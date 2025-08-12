ডেমারিও ডগলাস প্যাট্রিয়টস রোস্টার সম্পর্কে একটি বড় বিবৃতি দেয়

নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস সর্বদা শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অভ্যস্ত ছিল।
তারা কেবল এএফসি পূর্ব বা এএফসিতে নয়, সামগ্রিকভাবে লিগে পরাজিত করার জন্য দল হিসাবে অভ্যস্ত ছিল।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি স্পষ্টভাবে ঘটেনি।
বিল বেলিচিক পরাজয় এবং শেষ মরসুমটি সহ্য করা শক্ত ছিল এবং এর অনেক কিছুই প্রতিভাগুলির একটি চমকপ্রদ ঘাটতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।
এটি আর হতে পারে না।
ডব্লিউআর ডেমারিও ডগলাসের মতে, রোস্টার বেশ কিছু সময়ের মধ্যে এটি সবচেয়ে ভাল দেখেছেন।
ডগলাস বলেছিলেন, “আমরা একটি দল পেয়েছি। প্রতিটি ঘর লাফিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ঘর প্রতিযোগিতা।
ডাব্লু ডেমারিও ডগলাস #প্যাট্রিয়টস‘রোস্টার:
“আমরা একটি 𝐭𝐞𝐚𝐦 পেয়েছি।
নিউ ইংল্যান্ডে বছরের পর বছর তাদের সেরা রোস্টারগুলির মধ্যে একটি রয়েছে 👀
(🎥 iamflic_) pic.twitter.com/svfecv5kms
– কার্লোস এ। লোপেজ (@লোস্টালসপ্যাটস) আগস্ট 10, 2025
তিনি সে সম্পর্কে ঠিক বলেছেন, এবং এটি ড্রেক মায়ের বাইরে চলে গেছে।
মিশ্রণে উইল ক্যাম্পবেল যুক্ত করা টিমকে আক্রমণাত্মক লাইনে সামনের দিকে নোঙ্গর করতে সহায়তা করবে, এটি এমন একটি বিষয় যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তারা স্টেফন ডিগসে একজন প্রমাণিত পাস-ক্যাচারকে যুক্ত করেছে, রুকির একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শ্রেণীর কথা উল্লেখ না করে।
এমনকি ডগলাস নিজেই একটি ব্রেকআউট মরসুমে থাকা উচিত।
তিনি প্রশিক্ষণ শিবিরে রেভ রিভিউ আঁকেন এবং ওয়াশিংটন কমান্ডারদের সাথে একটি যৌথ অনুশীলনে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।
দেশপ্রেমিকরা বিতর্কে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং প্রধান কোচ মাইক ভ্রাবেল তাদের সেই পথের ঠিক নীচে সেট করার আগে খুব বেশি দিন হওয়া উচিত নয়।
তারা প্রতিযোগী হওয়ার পরে কিছুক্ষণ হয়ে গেছে, তবে যদি মেই এবং ডগলাস শক্তিশালী রসায়ন বিকাশ করে তবে এই দলটি অবশ্যই স্পয়লার খেলতে পারে এবং আবার এএফসি পূর্ব থেকে কিছুটা শব্দ করতে পারে।
