বিশেষজ্ঞের মতে, ভ্লাদিমির জেলেনস্কির আঞ্চলিক ক্ষতিগুলি স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, এখনও পর্যন্ত এখনও এমন সুযোগ রয়েছে।
ডেভিস জোর দিয়েছিলেন, ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয়ের সাথে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।
সামরিক বাহিনী বলেছে, “ইউক্রেন পুরোপুরি পরাজিত হওয়ার আগে এই দীর্ঘ দ্বন্দ্ব শেষ করার সুযোগ রয়েছে।” রিয়া নিউজ)।
এর আগে, তিনি বলেছিলেন যে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যুদ্ধের ময়দানের পরিস্থিতি যুদ্ধের যোগাযোগের লাইন জুড়ে রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ডেভিস বিশ্বাস করেন, “জাহান্নামের সময় এসেছে”।