, তখন তারা দেখতে পেলেন যে রোজকে সমালোচনামূলকভাবে আহত হয়েছে এবং কাছাকাছি সিভিএস ফার্মাসি থেকে অতিরিক্ত বন্দুকযুদ্ধের কথা শুনতে পেল।

অফিসাররা ফার্মাসিতে প্রবেশ করে এবং কমপক্ষে একটি বন্দুকের গুলিতে জখম করে দ্বিতীয় তলায় শ্যুটারটি সনাক্ত করে। শিয়েরবাউম বলেছিলেন যে আহত পুলিশ বন্দুকযুদ্ধ থেকে এসেছে বা এটি স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা তা পরিষ্কার নয়।

“আমি এই অঞ্চল জুড়ে আইন প্রয়োগের পুরুষ ও মহিলাদের প্রশংসা করতে চাই,” শিয়েরবাউম বলেছিলেন। “যখন এই সম্প্রদায়ের তাদের দরকার ছিল, তখন কেউ বিপদ থেকে বিরত হননি। একাধিক জেলা থেকে প্রত্যেক কর্মকর্তা প্রতিক্রিয়া জানালেন এবং তাত্ক্ষণিকভাবে এই হুমকি শেষ করতে সরে গেলেন।”

সেনা সচিব অভিযুক্ত ফোর্ট স্টুয়ার্ট শ্যুটারকে মোকাবেলা করেছেন এমন সৈন্যদের ‘বীরত্ব’ করেছেন: ‘একেবারে বাঁচিয়েছেন জীবন’

পুলিশ অফিসাররা আটলান্টার এমরি বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের জরুরি কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। (এপি ফটো/মাইক স্টুয়ার্ট)

সিডিসির পরিচালক সুসান মনারেজ বলেছেন, শুক্রবারের মারাত্মক ঘটনাগুলি নিয়ে সংস্থাটি “হৃদয়গ্রাহী” ছিল।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “একজন সাহসী স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা তাদের জীবন দিয়েছেন, এবং একজন আহত হয়েছিলেন, একজন বন্দুকধারী কমপক্ষে চারটি সিডিসি ভবনে গুলি চালানোর পরে।” “ডেকালব কাউন্টি পুলিশ, সিডিসি সিকিউরিটি এবং এমরি বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে এবং নির্ধারিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, আমাদের কর্মী এবং সম্প্রদায়ের আরও ক্ষতি রোধে সহায়তা করে।”

একজন পুলিশ অফিসার আটলান্টায় এমরি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি শুটিংয়ের ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। (এপি ফটো/মাইক স্টুয়ার্ট)

ফেডারেল এবং রাজ্য কর্মকর্তারা বলেছেন যে তারা শুটিংয়ে আতঙ্কিত হয়েছিলেন এবং আইন প্রয়োগকারীদের দ্রুত প্রতিক্রিয়াটির জন্য প্রশংসা প্রকাশ করেছেন। মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে ভাগ করে নেওয়ার বক্তব্যগুলির মধ্যে ছিল মার্কিন সেন। রাফেল ওয়ার্নক, ডি-জিএ।

ওয়ার্নক বলেছেন, “আমি আজ যে অফিসারকে ডিউটি লাইনে নিহত হয়েছিলেন তার করুণ মৃত্যুর জন্য শোক করছি এবং আমি এই কর্মকর্তার পরিবার এবং বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করছি। আটলান্টা আইন প্রয়োগকারীরা অগণিত জীবন বাঁচিয়েছিল এবং আমরা তাদের সেবার জন্য কৃতজ্ঞ,” ওয়ার্নক বলেছেন।

জর্জিয়া ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনস (জিবিআই) শুটিংয়ের তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এফবিআইয়ের আটলান্টা অফিস জানিয়েছে যে এটি সহায়তা করবে।

ফক্স নিউজ ‘আলেকজান্দ্রা কোচ, সোফিয়া কমপটন এবং লুই ক্যাসিয়ানো এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

