ডেভ চ্যাপেল প্রকাশ করেছেন যে কীভাবে ট্রাম্পের ২০১ 2016 সালের জয়টি অশ্রুতে লিবারেল এসএনএল লেখকদের বামে রয়েছে

কৌতুক অভিনেতা ডেভ চ্যাপেল বুধবার পোস্ট করা একটি নতুন সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে ২০১ 2016 সালে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনের জয় এনবিসির “শনিবার নাইট লাইভ” এর জন্য লেখকদের আবেগগতভাবে ভেঙেছিলেন।

চ্যাপেল বিভিন্ন ধরণের অংশ হিসাবে সহকর্মী কৌতুক অভিনেতা মো আমারের সাথে বসেছিলেন “অভিনেতাদের উপর অভিনেতা“প্রোগ্রাম, যেখানে তারা ট্রাম্পের মর্মাহত প্রথম জয়ের পরে উইকএন্ডে দীর্ঘকাল ধরে চলমান সিরিজের হোস্টিং চ্যাপেল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

চ্যাপেল বলেছিলেন, “যখন তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিজয়ী বলে অভিহিত করেছিল, তখন এটি — লেখকদের ঘরটি বন্ধ করে দেওয়া। আপনার সেখানে তাদের দেখা উচিত ছিল,” চ্যাপেল বলেছিলেন। “ছেলে, তারা কাঁদছিল … তারা বিশ্বাস করতে পারে না যে এটি ঘটছে।”

“আমি এটি পুরো সময় জানতাম,” আমের ট্রাম্পের জয়ের মন্তব্য করেছিলেন।

“হ্যাঁ, আপনি টেক্সাসে থাকেন এবং আমি ওহিওতে থাকি, তবে 30 রক এ দেখে মনে হচ্ছিল হিলারি ক্লিনটন জিততে চলেছে। আমি জানি না যে এই উইন্ডোগুলির চেয়ে আলাদা কী দেখাচ্ছে,” চ্যাপেল বলেছিলেন। “তবে হ্যাঁ, মানুষ, এটা আমাকে অবাক করে দিয়েছে।”

সাক্ষাত্কারের সময়, আমের চ্যাপেলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রায় নয় বছর পরে তাঁর 2016 এসএনএল একাকীত্ব সম্পর্কে তিনি কেমন অনুভব করেছিলেন। চ্যাপেল প্রকাশ করেছেন যে তিনি সম্প্রতি এটি দেখেন নি তবে এটি “স্নেহময়” মনে রেখেছেন। আমের উল্লেখ করেছিলেন যে একাকীত্বের সময় তিনি ট্রাম্পকে একটি সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

“ওহ, আমি সেই অংশটি মনে করি But তবে আপনি কি জানেন? আমি এটিকে কোনও ফটোগ্রাফের মতো দেখি That এই মুহুর্তে এটি কেমন লাগছিল Now এখন, যদি এটি ভাল হয় বা না হয় তবে আমি যদি কোনও ছবি দেখি তবে আমি পাগল হয়ে যাই না কারণ এটি আজ নয়। আপনি সম্ভবত এটি একটি পুরানো সেট এবং কুঁকড়ে দেখেছিলেন, তবে আপনি ঠিক সেই সময়ে ক্রিঞ্জ করতে পারেন,” চ্যাপেল বলেছিলেন, “

চ্যাপেলের পোস্ট-নির্বাচন এসএনএল উপস্থিতি প্রকারের tradition তিহ্য হয়ে উঠেছে; প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে ডাকা হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে তিনি ২০২০ সালে হোস্ট করেছিলেন। তিনি সম্প্রতি ট্রাম্পের দ্বিতীয় উদ্বোধনের আগে শনিবার জানুয়ারিতে দীর্ঘকাল ধরে চলমান অনুষ্ঠানটি হোস্ট করেছিলেন।

