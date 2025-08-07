ডেমোক্র্যাটরা কীভাবে নিউইয়র্ককে জেরিম্যান্ডার করতে পারে

আমিরা ম্যাকির সহায়তায়
2028 এর জন্য ট্যাপে কী হতে পারে: নিউইয়র্কের কংগ্রেসনাল জেলাগুলির জন্য বইগুলিতে কোনও পূর্ণাঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট গেরিম্যান্ডার কখনও হয়নি।
ডেমোক্র্যাটস এবং রিপাবলিকানরা বেশিরভাগ আধুনিক পুনর্নির্মাণ চক্রের সময় আলবানিতে বিভক্ত শক্তি রাখে। যখন তারা ২০২৪ সালে করেনি, তখন একাধিক আদালতের লড়াইয়ের পরে ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা আঁকা লাইনগুলি কিছু পক্ষপাতিত্বের আশাবাদী যতটা আক্রমণাত্মক কাছাকাছি ছিল না।
গভর্নর ক্যাথি হচুল এখন টেক্সাসে একই জাতীয় রিপাবলিকান প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এটি পরিবর্তন করতে চান।
সাম্রাজ্য রাজ্যে লাইনগুলি পুনর্নির্মাণ করা জটিল হবে। এটি প্রথম দিকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত ঘটতে পারে না এবং তারপরেও, ভোটাররা যদি এক দশকের মাঝামাঝি জেরিম্যান্ডারের অনুমতি দেওয়ার জন্য কোনও সাংবিধানিক সংশোধনী অনুমোদন করে তবে তা কেবল তখনই এগিয়ে যেতে পারে।
তবে এটি একটি বড় প্রশ্ন উত্থাপন করে: একজন অল-আউট নিউইয়র্ক গেরিম্যান্ডার কেমন দেখতে পাবেন? 2028 এর রাজনৈতিক বাস্তবতা ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত। ততক্ষণে কিছু আগত হয়ে যাবে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি রাজ্যের বিভিন্ন পকেটে আসতে পারে। এবং যদি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পথ থাকে তবে একটি নতুন আদমশুমারি বর্তমান মানচিত্র তৈরির ক্যালকুলাসকে জানালার বাইরে ফেলে দিতে পারে। তবে বিষয়গুলি এখন যেমন দাঁড়িয়ে আছে, কমপক্ষে দু’জন রিপাবলিকানকে হতাশ করার কারণ রয়েছে এবং সম্ভবত চারজনেরও বেশি।
বিগত দুটি নির্বাচনে রেপ। নিকোল ম্যালিওটাকিস percent০ শতাংশ শীর্ষে রয়েছেন। তার জেলা বর্তমানে স্টেটন দ্বীপকে ঘিরে রেখেছে এবং এটিকে ব্রুকলিনের কিছু অংশের সাথে বেশিরভাগ অংশের সাথে একীভূত করেছে, বেশিরভাগই ভেরজানো ব্রিজের পূর্বে, তাদের বেশিরভাগই রিপাবলিকান-বান্ধব।
২০২২ সালে, ডেমোক্র্যাটরা পার্কের ope ালের বাম-ঝুঁকির ছিটমহলের অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে ব্রুকলিনে আরও উত্তর জেলাটি প্রসারিত করতে চেয়েছিল। এই জাতীয় পরিকল্পনা কার্যকর করা জেলাটিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করবে। আরও আক্রমণাত্মক পদ্ধতির – 1970 এর দশকে ব্যবহৃত একটি মানচিত্রে ফিরে আসা – স্টেটন দ্বীপটিকে ম্যানহাটনের কিছু অংশের সাথে একীভূত করবে।
ওয়েস্টচেস্টারে, ডেমোক্র্যাটিক রেপ। তোপান জি -র দক্ষিণে অবিলম্বে এমন শহরগুলি রয়েছে, যা লতিমার জেলা থেকে লোলারের কাছে অদলবদল করা যেতে পারে, রিপাবলিকান আসনে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে।
লং আইল্যান্ডের চারটি কংগ্রেসনাল আসন বর্তমানে ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি লরা গিলেন এবং টম সুজি এবং রিপাবলিকান রেপস। নিক ল্যালোটা এবং অ্যান্ড্রু গারবারিনোর মধ্যে বিভক্ত।
হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যারি লেভি কুইন্স কংগ্রেসের সদস্যকে উল্লেখ করে বলেছিলেন, “আপনি সুজির জেলাটিকে আরও শহরে টানতে পারেন। আপনি গিলেনের জেলাটিকে আরও গ্রেগরি মিক্সের অঞ্চলে টানতে পারেন।”
লেভি বলেছিলেন, এটি বর্তমানে রিপাবলিকান জেলাগুলিতে অবস্থিত ডেমোক্র্যাটিক দুর্গগুলির সাথে সুজি এবং গিলেন জেলাগুলির কিছু অংশকে একীভূত করার অনুমতি দেবে: “আপনি সম্ভবত গারবারিনো বা ললোটাকে আরও দুর্বল করে তুলতে পারেন, তবে উভয়ই নয়,” লেভি বলেছিলেন।
উর্ধ্বতন অর্ধেক, ডেমোক্র্যাটিক রেপ। টিম কেনেডি এবং রিপাবলিকান প্রতিনিধি।
জেনেভা এবং ওসওয়েগোর মতো ডেমোক্র্যাটিক-বান্ধব শহরগুলির সাথে কেনেডি এবং মোরেল আসনের টুকরোতে যোগদানের পথ থাকতে পারে, টেনি জেলাটিকে আরও কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক হতে দেয়।
তবে কাজ করার মতো খুব বেশি কিছু নেই।
একজন মহিষের ডেমোক্র্যাট বলেছেন, “কেনেডি এবং মোরেল প্রজাতন্ত্রের সমুদ্রের এক ধরণের ডেমোক্র্যাটদের দ্বীপ। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, শেষের ফলাফলটি কেবল টেনির আসনটিকে বিজয়ী না করেই দুটি ডেমোক্র্যাটকে বিপদে ফেলতে পারে। – বিল মাহুনি
মমদানি চাপ বাড়িয়ে তোলে: জোহরান মামদানি আজ ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে তাঁর সুবিধাটি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যারা এখনও উপকারের মাধ্যমে তাকে সমর্থন করতে পারেননি নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুওমো এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মেয়র জাতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।
“আমার প্রশাসন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন হবে,” মমদানি ঘোষণা করেছিলেন, শ্রমজীবী নিউ ইয়র্কারদের উত্সাহ দেওয়ার জন্য তাঁর নীতিমালার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প কীভাবে এই সম্প্রদায়গুলিকে ব্যর্থ করেছেন।
মেয়রের পক্ষে ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী কুওমোকে ট্রাম্পের সাথে “ষড়যন্ত্র” করার অভিযোগ করেছেন। তিনি লোয়ার ম্যানহাটনে 26 ফেডারেল প্লাজার বাইরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন, যেখানে ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্টরা আদালতের বাইরে অভিবাসীদের আটক করে আসছেন। জুন প্রাথমিকের 12 পয়েন্টে কুওমোকে পরাজিত করা মামদানি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন যারা এর আগে কুওমোকে সমর্থন করার পরে তাকে সমর্থন করেছিলেন।
“আমরা জানি যে অ্যান্ড্রু কুওমো ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বার্থের জন্য তাকে সমর্থনকারী বিলিয়নেয়ারদের স্বার্থের জন্য শ্রমজীবী মানুষকে তার স্বার্থের জন্য বিক্রি করবেন,” মামদানি বলেছিলেন, “কারণ এই সমস্ত স্বার্থই এক এবং একই হিসাবে আবদ্ধ রয়েছে।”
স্বতন্ত্র সাধারণ নির্বাচনের বিড চালাচ্ছেন কুওমো মিডটাউন ম্যানহাটনে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ট্রাম্পের সাথে কথা বলার শেষবারের মতো তিনি মনে করেন না এবং গল্পটি “প্রাসাদের ষড়যন্ত্র” হিসাবে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। প্রাক্তন গভর্নর বলেছিলেন যে তিনি একটি হত্যার চেষ্টা করার পরে রাষ্ট্রপতির সাথে “বাক্য” রেখেছিলেন।
টাইমস রিপোর্ট অস্বীকার করে কুওমো বলেছিলেন, “আমি তার সাথে মেয়রের জাতি সম্পর্কে কখনও কথা বলিনি।” “কয়েকশবার না হলেও আমি যখন গভর্নর ছিলাম তখন আমি তাঁর সাথে কথা বলেছিলাম। আমরা একসাথে কোভিডের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম।”
কুওমো সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি নিউইয়র্ক সিটির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে “আমার প্রতিটি আউন্স দিয়ে” আমার প্রতি আউন্স দিয়ে রক্ষা করবেন। “
দ্য সময় অতিরিক্ত রিপোর্ট আজ যে কুওমো ব্যবসায়ী নেতাদের বলেছে যে তিনি রাষ্ট্রপতির সাথে লড়াইয়ের সন্ধান করছেন “ব্যক্তিগতভাবে”।
ব্রুকলিনে, মেয়র এরিক অ্যাডামস, যিনি একজন স্বাধীন হিসাবেও চলেছেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের সাথে এই প্রচারটি কখনও আলোচনা করেননি এবং তাঁর “রাষ্ট্রপতির সাথে কথোপকথনটি শহরে সংস্থান আনার বিষয়ে।”
মামদানি আজ সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের সাথে কথা বলতে এবং একটি মুক্ত কথোপকথন রাখতে ইচ্ছুক তবে কেবল নিউ ইয়র্কারের জীবনকে উন্নত করতে।
প্রার্থী বলেছিলেন, “যদি তিনি আসলে সস্তা মুদিগুলির উপর অভিনয় করতে চান যা তিনি আমাদের বলেছিলেন যে তিনি বিতরণ করবেন, এটি একটি ভিন্ন কথোপকথন,” প্রার্থী বলেছিলেন। – এমিলি আপনি, জো অট্টা বা আমিরা ম্যাককি
‘টুপি দেখুন’: অ্যাডামসের চড়াই উতরাইয়ের প্রথম বরো অফিস ব্রুকলিনের অন্যতম পুরানো গার্ড রাজনৈতিক ক্লাবের সদর দফতর ধার নিয়েছে।
টমাস জেফারসন ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের সদর দফতর-এখন “মেয়রের জন্য পুনরায় নির্বাচিত এরিক” পোস্টারগুলির সাথে প্লাস্টার করা-এই প্রচারের ব্রুকলিন প্রচেষ্টার জন্য স্নায়ু কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে বলে ঘোষণা করে বৃহস্পতিবার তার নতুন মিল বেসিন অফিসে স্ব-শিরোনামযুক্ত “ব্রাউনসভিলে শিশু” ফিতাটি কেটে ফেলেছে।
“কেন ব্রুকলিন?” অ্যাডামস বৃহস্পতিবার ইভেন্টে বলেছিলেন, তার ক্যাপটি ইশারা করে। “ব্রুকলিন আমার জন্মের জায়গা। আপনি যখন টুপিটি দেখেন, তখন এটি ব্রাউনসভিলে বলে। এটিই সেই জায়গা যা আমাকে আকার দিয়েছিল এবং আমাকে তৈরি করেছিল It এটিই আমাকে এই শহরটি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমার এই ধৈর্য শিখিয়েছিল।”
অ্যাডামসের দল আজ বলেছে যে এটি পাঁচটি বরো জুড়ে আরও বেশি অফিস উন্মোচন করার প্রত্যাশা করছে – নিউইয়র্ক সিটি ক্যাম্পেইন ফিনান্স বোর্ড পাবলিক ম্যাচিং ফান্ডগুলিতে আগত কয়েক মিলিয়ন ডলার অস্বীকার করে তাকে মামদানির বিরুদ্ধে একটি ভারী আর্থিক অসুবিধায় ফেলেছে।
এই প্রথম নয় যে অ্যাডামস সিএফবি -র সাথে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, যার পাবলিক ম্যাচিং ফান্ড প্রোগ্রামের জন্য আদেশ এবং স্বতন্ত্র অনুদানের সীমা প্রতিবেদন করার জন্য কঠোর আনুগত্যের প্রয়োজন।
অ্যাডামসের ২০২১ সালের প্রচারের একটি 900 পৃষ্ঠার সিএফবি অডিট পাওয়া গেছে যে অ্যাডামস ক্যাম্পেইনটি বলেছে যে তারা কতটা ব্যয় করেছে এবং কাদের দ্বারা-সম্ভাব্যভাবে নিষিদ্ধ অবদানের জন্য একটি লাল পতাকা ডকুমেন্ট করেনি তবে ডকুমেন্ট করেনি। প্রচারটি তার সরকারী প্রতিক্রিয়াতে সেই অনিয়মকে মোকাবেলা করতে অস্বীকার করেছে।
পলিটিকো ২০২১ সালে জানিয়েছিলেন যে অ্যাডামস ক্যাম্পেইন ফিনান্স ফাইলিংয়ে সম্পর্ক প্রকাশ না করে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আইন সংস্থা কর্তৃক দখলকৃত অফিসের স্থানও মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছিলেন।
নিউইয়র্কের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবগুলির অন্যতম বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্য তার প্রচারটি কতটা ব্যয় করছে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে অ্যাডামস সরে গেলেন। “আমরা যে প্রতিটি অর্থ প্রদান করি তা প্রচারের অর্থে তালিকাভুক্ত করা হয় যাতে আপনি এটি দেখতে পারেন,” তিনি বলেছিলেন।
গতকাল দশমবারের জন্য সিএফবি তার তহবিলের অনুরোধ অস্বীকার করেও অ্যাডামস বলেছিলেন যে তিনি তার প্রচারের কর্মীদের কাঁপবেন বা বৃহত্তর অনুদান গ্রহণের জন্য ম্যাচিং প্রোগ্রামটি বাদ দেবেন কিনা তা নিয়ে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ ছিলেন।
অ্যাডামস বলেছিলেন, “ব্রাউনসভিলে জন্মগ্রহণকারী একজন ব্যক্তির জীবন, আপনি সর্বদা বাধাগুলি পূরণ করেন,” অ্যাডামস বলেছিলেন, আবার তার ক্যাপটিতে ইশারা করে। “তবে এই সমস্ত বাধাগুলিতে কী হয়েছে? আমি মেয়র, কারণ আমি একজন শ্রমজীবী, স্থিতিস্থাপক, কঠোর পরিশ্রমী নিউ ইয়র্কার, এবং আমরা বাধা অভ্যস্ত।” – আমিরা ম্যাককি
ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা বিভাগ: সিটি হল এজেন্সিগুলিকে মেয়র এরিক অ্যাডামসের ২০২26 সালের সিটি অ্যাড্রেসের জন্য ধারণা অবদান রাখতে বলছে – এমন একটি অনুরোধ যা ধরে নিয়েছে যে মেয়র অন্যথায় জরিপের সংখ্যা প্রস্তাবিত সত্ত্বেও পুনর্নির্বাচনে জয়লাভ করবে।
বুধবার, যোগাযোগের ডেপুটি মেয়র ফ্যাবিয়েন লেভি 11 আগস্টের মধ্যে তাত্ত্বিক ঠিকানার জন্য ধারণা জমা দেওয়ার জন্য উত্সাহিতকারী একটি বার্তা বিস্ফোরিত করেছিলেন, প্লেবুকের প্রাপ্ত মিসাইভের একটি অনুলিপি অনুসারে।
অনুরোধটি এসেছে যেমন অ্যাডামস, যিনি একজন স্বাধীন হিসাবে চালাচ্ছেন, তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে লংশট প্রতিযোগী রয়েছেন।
আগতটি একটি অতিমাত্রায় গণতান্ত্রিক শহরে স্বতন্ত্র হিসাবে চলছে। ক্যাম্পেইন ফিনান্স বোর্ড তাকে পাবলিক ম্যাচিং ফান্ডগুলিতে কয়েক মিলিয়ন ডলার অস্বীকার করার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে। এবং সর্বশেষ জরিপ মেয়র যদি মাত্র percent শতাংশ ভোটে জয়লাভ করে মমদানি, কুওমো এবং জিওপি মনোনীত কার্টিস স্লিওয়াকে পিছনে নিয়ে এসেছিলেন।
নির্বিশেষে, লেভি মেয়রের প্রতিকূলতায় বুলিশ।
“নিউইয়র্ক সিটির সরকারী কর্মচারীরা রাজনীতি একপাশে রেখে এবং কাজের প্রতি মনোনিবেশ করার সময় তাদের সেরা সেরা – এবং আমরা ঠিক তাই করছি,” তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন। “শহরের অবস্থা কয়েক মাস চিন্তাশীল পরিকল্পনা নেয় এবং আমরা ২০২26 সালের গোড়ার দিকে একটি বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা করি যা আগের মতোই গ্রাউন্ডব্রেকিং।”
নিরর্থকতার আভা সত্ত্বেও, কিছু পৌরসভা কর্মী অনুশীলনকে একটি চাকরি সংরক্ষণের কৌশল হিসাবে বিবেচনা করছেন, একজন নগর কর্মচারীর মতে, যাকে অভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করার নাম প্রকাশ না করা হয়েছিল। মামদানি যদি সাধারণ নির্বাচনকে জিততে পারে, যেমনটি বর্তমানে জরিপটি ইঙ্গিত দেয়, সিনিয়র কর্মীরা নতুন প্রশাসনের কাছে পৌঁছানোর এবং তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি প্রস্তুত পরিকল্পনা রাখবেন।
প্লেবুককে বলেছেন, “জোহরানের লোকেরা যাদের একটি এজেন্ডা রয়েছে তাদের কাছে অভিজাত হতে চলেছে যা তার জনগণের সাথে একত্রিত হয়,” প্লেবুককে বলেছেন, অন্য একজন নগর কর্মীও নাম প্রকাশ না করে।
লেভি নিশ্চিত হন যে প্রহরীটির কোনও পরিবর্তন হবে না।
তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন, “আমরা আমাদের অতীতের চারটি রাজ্যের ঠিকানাগুলির পলিটিকোকে কভারেজের প্রশংসা করেছি এবং আমরা মেয়র অ্যাডামসের পরবর্তী চারটির অব্যাহত কভারেজের প্রত্যাশায় রয়েছি,” তিনি তার বিবৃতিতে বলেছিলেন। – জো আনট
– মেগাবিল কাট: রাজ্যের প্রবীণদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার বাড়ার সাথে সাথে নিউইয়র্কের সমাজসেবা সরবরাহকারীরা গভীর ফেডারেল তহবিলের কাটাতে ব্র্যাক করছে। (নিউ ইয়র্ক ফোকাস)
– অন্য মামলা: একজন প্রাক্তন শীর্ষ এনওয়াইপিডি আইনজীবী বিভাগের বিরুদ্ধে মামলা করছেন, শীর্ষ ব্রাসকে অ্যাডামসের প্রাক্তন চিফ বিভাগের বিভাগ জেফ্রি ম্যাড্রে তদন্তের জন্য তাকে গুলি চালানোর অভিযোগ তুলছেন। (গোথামিস্ট)
– ধীরে ধীরে: নিউ ইয়র্ক সিটি একটি নতুন ই-বাইকের গতির সীমা প্রতিষ্ঠা করেছে, তবে স্থানীয় কর্মকর্তাদের এটি কার্যকর করার জন্য দাঁত নেই। (ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল)
