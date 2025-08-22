ডেমস, গ্যাভিন নিউজম সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন ‘সস্তা’ ক্র্যাকার ব্যারেল লোগো রোস্ট

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং ক্যালিফোর্নিয়া গভর্নর গাভিন নিউজমের প্রেস অফিসের এক্স অ্যাকাউন্টগুলি এই সপ্তাহের শুরুতে তার নতুন পাঠ্য-কেবল লোগো প্রকাশের পরে ক্র্যাকার ব্যারেলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াটিতে যোগ দিয়েছে।
ক্র্যাকার ব্যারেল ওল্ড কান্ট্রি স্টোর রেস্তোঁরাগুলির জন্য নতুন ব্র্যান্ডিং প্রচারের অংশ হিসাবে মঙ্গলবার সংস্থাটি নতুন লোগোটি উন্মোচন করেছে। এই প্রচারটি 1977 সালের পর প্রথমবারের মতো একটি পাঠ্য-লোগোর পক্ষে ব্যারেলের উপর বিশ্রাম নেওয়া একজন ব্যক্তির চিত্রটি সরিয়ে দিয়েছে।
রক্ষণশীল সমালোচকরা নতুন নতুন নকশায় গাদা করেছেন, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং লিবারেল গভর্নর মিডিয়া দল উভয়ই এই পরিবর্তনের জন্য টেনেসি ভিত্তিক রেস্তোঁরা চেইনকে ডেকে টুইটগুলি প্রকাশ করেছেন।
“ক্র্যাকার ব্যারেলের সাথে কী ভুল?
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি লিখেছেন, “আমরা মনে করি ক্র্যাকার ব্যারেল রিব্র্যান্ডটিও সফল হয়।”
ক্র্যাকার ব্যারেলের একজন প্রতিনিধি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে নতুন লোগো সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে সংস্থার মূল্যবোধ পরিবর্তন হয়নি।
“আমাদের মূল্যবোধগুলি পরিবর্তন হয়নি, এবং ক্র্যাকার ব্যারেলের হৃদয় এবং আত্মা পরিবর্তন হয়নি,” সংস্থাটি বলেছে। “এবং চাচা হার্শেল আমাদের রেস্তোঁরাগুলিতে এবং আমাদের মেনুতে সামনে এবং কেন্দ্রে রয়েছেন He
“ক্র্যাকার ব্যারেল অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সান্ত্বনা এবং সম্প্রদায়ের জন্য একটি গন্তব্য, এবং ব্র্যান্ডের লোগোটির এই পঞ্চম বিবর্তন, যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি পাশাপাশি বিলবোর্ড এবং রাস্তার পাশের চিহ্নগুলি জুড়ে কাজ করে, এটি মূলটির কল-ব্যাক এবং আইকনিক ব্যারেল আকার এবং শব্দ চিহ্নের মধ্যে আরও বেশি মূল যা এটি 1969 সালে শুরু করেছিল।”
ক্র্যাকার ব্যারেল চিফ মার্কেটিং অফিসার সারা মুর এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে চেইনের চলমান রূপান্তর কেবল গ্রাহকের প্রতিক্রিয়াই নয়, কর্মচারী ইনপুটকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।
তিনি বলেছিলেন যে ক্র্যাকার ব্যারেল “অতিথিরা যা চাইছেন তা শুনছেন এবং অতিথিরা যা চেয়েছিলেন তার উদাহরণগুলি এমন জায়গাগুলির মতো জিনিস যা উজ্জ্বল বোধ করে, যা কম বিশৃঙ্খলা বোধ করে, আরও বুথের আসন, আরও বসার বিকল্পগুলি অনুভব করে, তাই আমাদের অতিথিরা আমাদের সাথে খাওয়ার সময় আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।”