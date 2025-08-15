ডেমোক্র্যাটরা কীভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসনাল প্রতিনিধি এবং ট্রাম্পকে ব্যর্থ করার পরিকল্পনা করছেন

ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররা কংগ্রেসনাল জেলাগুলির সীমানা আঁকার দক্ষতার আইন প্রণেতাদের ছিনিয়ে নেওয়ার দেড় দশক পরে, গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এবং সহকর্মী ডেমোক্র্যাটরা সেই পক্ষপাতমূলক ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে চাপ দিচ্ছেন।
স্যাক্রামেন্টোতে রূপ নেওয়ার এবং নভেম্বরে ভোটারদের দিকে রওনা হওয়া পুনরায় বিতরণ পরিকল্পনাটি আরও বেশি সময় না হলে কমপক্ষে ছয় বছর ধরে গোল্ডেন স্টেটের রাজনৈতিক প্রাকৃতিক দৃশ্য স্থানান্তরিত করতে পারে। ২০২26 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরে কোন দলটি মার্কিন প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করে তাও এই ফলাফলটি দমন করতে পারে, যা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের রাজনৈতিক এজেন্ডার ভাগ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হবে।
গোল্ডেন স্টেটের ভোটাররা যা করতে বেছে নিয়েছে তা দেশব্যাপী পুনর্বিবেচনা করবে, কিছু রাজনৈতিক কেরিয়ারকে হত্যা করবে এবং অন্যকে চালু করবে, অন্যান্য রাজ্যগুলিকে তাদের নিজস্ব কংগ্রেসনাল জেলাগুলি পুনর্গঠন করতে উস্কে দেবে এবং নিউজমের প্রোফাইলকে শীর্ষস্থানীয় ট্রাম্প নেমেসিস এবং দেশটির গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের নেতা হিসাবে বাড়িয়ে তুলবে।
ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদ এবং বন্ধ দরজার পিছনে আইন প্রণেতাদের দ্বারা আঁকা নতুন মানচিত্রগুলি শুক্রবার ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটি, হাউস ডেমোক্র্যাটদের নির্বাচনের জন্য কাজ করে এমন দল কর্তৃক আইনসভা নেতাদের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল।
মানচিত্রগুলি 4 নভেম্বর একটি বিশেষ নির্বাচনের ব্যালটে উপস্থিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, পাশাপাশি একটি সাংবিধানিক সংশোধনী যা রাজ্যের ভোটার-অনুমোদিত, স্বাধীন পুনর্নির্মাণ কমিশনকে ওভাররাইড করবে।
ওরেগন স্টেট লাইনের নিকটবর্তী বন থেকে ডেথ ভ্যালি এবং পাম স্প্রিংসের মরুভূমির মধ্য দিয়ে মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়ার এক হাজার মাইলেরও বেশি সময় ধরে এই পরিবর্তনগুলি ছড়িয়ে পড়বে, ক্যালিফোর্নিয়ায় ডেমোক্র্যাটদের গ্রিপকে প্রসারিত করে এবং রিপাবলিকানদের আরও বিচ্ছিন্ন করে তুলবে।
প্রস্তাবিত মানচিত্রটি রিপাবলিকান ভোটারদের মুষ্টিমেয় গভীর-লাল জেলায় মনোনিবেশ করবে এবং ক্যালিফোর্নিয়ার জিওপি প্রতিনিধি দলের দীর্ঘতম পরিবেশনকারী সদস্য দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী একটি অভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্য কংগ্রেসনাল আসনকে নির্মূল করবে। ডেমোক্র্যাটদের জন্য, এই পরিকল্পনাগুলি আপ-আগত রাজনীতিবিদদের ভাগ্যকে বাড়িয়ে তুলবে এবং দু’জন নতুন আইন প্রণেতা যারা সর্বশেষ পতনের চেয়ে এক হাজারেরও কম ভোটে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল তাদের সহ দুর্বল দায়িত্বপ্রাপ্তদের তীরে বাড়িয়ে তুলবে।
এই প্রস্তাবের অধীনে ডেমোক্র্যাটরা বর্তমানে রিপাবলিকানদের হাতে থাকা পাঁচটি আসন তুলতে পারে এবং দুর্বল ডেমোক্র্যাটিক ইনকাম্বেন্ট রেপসকে উত্সাহিত করার সময়। অ্যাডাম গ্রে, জোশ হার্ডার, জর্জ হোয়াইটসাইডস, ডেরেক ট্রান এবং ডেভ মিন, যা কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয়বহুল লড়াইয়ে সাশ্রয় করবে।
রাজ্য আইনসভায় একটি চিঠিতে ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটির পরিচালক জুলি মেরজ বলেছেন, মানচিত্রটি “ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটারদের সর্বোত্তম আগ্রহের কাজ করে, পাশাপাশি টেক্সাস এবং অন্যান্য রিপাবলিকান-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে সংঘটিত দুর্নীতিগ্রস্থ প্রকল্পের বিরুদ্ধে পিছনে যাওয়ার চেষ্টা করে।”
ন্যাশনাল রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল কমিটি, হাউস রিপাবলিকানদের নির্বাচিত করার জন্য কাজ করা এই দলটি বলেছে যে তারা “আদালতে এবং ব্যালট বাক্সে তার ট্র্যাকগুলিতে নিউজমকে থামাতে এই অবৈধ ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত।”
“এটি ক্যালিফোর্নিয়া এবং ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে রাজনৈতিক যুদ্ধের চূড়ান্ত ঘোষণা,” ইউসি সান দিয়েগোতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক থাড কসসার বলেছিলেন।
ব্যালট পরিমাপ কীভাবে কাজ করবে?
২০১০ সালে ভোটাররা অনুমোদিত স্বতন্ত্র পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটি বিপরীত করার জন্য, ক্যালিফোর্নিয়ার বেশিরভাগ ভোটারকে এই পদক্ষেপটি অনুমোদন করতে হবে, যা সমর্থকরা “নির্বাচনী কারচুপি প্রতিক্রিয়া আইন” বলে অভিহিত করছেন।
রাজ্য আইনসভা, যেখানে ডেমোক্র্যাটরা বিধানসভা এবং সিনেট উভয় ক্ষেত্রেই একটি সুপারমজোরিটি ধারণ করে, পরের সপ্তাহে আইন প্রণেতারা গ্রীষ্মের অবকাশ থেকে ফিরে আসার সময় ব্যালট ভাষা বিবেচনা করবে। উভয় চেম্বারে ব্যালট ভাষাটি একটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে পাস করতে হবে এবং 22 আগস্টের মধ্যে নিউজমের ডেস্কে বিলটি পেতে হবে, ভোটার গাইডদের মেইল করার জন্য এবং মুদ্রিত ব্যালটগুলি মুদ্রণের জন্য পর্যাপ্ত সময় রেখেছিল।
নতুন মানচিত্র অনুমোদন করা রাজ্যের ভোটারদের উপর নির্ভর করবে, যা ২০১০ সালে স্বাধীন পুনর্নির্মাণকে%১%এরও বেশি সমর্থন করে। নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাটরা ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রায় দুই থেকে এক ব্যবধানে রিপাবলিকান ভোটারদের চেয়ে বেশি।
নিউজম বলেছে যে এই পদক্ষেপে একটি “ট্রিগার” অন্তর্ভুক্ত থাকবে যার অর্থ রাজ্যের মানচিত্র কেবল তখনই কার্যকর হবে যদি কোনও রিপাবলিকান রাষ্ট্র-যেমন টেক্সাস, ফ্লোরিডা বা ইন্ডিয়ানা-নতুন মধ্য-দশকের মানচিত্র অনুমোদন করে।
নিউজম বলেছিল, “এখনও একটি প্রস্থান র্যাম্প রয়েছে।” “আমরা আশাবাদী তারা এগিয়ে যাবেন না।”
পুনর্নির্মাণের পুনর্নির্মাণ এবং ভোটারদের একটি অফ-ইয়ার নির্বাচনে অংশ নিতে অংশ নেওয়ার রহস্যজনক ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য যে নিউজম এবং তার মিত্রদের সংগঠিত শ্রম সহ, খুব দ্রুত ব্যয়বহুল প্রচারণা হিসাবে প্রত্যাশিত যা প্রবর্তন করা হবে।
“এটি ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রীষ্ম,” কসসার বলেছিলেন। “লোকেরা এতে মনোনিবেশ করে না।”
ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যালট ব্যবস্থার জন্য প্রচারণার অবদানের কোনও সীমা নেই এবং ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাটদের এবং নিউজমের বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের একটি পদক্ষেপের একটি ব্যবস্থা উচ্চ-ব্যয়, উচ্চ-ব্যয়বহুল জাতীয় লড়াইয়ে পরিণত হতে পারে।
নিউজম বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, “এটি কয়েক মিলিয়ন ডলার, এবং বিরোধীদেরও কেমন দেখাচ্ছে তার ভিত্তিতে এটি নির্ধারিত হতে চলেছে।” তিনি বলেছিলেন, তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টাটি “তুচ্ছ নয় … 90 দিনের স্প্রিন্ট বিবেচনা করে।”
ব্যালট পরিমাপের প্রচারের ওয়েবসাইট এ পর্যন্ত তিনটি বড় তহবিল সূত্রের উল্লেখ করেছে: নিউজমের গুবেরেটরিয়াল ক্যাম্পেইন, ওয়াশিংটনের হাউস ডেমোক্র্যাটদের জন্য প্রধান রাজনৈতিক কর্ম কমিটি এবং ম্যানহাটান বিচ ব্যবসায়ী বিল ব্লুমফিল্ড, এ দীর্ঘকালীন দাতা ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাটদের কাছে।
বিরোধীদেরও ভালভাবে অর্থায়িত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একজন জোটের প্রতিনিধি বলেছিলেন যে চার্লস মুঙ্গার জুনিয়র, যিনি স্বাধীন কমিশন তৈরি করে ২০১০ সালের ব্যালট পরিমাপকে ব্যাঙ্ক্রোল করেছিলেন, তিনি নির্বাচনী সংস্কার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ঝুঁকিতে কী?
ইউএস হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের নিয়ন্ত্রণ ভারসাম্য ঝুলছে।
যে দলটি হোয়াইট হাউস ধারণ করে তা মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় বাড়ির আসন হারাতে থাকে। রিপাবলিকানরা হাউসে একটি রেজার-পাতলা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ২০২26 সালে ডেমোক্র্যাটরা চেম্বারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ট্রাম্পের বিতর্কিত, ডানপন্থী এজেন্ডা স্টিমি করবেন তার চূড়ান্ত দুই বছরে।
মার্কিন আদমশুমারির পরে সাধারণত এক দশক পরে পুনরায় বিতরণ করা হয়। তবে ট্রাম্প রিপাবলিকান স্টেটসকে টেক্সাস দিয়ে শুরু করে, দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাদের লাইনগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য মিডটার্মগুলিতে জিওপি -র সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য তাদের লাইনগুলি পুনর্নির্মাণ করতে পারেন।
ট্রাম্পের উত্সাহে, টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট আরও পাঁচজন রিপাবলিকানদের পক্ষে টেক্সাস কংগ্রেসনাল মানচিত্রটি পুনর্নির্মাণের জন্য একটি বিশেষ আইনসভা অধিবেশন ডেকেছিলেন। জবাবে, নিউজম এবং অন্যান্য ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাটরা তাদের নিজস্ব মানচিত্রের আহ্বান জানিয়েছে যা আরও পাঁচজন ডেমোক্র্যাটকে সমর্থন করবে।
টেক্সাস ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতারা আইনসভায় কোরামকে অস্বীকার করতে এবং ভোট বন্ধ করতে রাজ্য থেকে পালিয়ে যান। তারা প্রতিদিন জরিমানার মুখোমুখি হয়েছিল, মৃত্যুর হুমকি এবং অফিস থেকে সরানোর জন্য কলগুলি। শুক্রবার বিশেষ অধিবেশন শেষ হওয়ার পরে তারা অস্টিনে ফিরে আসতে রাজি হয়েছিল, একটি শর্ত ছিল যে ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাটরা তাদের পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেছে।
ট্রাম্প ইন্ডিয়ানা, ফ্লোরিডা, ওহিও এবং মিসৌরিতে ঝুঁকির সাথে তাদের মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য একটি সর্বাত্মক পুনর্নির্মাণ অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যখন নিউজম নিউ ইয়র্ক এবং ইলিনয় সহ নীল রাজ্যগুলির একই জিজ্ঞাসা করছে।
ক্যালিফোর্নিয়া রিপাবলিকানরা ক্রসহেয়ার্সে
ক্যালিফোর্নিয়ার জেরিম্যান্ডারিং প্ল্যান ক্যালিফোর্নিয়ার নয়টি রিপাবলিকান কংগ্রেসের পাঁচজন সদস্যকে লক্ষ্য করে: উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় রেপস। কেভিন কিলি এবং ডগ লামালফা, মধ্য উপত্যকার রেপ। ডেভিড ভালদাও এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় রেপস কেন ক্যালভার্ট এবং ড্যারেল ইসা।
মানচিত্রটি রিপাবলিকান ভোটারদের একটি অল্প সংখ্যক রুবি-লাল জেলাগুলিতে একীভূত করে “ভোট সিঙ্কস” নামে পরিচিত। কিছু রক্ষণশীল এবং গ্রামীণ অঞ্চলগুলি এমন জেলায় স্থানান্তরিত করা হবে যেখানে রিপাবলিকান ভোটাররা ডেমোক্র্যাটদের জন্য উচ্চ ভোটার নিবন্ধনের সুবিধা দ্বারা মিশ্রিত হবে।
সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি হ’ল ক্যালভার্টের পক্ষে, যিনি তাঁর অভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্য জেলা নির্মূল দেখবেন।
ক্যালভার্ট 1992 সাল থেকে কংগ্রেসে রয়েছেন এবং একটি বিস্তৃত রিভারসাইড কাউন্টি জেলা প্রতিনিধিত্ব করে যার মধ্যে রয়েছে এলসিনোর, মেনিফি, পাম স্প্রিংস এবং করোনার তার হোম বেস। শক্তিশালী হাউস অ্যাপ্লিকেশন কমিটিতে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের তদারকি করা কালভার্ট গত বছর ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা অর্থায়িত জাতীয় প্রচারের পরেও স্বাচ্ছন্দ্যে পুনর্নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন।
প্রস্তাবিত মানচিত্রের অধীনে, অভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্য জেলাটি খোদাই করা হবে এবং পুনরায় বিতরণ করা হবে, রেপ। ইয়ং কিম (আর-আনাহিম হিলস) প্রতিনিধিত্বকারী একটি জেলায় অংশ নেওয়া হবে। লিবারাল পাম স্প্রিংসকে রেপ। ড্যারেল ইসা (আর-বনসাল) প্রতিনিধিত্ব করে জেলায় স্থানান্তরিত করা হবে, যা রিপাবলিকান থেকে একটি সংক্ষিপ্তভাবে বিভক্ত সুইং সিটে জেলা ঝুঁকতে সহায়তা করবে।
কংগ্রেসের সদস্যদের তাদের জেলাগুলিতে বাস করার প্রয়োজন নেই, তবে ক্যালভার্টের পক্ষে দৌড়ানোর জন্য কোনও সুস্পষ্ট আসন থাকবে না, যদি না তিনি কিম বা ইসা বিপক্ষে না দৌড়েছিলেন।
মানচিত্রের ফাঁস হওয়া স্ক্রিনশটগুলি শুক্রবার বিকেলে প্রচারিত হতে শুরু করে, ক্যালিফোর্নিয়া রিপাবলিকানদের কাছ থেকে তীব্র এবং তাত্ক্ষণিক পুশব্যাককে অনুরোধ জানায়। লাইনগুলি হ’ল “তৃতীয় বিশ্বের একনায়কটার স্টাফ,” অরেঞ্জ কাউন্টি জিওপি চেয়ার উইল ও’নিল এক্স-তে বলেছেন, এবং “অরেঞ্জ কাউন্টি শহরগুলির কাটা এবং ডাইসিং অশ্লীল।”
উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায়, কিলির জেলার সীমানা সঙ্কুচিত হয়ে স্যাক্রামেন্টো শহরতলিতে নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাটদের যুক্ত করার জন্য ডগলগ হবে। কিলি এক্স -এর একটি পোস্টে বলেছিলেন যে তিনি তার জেলা একই থাকার প্রত্যাশা করেছিলেন কারণ ভোটাররা “নিউজমের শাম উদ্যোগকে পরাজিত করবেন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটারদের ইচ্ছাকে সমর্থন করবেন।”
লামালফার জেলা ওরেগন সীমান্তের গ্রামীণ ও রক্ষণশীল অঞ্চল থেকে দূরে দক্ষিণে স্থানান্তরিত হবে এবং সোনোমা কাউন্টির বিভিন্ন অঞ্চলে আরও উদার অঞ্চল গ্রহণ করবে। 2018 এবং 2020 সালে লামালফার কাছে হেরে যাওয়া ডেমোক্র্যাট অড্রে ডেনি শুক্রবার বলেছিলেন যে ভোটাররা যদি নতুন মানচিত্রটি অনুমোদন করেন তবে তিনি আবার দৌড়াবেন।
মধ্য ক্যালিফোর্নিয়ায়, সীমানা আরও শক্ত ও গ্রে উপকূলে স্থানান্তরিত করবে, যিনি গত বছর ১৮7 ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন, যা দেশের সংকীর্ণ ব্যবধান।
ডেমোক্র্যাটদের জন্য বহুবর্ষজীবী লক্ষ্য, ভালদাও তার জেলার উত্তর সীমানাটি ফ্রেসনোর ব্লুয়ার শহরতলিতে প্রসারিত দেখতে পাবে। ডেমোক্র্যাটরা ভ্যালাদাওকে আনসেট করার জন্য বছরের পর বছর চেষ্টা করেছেন, যিনি এমন একটি জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন যা কাগজে একটি শক্তিশালী ডেমোক্র্যাটিক ভোটার নিবন্ধকরণের সুবিধা রয়েছে, তবে যেখানে নীল ভোটারদের মধ্যে ভোটদান অপ্রচলিত।
ডেমোক্র্যাটস আই ওপেন সিট
রাজ্যের ৫২ টি কংগ্রেসনাল জেলাগুলির মধ্যে আটটি লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ওকল্যান্ডের তিনটি historic তিহাসিক কৃষ্ণাঙ্গ জেলা সহ নতুন মানচিত্রের অধীনে অপরিবর্তিত থাকবে। সর্বাধিক সংখ্যক এশিয়ান আমেরিকান ভোটার সহ তিনটি জেলা সংরক্ষণ করা হবে, অন্যদিকে লাতিনো আইনজীবি সম্ভবত একটি নতুন লস অ্যাঞ্জেলেস-অঞ্চল আসন থেকে নির্বাচিত হবেন।
লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টিতে সেই নতুন কংগ্রেসনাল আসন যা দক্ষিণ -পূর্ব শহরগুলি ডাউনি, সান্তা ফে স্প্রিংস, হুইটিয়ার এবং লেকউডের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হবে। কংগ্রেসে একটি উন্মুক্ত আসন রাজনীতিবিদদের জন্য একটি বিরল সুযোগ, বিশেষত গভীর-নীল লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টিতে, যেখানে আগত আইন প্রণেতারা কয়েক দশক ধরে তাদের কাজ রাখতে পারেন।
সেই জেলার অংশগুলি একবার অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন রেপ। লুসিল রায়বল-অ্যালার্ড, কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম মেক্সিকান আমেরিকান মহিলা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এই আসনটি ২০২১ সালে পুনর্নির্মাণ চক্রে মুছে ফেলা হয়েছিল, যখন ক্যালিফোর্নিয়া ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি কংগ্রেসনাল আসন হারিয়েছিল।
লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি সুপারভাইজার হিলদা সলিস ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসনাল প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বলেছেন যে তিনি নতুন আসনের জন্য দৌড়ানোর কথা ভাবছেন।
লেকউডের প্রাক্তন অ্যাসেম্বলি স্পিকার অ্যান্টনি রেন্ডন আরেক সম্ভাব্য প্রতিযোগী, জুলাইয়ের শেষদিকে রাজ্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ স্কুলগুলির জন্য একটি প্রচারণা শুরু করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি নতুন জেলার প্রতিনিধিত্ব করতে আগ্রহী নন।
অন্যান্য আইন প্রণেতারা যারা আশেপাশের অঞ্চল বা অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের মধ্যে রয়েছে রাজ্য সেন ব্লাঙ্কা রুবিও (ডি-বাল্ডউইন পার্ক), রাজ্য সেন। বব আর্কুলেটা (ডি-পিকো রিভেরা) এবং রাজ্য বিধানসভা মহিলা লিসা ক্যাল্ডারন (ডি-হুইটিয়ার)।
উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায়, লামালফার জেলার দক্ষিণাঞ্চলীয় অংশটি দক্ষিণে সোনোমা কাউন্টি শহরগুলিতে সান্তা রোজা এবং হিল্ডসবার্গের দিকে প্রসারিত হবে, সিনেট প্রো টেম মাইক ম্যাকগুইয়ারের বাড়ি। ম্যাকগুয়ারকে পরের বছর রাজ্য সিনেটের বাইরে নামানো হবে এবং নতুন আসনটি তার পক্ষে ওয়াশিংটনে যাওয়ার একটি প্রধান সুযোগ উপস্থাপন করতে পারে।
স্যাক্রামেন্টোতে টাইমস স্টাফ রাইটার ট্যারিন লুনা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।