You are Here
ডেমোক্র্যাটরা এড়াতে গিয়ে শোতে উপস্থিত হওয়ার জন্য রিপাবলিকানদের প্রশংসা করেছেন মেহের
News

ডেমোক্র্যাটরা এড়াতে গিয়ে শোতে উপস্থিত হওয়ার জন্য রিপাবলিকানদের প্রশংসা করেছেন মেহের

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

“রিয়েল টাইম” হোস্ট বিল মাহের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং ক্লিন্টনদের মতো ডেমোক্র্যাটদের ডেকেছিলেন যে “ভয়ঙ্কর” হওয়ার জন্য “ভয়” হওয়ার জন্য রিপাবলিকানদের প্রশংসা করার সময় “তাদের একজন মানুষের মতো মারধর” করার জন্য।

“রিয়েল টাইম” হোস্ট বলেছিলেন যে লোকেরা তাকে “সর্বদা” জিজ্ঞাসা করে কেন তার প্রোগ্রামে হ্যারিস বা বিল এবং হিলারি ক্লিনটনের মতো অতিথি নেই, তবে মাহেরের মতে, এটি তার শেষের চেষ্টা করার অভাবের জন্য নয়।

“আপনি ভাবেন যে আমরা জিজ্ঞাসা করি না? আমরা প্রতি সপ্তাহে এই লোকদের জিজ্ঞাসা করি। তারা না বলে,” তিনি বলেছিলেন। “ওবামাকে পেতে আট বছর সময় লেগেছিল এবং একটি আবেদন ছিল।”

বিল মাহের স্বীকার করেছেন যে তিনি নির্বাচনের পরে সাংস্কৃতিক ‘ভিবে শিফট’ সত্ত্বেও বাতিল হওয়ার আশঙ্কা করছেন

মাহের এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি প্রকাশ করেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিবিদরা তাঁর শোতে আসতে “ভয় পাবেন”, বিবেচনা করে বিবেচনা করে যে গভীর রাতে হোস্ট দীর্ঘদিনের উদারপন্থী যিনি বেশিরভাগ ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট দেন।

মাহের তার শোতে হাজির হতে গণতান্ত্রিক অনীহা দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন যে এগুলি উল্লেখ করে “আমি যে সমস্ত লোককে ভোট দিয়েছি”।

“এবং এই লোকেরা – আমি যে সমস্ত লোককে ভোট দিয়েছি। সে সম্পর্কে চিন্তা করুন They তারা তাদের পক্ষে ভোট দিয়েছিল এমন একটি ছেলের শোতে আসতে ভয় পান,” তিনি কৌতুক করেছিলেন। “রিপাবলিকানরা, তারা দেখায় এবং যখন তারা তা করে, তারা তাদের মারধর করে একজন মানুষের মতো করে।”

গভীর রাতে হোস্ট তখন “রিয়েল টাইম” তে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁর সাথে উত্তপ্ত মতবিরোধে পরিণত হওয়া রক্ষণশীলদের একটি পূর্ণাঙ্গতা বাজায়। মন্টেজে অন্তর্ভুক্ত রক্ষণশীল অতিথিরা হলেন হাউস কেভিন ম্যাকার্থি, প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল বিল বার, ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডেসান্টিস এবং দীর্ঘকালীন ট্রাম্পের মিত্র স্টিভ ব্যাননের প্রাক্তন স্পিকার।

“দেখুন, আমি শোতে এওসি রাখতে চাই এবং [Zohran] মান্ডানি এবং এলিজাবেথ ওয়ারেন, তবে আমি অতিথিদের সাবপোইন করতে পারি না এবং আমি এটি ঠিক করতে পারি না, “মাহের দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন।” ডেমোক্র্যাটরা অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে। আমি বলতে চাইছি, স্পষ্টতই, গ্লুটেন ছাড়াও, বেশিরভাগ ডেমোক্র্যাটরা খুব দূরে নয়, যদিও তারা খুব বাম-বাম নয়, তারা হালকা এবং মাঝারি। “তিনি রসিকতা করেছিলেন,” কমপক্ষে আমার স্নানের বাড়িতে “।

সর্বশেষ মিডিয়া এবং সংস্কৃতি খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

যদিও মাহের ডেমোক্র্যাটদের সমালোচনা করেছিলেন যারা তাঁর শোতে উপস্থিত হতে খুব “ভয় পেয়েছিলেন”, সেখানে একজন উদার রাজনীতিবিদ ছিলেন যিনি মাহের উপস্থিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহসী হওয়ার জন্য প্রশংসা করেছিলেন।

পূর্ববর্তী বিভাগে, মাহের ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজমকে তার “পারফেক্ট হেয়ার” এর জন্য মজা করেছিলেন তবে তিনি তার শোতে আসতে ইচ্ছুক এই সত্যটি প্রশংসা করেছিলেন।

মাহের তার শোতে উপস্থিত হতে এবং কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহসী হওয়ার জন্য নিউজমকে প্রশংসা করেছিলেন। (স্ক্রিনশট/এইচবিও)

শেষবারের মতো নিউজম “রিয়েল টাইম” এ ছিল, মেহের তাদের সময় একসাথে কোনও ঘুষি টানেনি, গভর্নরকে গোল্ডেন স্টেটের অনেক বিধিবিধানের বিষয়ে ডেকেছিল – এমন কিছু যা তিনি এর আগে নিউজমকে চাপ দিয়েছিলেন।

উদার হোস্ট রিলে করেছিলেন যে কীভাবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বড় সরকারের স্টিং অনুভব করেছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্যালিসেডে বিধ্বংসী দাবানলের পরে তার ছাদে আপগ্রেডের জন্য কীভাবে তাকে “দুটি পরিদর্শন” করার জন্য তাকে কীভাবে পকেট দিতে হবে সে সম্পর্কে নিউজমের কাছে অভিযোগ করে মার্চ মাসে মাহের বিনিময় শুরু করেছিলেন।

“এটা আমার ছাদ!” মাহের উচ্ছ্বসিত। “যদি এটি আমার মাথায় পড়ে যায় তবে এটাই আমার সমস্যা” “

“কেন আমার দুটি পরিদর্শন দরকার, যার জন্য আমাকে অর্থ দিতে হবে? আপনি গতবার এখানে ছিলেন। আমরা বিধিবিধানের বিষয়ে কথা বলেছি। আপনি বলেছিলেন, ‘ওহ, এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন দিন,” “মাহের গভর্নরের দিকে মুখ করেছিলেন। “আপনি বলেছিলেন আপনি এটিতে কাজ করছেন।”

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজ ‘জোসেফ এ। ওল্ফসোহ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts