আগস্ট 22, 2025
প্রতিটি হোয়াইট হাউসের পদক্ষেপের সাথে, গণ -নির্বাসন থেকে শুরু করে ফেডারেল সেনাদের ঘরোয়া মোতায়েন পর্যন্ত “বিরোধী দল” এই ভিত্তি গ্রহণ করেছে এবং বিকল্প প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে।
আপনি যদি এটি আগে শুনে থাকেন তবে আমাকে থামান: আক্রমণাত্মক মাগা নীতি উদ্যোগ হিসাবে গিয়ার হিসাবে লুর্চ হিসাবে, ডেমোক্র্যাটরা ন্যায়বিচারের পক্ষে একটি বার্তাপ্রেরণ প্রতিক্রিয়া দেখে হতাশ হয় এবং সাধারণত ক্রমবর্ধমান পৌরাণিক রাজনৈতিক কেন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করার প্রত্যাশায় থাকে। প্রশ্নে উদ্যোগ যেমন ভয় এবং সন্ত্রাস বপন করে, স্টিম্রোলাররা ক্ষমতার বিচ্ছিন্নতা এবং সাধারণত স্বৈরাচারী অবরোধের শর্তে সাধারণ জীবনের যা কিছু অবশেষকে ব্যাহত করে, এটি ব্যাপকভাবে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতারা যারা একসময় নিজেকে এই ছদ্মবেশে চাটুকার দিয়েছিলেন যে তারা দ্বন্দ্বের স্থগিত মুহুর্তের জন্য তাদের গুঁড়ো শুকনো রাখছিলেন তারা বাস্তব সময়ে ট্রাম্পবিরোধী মনোভাবের ক্রমবর্ধমান সংবেদনের হারকে আরও একবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
এটাই হ’ল মারাত্মক গতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ডেমোক্র্যাটদের দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের গণ-ডিপোর্টেশন শাসনের একটি গুরুতর বিকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখা, এটি একটি স্বৈরাচারী এবং বেআইনী উদ্যোগ যা রাষ্ট্রপতির অভিবাসন অবস্থানকে উপস্থাপন করেছে-এটি তার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সম্পদগুলির মধ্যে একটি হিসাবেও বিবেচিত-একটি বিশাল পোলিং দায়। এটি নির্বাহী শাখার মাধ্যমে ডোগ রামপেজের কাহিনী ছিল, যা শূন্য অর্থবহ আর্থিক সাশ্রয় করেছে এবং জনস্বাস্থ্য, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং বিদেশী সহায়তার মতো মৌলিক ফেডারেল উদ্যোগকে সমতল করেছিল, যখন সিনেট ডেমোক্র্যাটস আরও সরকারী-শেডিং মন্ত্রিসভা নিয়োগকারীদের রাবার-স্ট্যাম্পিং চালিয়ে যান। তবে ডোগের ট্র্যাক রেকর্ডের কদর্যতার কাছে পৌঁছানোর একমাত্র জিনিসটি হ’ল এটি পোল্ড পাবলিক সমর্থনএজেন্সিটির অনুমোদনের রেটিংটি মাত্র 40 শতাংশের বেশি এবং এর বিলিয়নেয়ার গডফাদার ইলন কস্তুরী এর নীচে রয়েছে। একই পুরানো করাতটিও দেউলিয়ার যুক্তির একটি ন্যায্য বিবরণ ছিল যা সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা চক শুমারকে দ্বিতীয় ট্রাম্পের মেয়াদে প্রথম বাজেটের শোডাউনতে সস্তা স্যুটের মতো ভাঁজ করতে প্ররোচিত করেছিল। গণতান্ত্রিক জড়তার সেই বিশেষ শোটি সরাসরি ট্রাম্পের স্বাক্ষর ব্যয় এবং করের বিলের হতাশার দিকে পরিচালিত করে, যা এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা রয়েছে যে জিওপি রয়েছে নির্বিঘ্নে পুরো জিনিসটি পুনরায় ব্র্যান্ড করার চেষ্টা করছে এমন কিছু হিসাবে যা এটি স্থিরভাবে নয়-একটি শ্রম-শ্রেণীর ট্যাক্স কাটা।
ওয়াশিংটন, ডিসির রাস্তায় ফেডারেল এবং ন্যাশনাল গার্ড সেনাদের ফেডারেল এবং ন্যাশনাল গার্ড সেনাদের ফ্যাসিস্টিক সংহতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে এখন একটি ত্বরান্বিত নিউজ টাইমলাইনে এটি একই পুরানো গান এবং নৃত্য। ডেমোক্র্যাটরা আবারও সহিংস অপরাধের অস্তিত্বহীন wave েউয়ের বিরুদ্ধে এই ব্রাউনশার্টের আক্রমণাত্মক কোনও প্রতিক্রিয়া সমর্থন করার বিষয়ে আবারও উদ্বিগ্ন ছিলেন। “অপরাধের উপর নরম” উপস্থিত হওয়ার ভয়ে তারা ট্রাম্পের ক্রিয়াকলাপটিকে “বিভ্রান্তি” হিসাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিল যা এপস্টাইন ফাইল কেলেঙ্কারী থেকে দূরে সরে যায়। এই কৌশলটি এতটাই পদার্থের অবরুদ্ধ ছিল যে এটি একটি উপার্জন করেছে ফোস্কা অস্বীকার সংস্কার করা নিওকন উইলিয়াম ক্রিস্টল থেকে “বৌদ্ধিক ব্যর্থতা, রাজনৈতিক বোকামি এবং নৈতিক অবসন্নতার বিরল ত্রিফেক্টা” হিসাবে। এবং নিশ্চিতভাবেই, অগ্রগতির জন্য ডেটা এখন জরিপের অনুসন্ধানের সাথে দেখা যাচ্ছে যে ওয়াশিংটনের মাগা অবরোধ অপ্রিয়৫১ শতাংশ উত্তরদাতারা এই ক্র্যাকডাউনটির বিরোধিতা করছেন এবং ৫ percent শতাংশ একমত হন যে ট্রাম্প ফেডারেলাইজ করার জন্য ডিসি আইন প্রয়োগের জন্য “কর্তৃত্ববাদী” রয়েছেন।
এই প্যাটার্নটি এখনই এতটাই সুপ্রতিষ্ঠিত যে ডেমোক্র্যাটিক নেতারা কী করছেন বলে মনে করেন তারা কী করছেন তা জিজ্ঞাসা করার জন্য এটি দীর্ঘ সময়। একটি মাগা পুটসের ওভাররারচিং প্রাঙ্গণটি মঞ্জুর করার পরে, তারা ডেমোক্র্যাটদের চিত্রকে একটি স্ট্যাটাস-কু পার্টি হিসাবে শক্তিশালী করে এমন একটি নৃশংস-হৃদয়যুক্ত নীতিগত থাকার ব্যবস্থাগুলির একটি নির্মম প্রতিরোধে আটকা পড়েছে যা রাজনৈতিক ব্যস্ততার মৌলিক শর্তগুলিকে পরিবর্তিত করে, বা ক্ষমতা সহকারে খুব কম আগ্রহের সাথে বা ক্ষমতা সম্পন্ন করে। এ কারণেই, জিওপি -র সমস্ত ভোটদানের দুর্দশাগুলির জন্য, কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটরা ভুগছেন নাটকীয়ভাবে অনুমোদনের রেটিং কম।
আজ অবধি, প্রতিষ্ঠানের ডেমোক্র্যাটরা তাদের বেল্টওয়ে আবাসস্থলে সর্বশেষ প্রধান রাজনৈতিক উদ্ভাবন: “ত্রিভুজ” এর ভয়াবহ ক্লিনটোনিয়ান ধর্মীয় সংস্কৃতিটি অন্ধভাবেই অন্ধভাবে রয়ে গেছে। এই তিন দশকের পুরানো এই প্রতিচ্ছবিটি ছিল ১৯৯৪ সালে তাঁর ১৯৯ 1996 সালের পুনর্নির্বাচন বিড চলাকালীন ১৯৯৪ সালের জিঙ্গরিচ বিপ্লবকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিল ক্লিনটনের প্রচেষ্টা; এটি মূলত ডেমোক্র্যাটদের রিপাবলিকান পাওয়ার গ্র্যাবস এবং পলিসি বুন্ডোগলসের সাথে মেক ভিন্নমত হিসাবে চিহ্নিত করেছিল যাতে তারা ভোটারদের কাছে পিচ তৈরি করতে পারে যে দলটি দ্বিপক্ষীয় পার্থক্য-ছাঁটাইয়ের পক্ষে তার পুটিক নতুন বাম বাড়াবাড়ি ছাড়িয়ে গেছে। কৌশলটির উদ্ভাবক ছিলেন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ডিক মরিস, যিনি এর অনিবার্য উপসংহারে এর মূল যুক্তিটি অনুসরণ করেছেন, একটি কঠোর ডান হয়ে উঠলেন মাগা নিপীড়নের বিবরণী বণিক। একই ভাগ্যটি আরও একটি ভাল হিলযুক্ত, ক্লিনটন-ব্রেড ত্রিভুজীয় প্রেরিতকে ঘিরে রেখেছে, গ্রাউন্ড কলম।
আপনি ভাবেন যে এই বিরক্তিকর ক্যারিয়ারের আর্কগুলি ত্রিভুজকে ডেমোক্র্যাটদের জন্য একটি সতর্কতা কাহিনী সরবরাহ করবে – তবে আপনি অবশ্যই ভুল হয়ে যাবেন। ত্রিভুজটি এমন একটি বিরোধী দলের পক্ষে শ্রদ্ধেয়, বুদ্ধিমান পদক্ষেপ হিসাবে রয়ে গেছে যা তার নিজস্ব বেসকে নিন্দা করে এবং বড়-অর্থ দাতাদের উপর ঝামেলা করে। সর্বোপরি, একটি কারণ রয়েছে যে, গত কংগ্রেসনাল অধিবেশনে এর দু’জন কুখ্যাত ভক্ত হলেন এখন অবসরপ্রাপ্ত সিনেটর কার্স্টেন সিনেমা এবং জো মাঞ্চিন, বিল্ড ব্যাক আরও ভাল আইনসভা প্যাকেজের খিলান শত্রু যা সম্ভবত পার্টিতে দূরদর্শী দীর্ঘমেয়াদী প্রশাসনের দাবী করতে পারে। এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা থেকে অনেক দূরে যে উভয় আইনজীবিদের মধ্যেও স্থান পেয়েছে ডেমোক্র্যাটদের কর্পোরেট প্রচারের বৃহত্তম প্রাপক DOSH। ত্রিভুজযুক্ত প্রবণতাটিও কেন ২০১০ সালের সাশ্রয়ী মূল্যের যত্ন আইনটি জনসাধারণের তহবিলের বিকল্প ছাড়াই কংগ্রেস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং কেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভিজাতরা এর মতো রিগ্রসিটিভ ব্যবস্থা নিয়ে আঘাত পেয়েছিল জনশিক্ষা বেসরকারীকরণ এবং সামাজিক কল্যাণ সুবিধার অর্থ। এগুলি সমস্ত পোষা প্রাণী রিপাবলিকান কারণগুলি যে ডেমোক্র্যাটরা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে এটি প্যাসিল হিউম্যান আকারে আলোচনা করা যেতে পারে। অনেক বড় জিওপি নীতিমালার লক্ষ্য নিয়ে দলের অবস্থান মোটামুটি কাল্পনিক বীমা সংস্থার যা জুরাসিক পার্ক রিসর্টের ডুমড আপগ্রেডগুলি পুনরায় খোলার জন্য বহুবর্ষজীবী প্রচেষ্টাটি কভার করতে সম্মত হয়।
বর্তমান সমস্যা
গণতান্ত্রিক ত্রিভুজের উত্তরাধিকার সম্পর্কে অন্য বিষয়টি উল্লেখ করার মতো বিষয় হ’ল, দলীয় প্রতিষ্ঠানের উপর প্লে-আউট ম্যানুভারের মৃত্যুর ঘটনা জুড়ে, রিপাবলিকান পার্টি আরও ডানদিকে এগিয়ে গেছে। কেন এটি দেখা যায় তা দেখা খুব কঠিন নয়; আপনার বিরোধীরা একবার আপনার রাজনৈতিক এজেন্ডার প্রাথমিক প্রাঙ্গণটি মঞ্জুর করলে আপনি দর কষাকষির টেবিলে যান না – আপনি হত্যার জন্য যান। রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটি ইমিগ্রেশনের মতো বিভাজনমূলক ইস্যুতে দলকে আরও মধ্যপন্থী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এবং আফ্রিকান আমেরিকান, সমকামী এবং ল্যাটিনো ভোটারদের মধ্যে এর প্রচারকে উন্নত করার জন্য একটি পোস্টলেকশন ময়নাতদন্ত তৈরি করার সময় মিট রোমনির ২০১২ সালের পরাজয়ের প্রেক্ষিতে জিওপি -র ত্রিভুজ মোডে পারস্পরিক সংযমের প্রতি শেষ ফিন্ট এসেছিল। আমি ধরে নিই আমার আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই কিভাবে সব কাজ।
ত্রিভুজ ব্যবস্থা ইতিমধ্যে জিঙ্গরিচ বছরগুলিতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বাহিনীর কাছে একটি অবিস্মরণীয় ক্যাপিটুলেশন ছিল; ট্রাম্পের শাসনামলে যা সক্রিয়ভাবে আইনের শাসনকে ভেঙে ফেলছে এবং আমাদের আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিগুলি সংরক্ষণ করে, এটি নাগরিক আত্মহত্যার একটি কাজ। সুতরাং, জনগণের চোখে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির খ্যাতির অবিচ্ছিন্ন অবক্ষয়ের সাথে, আসুন এর সত্য নাম দ্বারা ত্রিভুজকে কল করা শুরু করি: তৃপ্তি।
