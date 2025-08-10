ডেভ ফ্রাঙ্কো এবং অ্যালিসন ব্রি ‘একসাথে’ ফটো শ্যুট করার সময় তৈরি করেন

ডেভ ফ্রাঙ্কো এবং অ্যালিসন ব্রি
আমরা আমাদের সময় ‘একসাথে’ ভালবাসি …
প্রচারমূলক অঙ্কুর জন্য ঠোঁট লক !!!
প্রকাশিত
ডেভ ফ্রাঙ্কো এবং অ্যালিসন ব্রি তাদের নতুন সিনেমাটি “একসাথে” প্রচার করার সময় একসাথে অনেক সময় ব্যয় করছে … তবে, তারা স্পষ্টতই একে অপরের সাথে হিলের দিকে এগিয়ে যায় – প্রেস ট্যুরের সময় ঠোঁট লক করে।
শনিবার তাদের নতুন ফ্লিকের জন্য একটি পপ আপ ইভেন্টের সময় স্বামী এবং স্ত্রীর সহশিল্পীরা একে অপরকে জুড়ে ছিলেন … তাদের চারপাশের অতিরিক্তগুলিও চুমু খাচ্ছিল।
তাদের নতুন ফ্লিকের পোস্টারটিতে একটি দম্পতির ঠোঁট একসাথে আটকে চিত্রিত হয়েছে, মূলত একটি সেট ঠোঁটের সেট তৈরি করে … সুতরাং, দেখে মনে হচ্ছে এই শটগুলি এটির জন্য শ্রদ্ধা।
ডেভ এবং অ্যালিসন ফ্ল্যাশ ক্যামেরার জন্যও বড় হাসি … এই গ্রিনগুলি সম্পর্কে ভয়াবহ কিছুই নেই!
ব্রাভো
এই জুটি “একসাথে” জন্য মোট বিপণন ব্লিটজ করছে – যা জুলাইয়ের শেষে প্রকাশিত হয়েছিল – একটি সাক্ষাত্কার সহ যেখানে ফ্রাঙ্কো বলেছিলেন যে তিনি করবেন খেলার কথা বিবেচনা করুন অভিযুক্ত খুনি লুইজি ম্যাঙ্গিওন একটি বায়োপিক মধ্যে। মুভিটি দুর্দান্ত পর্যালোচনা পাচ্ছে … যদিও এটি সত্যিই বক্স অফিসে নামেনি।
ফ্রাঙ্কো এবং ব্রি ২০১১ সালে নিউ অরলিন্সের মার্ডি গ্রাসে সাক্ষাত করেছিলেন … এবং কয়েক বছর পরে বিয়ে করে ২০১৫ সালে বাগদান করেছিলেন।
বিটিডব্লিউ … এর আগে “দ্য লিটল আওয়ারস” এবং “দ্য ভাড়া” এর মতো সিনেমাগুলিতে কাজ করার পরে তারা কোনও প্রকল্পে প্রথমবারের মতো সহযোগিতা করেছেন এই নয়।
তারা বলে যে অনুপস্থিতি হৃদয়কে আরও সুদৃ .় করে তোলে … তবে, দেখে মনে হচ্ছে এই দু’জনকে “একসাথে” আরও ভাল লাগছে।