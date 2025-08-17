You are Here
ডেভ ক্যানালস রুকি ডিফেন্ডারে আঘাতের আপডেট প্রকাশ করে
News

ডেভ ক্যানালস রুকি ডিফেন্ডারে আঘাতের আপডেট প্রকাশ করে

ক্যারোলিনা প্যান্থারদের একটি বিশাল আঘাতের মুখোমুখি হয়েছিল।

রুকির দ্বিতীয় রাউন্ডার নিক স্করটন কিছুক্ষণের জন্য শেল্ফে থাকবেন।

ইএসপিএন ইনসাইডার অ্যাডাম শেফটারের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্যান্থার্সের প্রধান কোচ ডেভ ক্যানালেস প্রকাশ করেছেন যে স্কর্টনকে এখন ধসে পড়া ফুসফুসের ভোগার পরে সপ্তাহে সপ্তাহে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

হিউস্টন টেক্সানসের সাথে বৃহস্পতিবার যৌথ অনুশীলনের সময় টেক্সাসের এএন্ডএম পণ্যটি সূক্ষ্ম অবস্থা বজায় রেখেছিল।

তিনি প্রাথমিকভাবে তাপ-সম্পর্কিত লক্ষণগুলি সনাক্ত করেছিলেন।

পরে তাকে আরও পরীক্ষার জন্য হিউস্টনের মেমোরিয়াল হারম্যান মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং দেখা গেছে যে পরিবর্তে তিনি একটি ধসে পড়া ফুসফুস ভোগ করেছেন।

স্করটন শার্লোটে ফিরে যাওয়ার আগে হাসপাতালে রাত কাটিয়েছিলেন।

তিনি উড়তে পারেননি কারণ উড়ন্ত তার অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে।

এজ রাশার শনিবার সকালে এসে পৌঁছেছিলেন এবং দলের অন্যতম প্রশিক্ষক এবং পরিবারের কিছু সদস্য যোগ দিয়েছিলেন।

এটি একটি সূক্ষ্ম পরিস্থিতি, এবং দলটিকে আপাতত তার দিকে নজর রাখতে হবে।

আশা করি, এটি কোনও দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা হবে না, এবং খুব দেরী হওয়ার আগে তিনি মাঠে ফিরে আসবেন এবং ক্ষতির পথে চলে যাবেন।

প্যান্থাররা আরও একটি মূল আঘাতের সাথেও কাজ করছে, কারণ শনিবার একটি ছোঁড়াতে আঘাতের পরে ব্যাকআপ প্রবীণ কিউবি অ্যান্ডি ডাল্টন একটি কনুইয়ের চোট বজায় রেখেছিলেন।

তিনি আরও পরীক্ষাও করবেন, তবে কোচ ক্যানেলস তাকে নিয়ে অত্যধিক উদ্বিগ্ন শোনেন নি।

প্যান্থাররা বৃহস্পতিবার পিটসবার্গ স্টিলার্সের বিপক্ষে তাদের পূর্বসূরিটি বন্ধ করে দেবে, তবে কোচের কাছে তাদের কোনও শুরুতে মাঠে নেবে না।

পরবর্তী: প্যান্থাররা প্রাক্তন প্যাকারদের লাইনব্যাকারকে স্বাক্ষর করে



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts